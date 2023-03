El PP espera que Feijóo se convierta en el "rival a batir del Gobierno y de Vox" durante la moción

Alberto Núñez Feijóo no estará esta semana en el debate de la moción de censura que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados el martes 21 y el miércoles 22 de marzo. El líder del PP podría asistir como senador o, incluso, situarse en la tribuna de invitados pero desde Génova han descartado por completo esa opción.

Eso sí, aunque el líder del PP no se encuentre de cuerpo presente en esta cita, en la dirección popular creen que sí que va a ser "uno de los protagonistas de la moción" ya que esperan ataques contra él tanto del Gobierno como de Vox. "Feijóo se va a convertir en el rival a batir", aseguran desde Génova donde ven esta circunstancia como algo bueno para ellos.

"Dará muestra de la debilidad de Sánchez y de Vox", sentencian fuentes del Partido Popular que añaden que ellos están "cómodos en proyectos de centralidad. Que nos critiquen los dos sin Feijóo presente demuestra que ya lo sitúan como el referente mientras que el Gobierno se coloca en la oposición al futuro presidente del Gobierno".

"No será un discurso contra Tamames"

La réplica del PP correrá a cargo de Cuca Gamarra que se espera, eso sí, que no intervenga hasta el miércoles en el pleno ya que los grupos tomarán la palabra de menor a mayor. El discurso de los populares estará centrado en el Gobierno: "Hará un discurso contra Sánchez no contra Tamames porque no es nuestro enemigo", aseguran.

El PP ya decidió hace meses su voto, que será una abstención. Aunque comparten que hay que acabar con este Gobierno, no creen que una moción sea el medio para ello. "El Gobierno quiere que votemos que sí y Abascal busca nuestro no para poder decir que nosotros no nos enfrentamos al Gobierno, pero no vamos a entrar en ese juego", aseguran.

"Hay que ganar a Sánchez en las urnas no con una moción que se va a convertir en un espectáculo", afirman fuentes populares. Además consideran que "Vox se ha equivocado" y creen que hasta en la dirección de la formación de Abascal "se arrepienten" de haberla presentado. "No quita voto al PSOE ni al PP pero puede que algunos de sus simpatizantes no entiendan este circo".