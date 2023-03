Destapan los enchufes del alcalde socialista de Mérida "para compañeros de partido de toda la vida"

Un audio filtrado en redes sociales pone en aprietos al alcalde socialista de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. En una conversación telefónica con un supuesto trabajador contratado por el Ayuntamiento e inquieto por su futuro laboral, el alcalde revela que "un montón de compañeros de toda la vida" le están llamando por lo mismo. "Les hicimos un favor para estar trabajando un tiempo pero no van a estar toda la vida", explica, "les das la mano y te cogen el pie".

Explica el alcalde al trabajador que su solución para que empleados como él sigan trabajando sin incurrir en fraude de ley es crear "una bolsa de empleo para cubrir bajas". También harán, cuenta, "una convocatoria de empleo público": "Personas como tú harán falta, pero otros no harán falta".

Aclara el alcalde que el trabajador que decida denunciar "no va a entrar más": "Que se vaya olvidando que vaya a entrar aquí ni de alguacil". En su caso particular, propone cobrar "el finiquito" y acceder de nuevo a un empleo con una de las "mil fórmulas" en las que están trabajando.

Cuando el trabajador lamenta que en la futura bolsa de empleo habrá una cláusula para dejar fuera a los que hayan estado trabajando para el Ayuntamiento dos años, el alcalde promete que se enterará bien y apunta otras soluciones como darse de alta como autónomo y que le hagan un contrato "y punto".

En la conversación, explica que los contratos "en fraude de ley" conllevan ahora una responsabilidad: "Si entra un tío a gobernar y dice que el alcalde anterior ha dejado" gente "trabajando en fraude de ley, me denuncian y tengo que pagarlo yo (…) Los sindicatos son muy listos, pero la cara no la ponen. Yo no voy al trullo por nadie", aclara.

Trabajo "para amiguetes"

Los audios han empezado ya a tener repercusión política: el coordinador de Ciudadanos Extremadura, Fernando Baselga, ha reclamado al PSOE que "tome medidas de inmediato" ante unas "declaraciones absolutamente impresentables" que "dan un mal ejemplo de lo que deben ser las instituciones". "Para mucha gente que está estudiando oposiciones durante 10 y 12 horas al día es un desánimo total", ha señalado Baselga, señalando asimismo que grabar estas conversaciones y hacerlas públicas también "puede ser constitutivo de delito".

" Lo que está trascendiendo es el fondo de una cuestión que mucha gente sospecha en Extremadura: la red clientelar del PSOE, dar trabajo a sus amiguetes y así se mantienen en el poder durante muchos años", ha apuntado, recordando una de las "perlas" del audio: que "el que denuncie al ayuntamiento no va a entrar a trabajar nunca más en el consistorio mientras esté el PSOE". "Aquí para entrar al ayuntamiento solo hay que ser afiliado al PSOE", ha dicho el dirigente de Ciudadanos para quien el PSOE "está tardando en cesar a este señor y quitarle de las listas al Ayuntamiento de Mérida".