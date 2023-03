Lo que trató de decirle Tamames a Sánchez desde el escaño sobre su "tocho de 20 folios"

Tras la intervención de Ramón Tamames en el debate de la moción de censura, Pedro Sánchez ha subido a la tribuna para responderle con un extensísimo discurso dedicado a defender los logros de su gobierno "progresista". Al discurso de Tamames, filtrado unos días antes, Sánchez le respondió con una larga loa de todo el catálogo de normas y logros durante su legislatura.

Pasados unos minutos de discurso, que Sánchez estaba leyendo en la tribuna, Tamames trató de hablar desde su escaño y recibió una reprimenda de Meritxell Batet, que le señaló que no podía interrumpir al presidente hasta que acabara su intervención.

Lo que dijo no pudo entenderse en el pleno pero el diputado Iván Espinosa de los Monteros, sentado muy cerca del candidato, publicó a través de las redes sociales lo que intentó decir Tamames: "Lo que no es procedente es que traiga aquí un tocho de 20 folios preparados para hablar de cosas que yo no he dicho".

Aludía el candidato al hecho de que el presidente, igual que en su primera intervención, había traído el discurso preparado previamente.

"Ojalá fueran 20. Y ojalá fuera la primera vez que Sánchez trae las réplicas mecanografiadas, en las que hace alusiones a cosas que nadie ha dicho, pero que él pensaba que se iban a decir", ha señalado al respecto Espinosa de los Monteros.

Ya después de terminar Sánchez, en uso de su turno de réplica, Tamames se ha explayado en sus quejas sobre el discurso del presidente y su extensión: "¿Por qué tenemos que hablar tanto para no decir nada?" "En una hora y 40 minutos hablo yo de la República y hasta del Imperio Romano", ha dicho el candidato, que ha señalado que la moción podría ser al menos útil para que el Congreso cambiara el reglamento sobre los tiempos.

También ha lamentado los silencios de Sánchez sobre ciertos temas, como el de la liquidación de la sedición y la reforma del delito de la malversación, un tema que en sí mismo, a su juicio, debería haber desembocado en una moción contra el presidente.

"Vox es un grupo que no ha hecho el levantamiento de la sedición ni quitar la malversación para beneficiar a unos amigos. Eso no se ha hecho ni en Hungría ni en Polonia, ni veo que vaya a hacer nada contra la Constitucional", ha señalado sobre los ataques de Sánchez contra Vox y su mención a Blas Piñar.