Maite Rico responde a Irene y Pam: "Tocarnos, a estas alturas, ya sabemos. Viene de fábrica"

El Mundo

"Abascal asume el ataque a PP y PSOE con Tamames de actor secundario". Qué pereza. "Esta moción es una colosal tontería que solo hará felices a los ignorantes... y a don Ramón", dice Bustos. "Tamames convertirá en un libro su experiencia en la moción de censura". No, si sacarle rédito se lo está sacando. Quién se lo iba a decir a su edad.

Arcadi Espada critica la ausencia de Feijóo. "La moción que hoy presenta Vox, con el viejo Ramón Tamames como señuelo, tiene inevitables características estrafalarias. Pero la más estrafalaria es que no la lidere el único hombre que tiene alguna posibilidad de llegar al poder en el próximo invierno. Alberto Núñez Feijóo ha dado instrucciones a sus íntimos para que ignoren la moción. Ignorar la realidad es un síntoma de fragilidad indiscutible". Bueno, cuando se trata de realismo mágico, como es el caso, para qué te vas a mojar en algo que no tienes ninguna posibilidad de ganar.

"El presidente del Gobierno va a ganar la moción de censura con absoluta claridad, y la menos importante será la claridad numérica. No la va ganar por KO ni por KO técnico ni a los puntos, sino por incomparecencia". "El mensaje que Feijóo envía al Congreso y a la nación no tiene vuelta de hoja. Y es un drama. Me habría ido peor compareciendo". Arcadi, Feijóo no puede comparecer porque no es diputado, lo único que podría haber hecho es asistir como invitado a recibir hostias sin poder responder. ¿Irías tu en esas condiciones? Pues chico, es un poco masoca.

Maite Rico no puede con las loquitas de Igualdad. "Las víctimas salen detrás de cada esquina, de cada puerta, y nos persiguen, como en un apocalipsis zombie". "Asomarse a la cuenta de Twitter de Igualdad es penetrar (perdón, Pam) en el castillo del pánico. Ahora han organizado una exposición con la ropa que llevaban ocho mujeres en el momento de sufrir una agresión sexual". Virgen santa, están como cencerros.

"Ahora Irene y Pam han decidido que "toca hablar de sexo", algo que no se había hecho hasta que ellas llegaron al ministerio". Nada se había hecho hasta que llegó Podemos. No había divorcio en España, ni aborto, ni las mujeres podían abrir cuentas corrientes, por no haber no había ni rueda.

"Francamente, sería mucho más útil que en lugar de un mostrar a una señora "autoestimulándose" os movilizarais para que la Seguridad Social cubra los tratamientos para los síntomas de la menopausia. Que tocarnos, a estas alturas, ya sabemos. Viene de fábrica. Organizad vosotras, si queréis, sesiones de tuppersex en Galapagar". Qué cruz nos ha caído con estas chavalitas, qué cruz, a ver si salen alguna vez de la adolescencia. Eso les pasa por haber llegado a sus cargos por pertenecer al harén de un macho alfa como Pablo Iglesias.

El País

"La coalición llega cuarteada a la moción de censura. Sánchez y Díaz afianzan su alianza en una semana tan señalada mientras Podemos advierte de que "urge corregir el rumbo" del Gobierno". Más de lo mismo.

"La moción de censura a ninguna parte de Vox, condenada al fracaso al contar solamente con el respaldo de la extrema derecha, se ha convertido en una bombona de oxígeno para el Gobierno y en un incordio para el PP". "El Gobierno concentrará las dianas en Vox pero sobre todo en Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP será el gran ausente de la moción. Sánchez pondrá el foco en el silencio deliberado de Feijóo respecto a la moción y su contradictoria relación con la extrema derecha". No como él, que tiene clarísima su relación con la extrema izquierda, los proetarras y los golpistas. Al menos esta vez no intentará engañarnos sobre sus pactos.

"En La Moncloa confían en que la moción desgaste a Feijóo y cruzan los dedos para que Podemos y PSOE se den un respiro. Aunque sea de 48 horas". A lo mejor van a por lana y salen trasquilados.

Mientras, en el PP están tranquilos. "Un Feijóo silente busca distanciarse el máximo posible de una moción de censura que sabe que está ideada para atacar al PP". La moción es de Vox y contra el Gobierno. ¿Qué pinta el PP?

"En el núcleo duro del líder del PP sostienen que convertirse en el centro de las invectivas no le desgasta, sino que, al contrario, "si Vox y el PSOE evidencian que el rival a batir es Feijóo es una muestra de debilidad suya. Llegamos muy arriba en las encuestas"". Queda feo liarse a golpes e insultos contra quien no puede defenderse. Pim, pam, pum contra un fantasma. Habla chucho que no te escucho.

ABC

"El pulso de poder entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz emponzoña la negociación para reunificar la izquierda". "La vicepresidenta oficializará su candidatura el 2 de abril sin haber llegado aún a un acuerdo con Podemos". "El exvicepresidente acusa a la líder de Sumar de querer imponer las candidaturas sin celebrar primarias. El equipo de Díaz lo niega". Qué bien lo pasamos viéndoles tirándose los trastos a la cabeza.

"Así será la moción de censura: dos días de duelo cruzado entre rivales y socios". Gracias a Dios que son solo dos días.

Pedro García Cuartango dice que "la sesión de hoy en el Parlamento es una mezcla de farsa y esperpento, con un resultado perfectamente previsible". "Ramón Tamames, al que aprecio y respeto, va a hacer hoy de figurante no ya de Vox, sino de sí mismo".

"Nadie va a ganar ni va a perder en esta moción que es puro humo y de la que nadie se acordará dentro de una semana. Por eso, especular sobre quién va a salir beneficiado es absurdo. La batalla de los partidos se libra en otros ámbitos como la televisión y las redes y no en la carrera de San Jerónimo", dice Cuartango con acierto. La gente, o sea, los votantes, están preparando las vacaciones de Semana Santa, no esperando a Tamames.

Para Rosa Belmonte, "salvo novedad de Tamames y que no se caiga por las escaleras, el interés está en qué diga Abascal del PP. Si se parece o se diferencia. Y luego ya veremos si eso le importa a la gente o solo a los que escribimos". Y ni eso.

La Razón

"Moncloa no convence con su plan de meter miedo con la derecha". "La consigna de Moncloa de blindar al líder socialista con la alerta antifascista, esa forzada identificación entre PP y Vox, no convence al PSOE. Dirigentes nacionales y cargos también con responsabilidad en las federaciones territoriales recelan de que sirva para contrarrestar el daño que les hace la suma de intereses con la izquierda radical, ERC y Bildu". Da la sensación de que Sánchez no entiende el rechazo que provocan sus pactos. "Al PP no le preocupa la moción: cree que el riesgo lo asume Vox". A la hora de votar, nadie se acordará de la moción de censura.

"A estas alturas es evidente que Vox le ha montado un potente e impagable acto de campaña a Sánchez que durará dos días", se queja Marhuenda. "Es el mejor regalo que le podía hacer Abascal a Sánchez que aprovechará estos dos días para sacar a pasear una nueva «foto de Colón». La izquierda mediática se volcará en favor de su candidato a la reelección, como es lógico, mientras alardea de esa inexistente independencia que es fácil de desmontar recordando su actitud ante las contradicciones del inquilino de La Moncloa y sus poco recomendables socios y aliados. No hay duda de que Abascal está para ayudar… a Sánchez". Marhu, tranquilo, ya verás como todo quedará en agua de borrajas, mucho ruido y pocas nueces.

Pero en la derecha quieren mucho a Tamames, lo de Abel Hernández es casi una carta de amor. "Tú eres independiente. Careces de aspiraciones personales. No te veo siquiera votando a Vox cuando pongan las urnas. No es tu mundo. Espero que les cantes las cuarenta, sin acritud, desde esa independencia, a los responsables de la actual política nacional, poniendo frente al espejo el rostro deformado, pintarrajeado, de España. ¡Cómo la están dejando, Ramón! No puede ser que gobiernen el Estado los que reniegan de él, sus propios enemigos. Esta grave anomalía justifica de sobra que te hayas arriesgado a coger la lanza, salir a los caminos y plantarte a la intemperie contra los "hunos" y los "hotros" de Unamuno". "Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espadamiró al soslayo, fuese y no hubo nada", que diría Cervantes.