No hay tiempo que perder. Un día después de utilizar la moción de censura de Vox, con Ramón Tamames de candidato, para su lanzamiento electoral, la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz ha emplazado en una entrevista en RNE a Ione Belarra, líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, a que explique si asistirá al acto de Sumar que tendrá lugar en el Polideportivo Magariños de Madrid el próximo 2 de abril.

En dicho acto se supone que Yolanda Díaz va a anunciar, por fin, su candidatura a las elecciones generales. Un paso más, y parece que definitivo, en la larga travesía que ha recorrido desde que anunciase en noviembre de 2021 que concurriría a las elecciones generales y después de los diez meses que ha durado el denominado "proceso de escucha".

Durante todos estos meses, los choques y enfrentamientos con las ministras moradas, Ione Belarra e Irene Montero, y con el exlíder y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, han ido en aumento.

Las diferencias con los morados siguen muy lejos de estar solucionadas y nadie puede decir, a estas alturas, qué va a ocurrir en ese espacio a la izquierda del PSOE, crucial para que Pedro Sánchez repita en la Moncloa. Porque es más que evidente que el objetivo de Sánchez y sus estrategas, aunque no formulado explícitamente, es que ese espacio liderado por Yolanda Díaz supere a Vox en las elecciones generales, convirtiéndose en tercera fuerza a nivel nacional, con la prima de escaños que eso conlleva, lo que facilitaría su reelección como presidente en un segundo Gobierno de coalición. Eso explica el magnífico escaparte que el Gobierno decidió brindar a su vicepresidenta en la moción de censura de Vox.

La incógnita Podemos

Lo que hará o no hará Podemos sigue siendo una incógnita. Por este motivo Yolanda Díaz ha instado a Ione Belarra a que explique si el partido morado va a asistir al Polideportivo Magariños el próximo 2 de abril, aclarando que quien sea candidato en su proyecto político será elegido "democráticamente por la ciudadanía".

Según ha dicho, en ese acto del día 2 de abril "empieza todo": "Un país a favor, hacia adelante y hacia el futuro", por lo que apremia a la secretaria general de Podemos a que explique "cuál es la decisión que toma", afeándole que todavía no hayan llegado a un entendimiento con Sumar cuando están "de acuerdo" con el mismo "proyecto de país". "Caminemos juntas, es lo que quiere toda España", ha dicho rotunda, dando por sentado que toda España está entusiasmada con su proyecto.

En opinión de Díaz "no hay ninguna razón" para que Belarra e Irene Montero no participen en el acto, al tiempo que ha agradecido a formaciones como Izquierda Unida, Más Madrid, En Comú Podem, la Chunta Aragonesista o Alianza Verde —con la presencia de Ada Colau, Mónica García y Enrique Santiago— la confirmación de su asistencia. "Quiero que esté Podemos en ese acto, no hay ninguna razón por la que no pueda estar, es una fuerza importante en este país".

En relación a si hay conversaciones con Podemos para su incorporación a Sumar, Yolanda Díaz ha dicho que ella no desvela negociaciones pero que "nunca" ha "dejado" de tener conversaciones con los morados.

Reniega del 'dedazo' de Iglesias

Llamativas han sido sus declaraciones en relación a las primarias que exige Podemos para llegar a un acuerdo con Sumar. En este punto, Díaz ha lamentado haber sido elegida vicepresidenta "a dedo" por Pablo Iglesias, señalando que "nunca" se ha peleado por una lista electoral.

"A mí me han designado a dedo, lo acepté y me ha pesado", ha dicho Díaz, aclarando que, pese a ello, y a que se siente orgullosa de ser vicepresidenta del Gobierno, esa no es su forma de actuar.

Díaz defiende que los liderazgos políticos deben escogerlos los ciudadanos. "No tengan duda de que las candidaturas de Sumar las van a decidir democráticamente la ciudadanía". Pero deja claro que las primarias no son el "obstáculo" que frena el acuerdo con Podemos.

Sumar, un "revulsivo" en un país con "muchísima luz"

En opinión de la ministra de Trabajo, Sumar va a ser un "revulsivo" y la opción electoral que va a garantizar que pueda repetirse una coalición progresista en el Gobierno durante "la próxima década". "Estoy convencida de ello", ha afirmado.

Tras aplaudir las ideas planteadas por 35 grupos de trabajo de Sumar ha dicho que esas ideas transmiten que el país está "vivo" y tiene "muchísima luz", subiendo el nivel, ya muy alto, de cursilería almibarada que caracteriza su forma de expresarse.

La campaña del 28-M

La vicepresidenta también ha manifestado que ayudará en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo a los partidos que se lo pidan, pero no ha desvelado ni dónde ni a quién, aunque ha trasladado que la van a encontrar "siempre ayudando" cuando sea posible.

En estos momentos, su equipo está gestionando las "múltiples" propuestas que recibe para participar en actos de campaña, ha explicado.