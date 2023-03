Sánchez prepara un comité de censura en materia de género para los policías nacionales

La Policía Nacional se prepara para el nuevo Plan de Igualdad impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez y su ministro Fernando Grande-Marlaska. Será la herramienta de exigencia en materia de comportamiento con respecto a los nuevos baremos socialistas en materia de género. Un plan que prohíbe taxativamente el uso entre los agentes de lenguaje "sexista", los "estereotipos" sexuales y, por supuesto, pretende erradicar el "androcentrismo". ¿Y cómo lo quiere controlar? Pues con una "Comisión de Seguimiento": un órgano de control y censura que "ejercerá las funciones de implantación, seguimiento y evolución del Plan de Igualdad de la Policía Nacional". La Policía tiene una policía. Y es de género.

Objetivos del Plan de Igualdad

El texto del plan señala que "la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo púbico, así como las estrategias y medidas para su consecución precisan la adopción de medidas positivas y buenas prácticas que cristalicen en la consolidación de la igualdad real y que impidan cualquier desigualdad por razón de género".

El aviso da paso a una serie de acciones. Y de "objetivos fundamentales". Entre estos últimos se encuentra el de "eliminar las desigualdades que puedan persistir en el ámbito de la Policía Nacional, impulsando la presencia de la mujer en todas las escalas y categorías en igualdad de oportunidades, así como en los distintos puestos de trabajo", como señala expresamente el documento. Además, dice "apoyar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y el ejercicio corresponsable de los derechos; prestar una especial atención a la prevención de la violencia y del acoso, así como a aquellas situaciones que necesitan especial protección, como las requeridas por las víctimas de violencia de género".

Medidas evaluables

El Ministerio de Marlaska no oculta que con el "I Plan de Igualdad de la Policía Nacional" se pretende crear "el instrumento a través del que se definen los objetivos y se ordenan un conjunto de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres". Y ese "evaluables" lo será de verdad. "En consecuencia, en uso de las facultades que le atribuye el Real Decreto 94/2022, de 1 de febrero […], esta Dirección General ha resuelto", por ejemplo, que "eI I Plan de Igualdad de la Policía Nacional es de aplicación al personal funcionario de la Policía Nacional, incluyendo al funcionariado en prácticas". Que su "vigencia temporal" sea "de cuatro años. No obstante, permanecerá en vigor hasta la aprobación de un nuevo Plan de Igualdad, sin perjuicio de los plazos que se establezcan para su seguimiento y revisión". Y, muy importante que se establezca "una Comisión de Seguimiento, que a nivel central y con carácter permanente, ejercerá las funciones de implantación, seguimiento y evolución del Plan de Igualdad de la Policía Nacional". Esa "Comisión de Seguimiento tendrá una composición paritaria de la Administración y de los representantes de las organizaciones sindicales". Ha nacido el comité de control y censura de los policías en materia de género.

Lenguaje inclusivo y formación de género

El Plan incide en cambios del lenguaje. Así, frases como "voy a hablar con los compañeros", si no se acompañan de un "… y compañeras"; "se lo comunico al comisario", sin hablar de comisaria; o cualquier frase informal y cotidiana que pueda ser tachada de sexista, todas ellas, podrán ser analizadas y "evaluadas" a la luz del nuevo Plan de Género del Gobierno de Pedro Sánchez y por medio de la Comisión de Seguimiento. Y hay que tener en cuenta que este cambio se une a la necesidad de amoldar el trato y comportamiento de los agentes a la existencia de, según los cursos de formación que ya reciben los agentes en materia de "género": 37 géneros y 10 orientaciones sexuales, como destaca la documentación oficial del Ministerio. Entre ellas, la "omnisexual, grisexual, poliamoroso, homorromántico, antrosexual" y muchas otras.

Los agentes se preguntan cuál es el interés de este adoctrinamiento si ellos "aplican la ley a todos por igual". Pero los cursos ahí están. Y todo ello se evaluará dentro del necesario uso de un manual para "reforzar el uso no sexista ni androcéntrico del lenguaje en las comunicaciones internas". Es decir, en el día a día de una comisaria o un coche patrulla. Allí se señala expresamente, tal y como recoge el plan de igualdad al que ha tenido acceso LD, la obligación de "difundir, mediante un enlace a la página principal de la Intranet, las publicaciones sobre el uso de un lenguaje no sexista, elaboradas por el Área de Derechos Humanos e Igualdad, así como sugerencias y buenas prácticas referentes al uso no sexista ni androcéntrico de la lengua".

Imágenes no sexistas ni androcéntricas

También se preparan "pautas para garantizar que las imágenes que se incorporan en todos los soportes comunicativos no representen un uso sexista ni androcéntrico ni perpetúen los estereotipos sexistas". O se exige "formación continua sobre lenguaje inclusivo con el objetivo de que todas las personas de la Policía Nacional tengan conocimientos en lenguaje no sexista, y desarrollar actividades de difusión en todos los centros de trabajo" y que se aplique "la perspectiva de género en el lenguaje utilizado en los programas informáticos de la Policía Nacional".