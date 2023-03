El 'Tito Berni' usó sus cargos en el PSOE en materia fiscal para asesorar a la trama y no pagar a Hacienda

El Tito Berni era diputado del PSOE hasta hace unas pocas semanas. Lo era hasta que el caso Mediador saltó por lo aires y se descubrió la trama. Él era el diputado Juan Bernardo Fuentes, con altas responsabilidades en materia fiscal dentro del Partido Socialista. Y esos cargos le han servido al Tito Berni para diseñar un mecanismo de elusión fiscal para la trama de este nuevo caso.

El Juzgado nº4 de Santa Cruz de Tenerife ha interceptado unas conversaciones en las que el Tito Berni alecciona a los miembros de la trama para eludir el pago a Hacienda y que la Agencia Tributaria detecte sus movimientos. En la charla el entonces diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo [Tito Berni] señala: "30.000,00 euros es una factura que hay que declarar en la Hacienda Canaria como en La Estatal". El Mediador [Antonio Navarro Tacoronte] le responde: "Pero también se puede ir pagando, o sea, se emite la factura y se puede ir pagando cada dos meses una colaboración. Pregunto. No sé. Dime tú si se puede o no. Si es así, sí. Si no, no va a haber trato".

Y el Tito Berni, diputado en ese momento con cargo y muy alta influencia en el diseño de la política fiscal dentro del PSOE prosigue con su asesoría en materia de evasión a los miembros de la trama: "¿Tú crees que el club [la asociación deportiva con la que blanqueaban los pagos] dispone de 7.500,00 euros para pagar el Impuesto Sobre Sociedades?". Y añade: "Antonio [el Mediador], estas entidades están controladas por la Ley de Mecenazgo y por tanto están muy supervisadas por la Agencia Tributaria, precisamente para evitar la elusión fiscal […]. Lo que se puede hacer es firmar un convenio de colaboración con pagos fraccionados y su correspondiente emisión acreditativa de los pagos fraccionados. De esa manera se observa la transparencia y evitas la actuación de la AEAT", explica con detalle el diputado en materia fiscal del PSOE.

Portavoz adjunto en la Comisión de Hacienda

Porque Tito Berni ha tenido hasta hace unas escasas semanas una posición muy elevada en el PSOE en materia de influencia fiscal. Juan Bernardo Fuentes era el portavoz adjunto del PSOE en la Comisión de Hacienda y Función Pública, cargo que ha mantenido entre el 20 de septiembre de 2021 y el 14 de febrero de 2023. También ha sido portavoz adjunto en la Comisión de Hacienda entre el 7 de febrero de 2020 y el 20 de septiembre de 2021 y portavoz adjunto de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde el 7 de febrero de 2020 al 14 de febrero de 2023, fecha en la que dimitió por el caso Tito Berni o caso Mediador.

Además, lo cierto es que Juan Bernardo Fuentes siempre fue un diputado importante en el PSOE. Fue también vicepresidente primero de la comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair y vocal de esa misma comisión. Fue igualmente vocal en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde el 13/02/2020 al 14/02/2023; secretario primero de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades desde el 13/02/2020 al 14/02/2023; ponente de la ponencia del Proyecto de Ley por el que se modificó la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y ponente, una vez más, del PSOE para el Proyecto de Ley por el que se modificó la Ley 26/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión desde el 15/12/2022 al 15/12/2022.

Ponente en leyes fiscales

Y el papel del Tito Berni a lo largo de su carrera política no acaba ahí en materia impositiva. Fue igualmente ponente del Proyecto de Ley por el que se modificó la Ley del Régimen de Cesión de Tributos del Estado a la Comunidad Valenciana y de Fijación del Alcance y Condiciones de Dicha Cesión; ponente del Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y del Proyecto de Ley por la que se modificó la Ley General Tributaria.

Para colmo, fue el ponente del PSOE en el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha Contra el Fraude Fiscal.