Albert Soler declaró a la Fiscalía que los informes de los Negreira eran "para mejorar el rendimiento" del Barcelona

El exdirectivo del F.C. Barcelona Albert Soler declaró ante la Fiscalía que los informes arbitrales de los Negreira eran "para mejorar el rendimiento" del F.C. Barcelona y que después se tiraban "a la basura". LD desveló en exclusiva los informes que el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, elaboró para el F.C. Barcelona por los que cobró un total de 7,3 millones de euros por supuesto asesoramiento al Barça entre 2001 y 2018. Dichos informes de apenas 2 o 3 páginas estaban plagados de faltas de ortografía y de obviedades.

Soler fue secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue funcionario en el consistorio de la capital catalana y dirigió varias áreas deportivas del Ayuntamiento de Barcelona, además de ser regidor del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC). En junio de 2014, Soler renunció a su acta de diputado para incorporarse al F.C. Barcelona como director de Relaciones Institucionales Deportivas. En mayo de 2021, fue nombrado director general del CSD con el Gobierno de Pedro Sánchez hasta enero de 2023.

La declaración completa de Alberto Soler ante la Unidad de la Policía adscrita a la Fiscalía tuvo lugar el 21 de septiembre de 2022 y viene recogida en su totalidad en el sumario del caso Negreira, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Según Soler, "nunca formó parte de la directiva, siempre fue personal contratado. Cada sección tenia un presupuesto deportivo para fichajes y un Secretario Técnico que era el que se encargaba de confeccionar las plantillas. Las funciones del declarante era la de equilibrar que entre el presupuesto que se tenía y las pretensiones del entrenador cuadraran".

Preguntado sobre quién se encargaba de la contratación de servicios para las secciones, Soler dijo que "lo que se refiere a servicios puros (transportes, seguridad, es decir servicios generales) eran contratados directamente desde los servicios generales del Club. Todo lo que eran contrataciones fuera de los fichajes de jugadores dependían de los servicios generales. Cuando alguna Sección necesitaba contratar un servicio el declarante se dirigía al CEO, Oscar Grau".

Sobre la relación existente entre el FCB y José María Enríquez Negreira a través de las sociedades NILSAD SCP y DASNIL SL, apuntó que "con Enríquez Negreira no tenía relación alguna, con quien si tenia relación era con Javier Enríquez. Que esta persona le facilitaba cada semana un análisis del arbitro que había asignado el Colegio de Árbitros para pitar el primer equipo y el Barcelona B. Javier Enríquez le llevaba o enviaba los trabajos al declarante, consistentes en un informe donde analizaba el estilo del árbitro a la hora de pitar, así como un CD conteniendo imágenes sobre jugadas en las que había intervenido el correspondiente árbitro en otros partidos".

Preguntado para que diga si éste era exclusivamente el trabajo, dijo "que sí, la única relación, ya que este servicio ya se venía haciendo cuando ocupó el cargo. Este servicio ya se estaba realizando desde hacía tiempo. Desconoce tanto el contrato como el precio de estos servicios".

Sobe la finalidad de dichos trabajos, afirmó que "era un análisis más para la mejora del rendimiento del equipo. Igual que se analizaba al equipo contrario se analizaba la forma de arbitrar el árbitro que iba a pitar el partido".

Informe arbitral de Negreira.

Respecto a quién era el encargado de aprobar el pago de las facturas de estos servicios, Soler señaló "que supone que desde administración pero lo desconoce. El Director Financiero, cree que era Pancho Schroeder".

Preguntado sobre quién notificaba que los servicios se habían prestado correctamente para que se pudiera proceder a su abono, señaló que "normalmente era Óscar Grau (exdirectivo del Barça) quién le preguntaba al declarante si los servicios se estaban haciendo correctamente. De todas formas no se comunicaba nada a no ser que hubiera alguna anomalía, si todo era correcto no era necesario comunicar nada, se deducía que todo estaba bien".

Posteriormente, era preguntado sobre cómo, quién y dónde se guardaban los trabajos presentados por las empresas de Negreira. Soler afirmó que "enviaba los trabajos a la parte deportiva del primer y del segundo equipo, desconociendo quién era el encargado de recibirla y de dónde se guardaba, supone que una vez utilizada esa información y jugado el partido el informe y el CD serían tirados a la basura ya que cree que no existía un archivo para esta documentación".

A la pregunta de si en el año 2018 Óscar Grau le preguntó sobre estos servicios y en qué consistían, señalaba que "no lo recuerda, que el CEO conocía en que consistían estos trabajos. Además en esa fecha ya no se encarga del futbol, se encargaba el propio Óscar Grau". Después apuntaba que Óscar Grau "le comentó que dejaban estos servicios pero no recuerda que le dijera el motivo. Sí que es cierto que en aquel momento el Club tenia una crisis económica".