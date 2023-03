Feijóo respalda a Ayuso y estalla contra Vox por buscar "rédito de la antipolítica"

Tras dos días en silencio mientras en el Congreso de los Diputados se celebraba el debate de la moción de censura, Alberto Núñez Feijóo se ha referido este jueves por primera vez a la iniciativa que Vox presentó contra el presidente del Gobierno que tan solo contó con el sí de 53 diputados (los 52 de Vox y exrepresentante de Cs Pablo Cambronero).

En una durísima declaración contra esa moción de censura, el líder del PP ha aprovechado también para respaldar también la ruptura que se ha producido este jueves en la Asamblea de Madrid entre Isabel Díaz Ayuso y los representantes de Vox.

Primero, Feijóo ha calificado la moción de censura como un debate "infantil y populista". Ha asegurado que él tiene "otra forma de hacer política" y que la jornada de este martes y miércoles en el Congreso fue "un espectáculo impropio e improductivo". "No comparto esta forma de hacer política y, por tanto, me he abstraído de este esperpento político que hemos vivido en nuestro país", ha dicho desde Bruselas donde asiste a la reunión del PP Europeo.

Feijóo, que no estuvo presente en el debate de la moción, ha asegurado que él se ha dedicado estos dos días "a reforzar la alternativa, la única alternativa a este esperpento político que vive España y a reconstruir en la imagen internacional de España", en su visita internacional que comenzó este miércoles y que le ha llevado a reunirse, entre otros, con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen o con el presidente del PPE, Manfred Weber.

Tras la crítica a la moción, Feijóo ha explicado que considera que "España merece pasar página rápido de cuatro años de frivolidad y populismo mezclado con el independentismo" de Sánchez "y merece otra vez volver a la política seria". "Yo no voy a vender a los españoles una arcadia feliz porque para eso ya está el populismo del Gobierno, lo que le voy trasladar a los españoles es un país normal, un país de adultos y no me voy a prestar a este tipo de juegos que desprestigian las instituciones", ha sentenciado.

Apoyo a Ayuso

Preguntado poco después por lo que le ha parecido la ruptura de Ayuso con Vox, Feijóo ha explicado que la presidenta madrileña tiene su respaldo ya que "los diputados de Vox están en contra del Presupuesto de la CAM y en contra de una política fiscal que incentive la inversión en Madrid" .

"Por ello, comprendo y comparto las declaraciones de Ayuso diciendo que no cuenta con ellos porque no les interesa la Comunidad de Madrid. Lo que les interesa es intentar buscar algún rédito de la antipolítica", ha sentenciado Feijóo sobre los miembros de la formación que lidera Rocío Monasterio.