El partido de Puigdemont hurga en el fiasco de la gira hispanoamericana a lo 155 de Aragonès

Los dirigentes del partido de Puigdemont se frotan las manos con el estrepitoso fracaso del viaje del presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, por Colombia, Uruguay, Argentina y Chile, un periplo de nueve días en los que el dirigente republicano no ha sido recibido por ningún jefe de Estado o de Gobierno. Estaba previsto que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reuniese con Aragonès, dada la presencia en el núcleo de asesores de Petro de un personaje como el republicano Xavier Vendrell, pero el mandatario colombiano suspendió el encuentro cuando Aragonès llevaba horas esperando en el complejo presidencial.

Tampoco se pudo ver Aragonès con la vicepresidenta del Gobierno de Uruguay ni con el presidente chileno Gabriel Boric, con orígenes catalanes, ni con representante alguno de alto nivel del Gobierno argentino. Acompañado por la consejera de Acción Exterior de la Generalidad, Meritxell Serret, Aragonès se tuvo que conformar con la firma de un convenio con representantes de la provincia de Buenos Aires.

Tan magro balance y algunas decepciones protocolarias en Colombia, donde la bandera de España predominaba sobre la autonómica de Cataluña, han sido utilizadas como munición por el secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, quien aludiendo a los viajes de Jordi Pujol afirmó que "estábamos acostumbrados a que el presidente de la Generalidad se viera con jefes de Estado o con expresidentes de los Estados Unidos". Serret, que era la consejera de Agricultura en el gobierno golpista de Puigdemont y compañera en ese gabinete de Turull, replicó que las declaraciones del segundo de JxCat que eran "una falta de respeto y una muestra de ignorancia".

Los ataques de JxCat a ERC por el viaje de Aragonès han tenido como escenario el pleno del parlamento autonómico y han sido especialmente duros por parte del diputado Francesc de Dalmases (el amigo de Laura Borràs que abroncó a una periodista de TV3), quien ha venido a decir que no habría habido gran diferencia si el viaje de Aragonès se hubiera producido con la Generalidad intervenida por el artículo 155 de la Constitución. Dalmases se ha referido al acompañamiento del embajador español en Colombia, sus "palmaditas en la espalda" de Aragonès y la preeminencia de la bandera nacional frente a la autonómica".

En ERC se defiende con uñas y dientes que el viaje ha sido un "éxito" y se ha llegado a decir que se ha recuperado la agenda internacional de la Generalidad y, según la portavoz Patrícia Plaja, que el de Aragonès ha sido el desplazamiento "de más alto nivel que ha organizado la Generalidad".

Pelea por la comisión Pegasus

Pero la pelea entre JxCat y ERC ha tenido una segunda derivada por la comparecencia de Aragonès el martes en la comisión del Parlamento Europeo que investiga el supuesto espionaje a los dirigentes independentistas y que se desplazó a Madrid esta semana. Turull ha reprochado a Aragonès que no defendiera el buen nombre de Puigdemont cuando salieron a colación los contactos entre el prófugo y su entorno con miembros de los servicios secretos rusos.

No obstante, Puigdemont exigió en reiteradas ocasiones durante la mesa de negociación entre el Gobierno de Sánchez y la Generalidad de Aragonès y Junqueras que no se abordara su caso y que ERC no intercediera por él.