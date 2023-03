"Vox coincide con Sánchez en su estrategia de enfrentarse a Ayuso"

El Mundo

"Vox ya estudia represalias contra el PP tras la ruptura de Feijóo y Ayuso". ¿Represalias? ¿Y qué más a hacer? ¿Votar a Sánchez? Porque en Madrid ya votan con Mónica García.

Rafa Latorre dice que "Vox le ha brindado a Ayuso el motivo de una ruptura y ha confirmado así lo poderosa que es su vocación de marginalidad. En el Congreso ofició de presentador del primer acto de campaña del ticket Sánchez-Díaz; en la Asamblea ha producido el arranque de la caravana de Ayuso. Semana bien aprovechada". Sánchez tiene unos socios mucho más leales.

Federico Jiménez Losantos comenta la cruel venganza del Gobierno valenciano que le ha quitado los hijos a la chica a la que violó el marido de Mónica Oltra y que esta intentó encubrir. "La Generalidad valenciana ha perpetrado el acto más cruel de los muchos que, hasta ahora y siempre en manada, viene infligiendo a una mujer". Tras la sentencia que acabó con la carrera de Oltra, En el gobierno de extrema izquierda de Valencia "decidieron vengarse". "La echaron del centro sanitario donde trabajaba con su pareja y la amenazaron con quitarle los hijos por no poder atenderlos con el dinero que le negaban. Acaban de quitárselos. La manada de esa Generalidad tan progresista y tan feminista le ha robado sus hijos a la mujer que violó. Para tratarlos como a su madre, supongo". ¿Es que nadie puede hacer nada por esta mujer? Da escalofríos lo que les puede pasar a esos niños en manos de sus enemigos.

"El sector progresista del Poder Judicial decidirá si dimite en bloque". El coñazo del CGPJ vuelve a la actualidad por la dimisión del cacho de juez que le tocó a IU en el último reparto. El País anima a que todos hagan lo mismo en un editorial que no reproduzco para no aburrirles, porque es calcadito de todos los que hace Pepa Bueno sobre el tema. PP malo, PP inconstitucional, la culpa es del PP, arriba Sánchez y así todo el rato. Vamos, que Pepa no curró mucho ayer, se limitó a recuperar editoriales anteriores.

"Choque de estrategias entre Ayuso y Feijóo para afrontar la competición electoral con Vox". "Mientras Ayuso apuesta ahora por ir al choque, Alberto Núñez Feijóo prefiere contemporizar y ningunear a los de Abascal. Aunque en el fondo ni una ni otro han descartado llegar a futuros acuerdos con Vox". Será porque Ayuso y Feijóo son personas decentes que no quieren engañar a sus votantes como hizo Sánchez, que rozó el fraude electoral cuando descartó pactar con Podemos, Bildu y ERC.

"A pesar de la escenificada ruptura de este jueves, Ayuso no ha dicho que tras las elecciones de mayo no pueda volver a entenderse en futuras cuestiones o en una investidura, si le hace falta, con los de Abascal". Por Dios, chicos, Ayuso no es Sánchez. Tiene respeto a la palabra dada y a la verdad.

"La debilidad de los ultras tras la fallida moción de censura hacen más fácil ir a la yugular, pero ni Feijóo ni Ayuso han cerrado la puerta a pactar con los de Abascal en caso de que sea necesario", sigue El País dale que te pego. Que no os enteráis, que eso sería hacerse un Sánchez, un fraude, un engaño masivo. Esa indecencia, esa falta de honradez, esa carencia de honor y de escrúpulos es exclusiva del presidente del Gobierno, que lo es por haber engañado y mentido hasta la saciedad a los electores.



"Albares pide 610 empleados públicos para desatascar las nacionalizaciones masivas". "Los informes del caso Negreira: viajes anónimos, prohibición de wasap y entregas en cafeterías". El escándalo que no cesa.





El editorial se refiere a la pugna en la izquierda. "Yolanda Díaz se sirvió de la moción de censura para presentar su proyecto electoral. La colisión de intereses entre Podemos y Sumar puede determinar el destino de la coalición". "La competición queda definitivamente abierta y el conflicto de intereses se ha hecho ya abiertamente explícito". "En el horizonte de todos los actores están las elecciones de mayo cuyos resultados determinarán la capacidad negociadora de los morados con vistas a las elecciones generales". A la espera de la venganza de Pablo Iglesias.

Como decía ayer Julián Quirós, "Podemos sabe que debe activar todas sus defensas y declararse en estado de guerra". Yolanda "va a por Podemos, a achicar y expropiar los nichos de voto, a su vaciamiento político. A beneficio de Sánchez". Quirós cree que durante la moción Sánchez cometió un "error mayúsculo" con la puesta de largo de Yolanda Díaz. "Alertar a Podemos sobre sus aviesas intenciones". Pablo Iglesias es muy capaz de romper la coalición si lo considera necesario, y Sánchez debería saberlo.

"Feijóo se vuelca en las 20 provincias dudosas para Vox". "Podemos se queda sin fuerza para defender su «no» a Díaz". Dice el fanático sanchista Toni Bolaño, además de la sarta de tonterías diarias sobre el PP, Ayuso y Vox, que "Díaz tiene que convencer a Iglesias de que es mejor un acuerdo que sirva para ganar el Gobierno que quedarse en la oposición. En Román Paladino, que si la izquierda pierde Iglesias no será el líder que resurja de sus cenizas para liderar la calle, que segundas partes nunca fueron buenas y que en la oposición hace mucho frío". Iglesias no le teme al frío, pero le toca mucho los bemoles que le ninguneen y mucho más que se la jueguen. Veremos.

Marhuenda está, como todos, hasta las narices de Vox en Madrid. "Vox ha elegido la estrategia de enfrentarse a Ayuso. Coincide con Sánchez. Me cuesta entender qué réditos obtiene dedicándose a atacar a una política respetada y muy valorada por su electorado. Es algo que sabe muy bien Abascal, pero es difícil descubrir quién manda en el partido". Es muy difícil entender a Vox. "No se puede recriminar a la presidenta que sea blanda, precisamente, con el gobierno socialista comunista o contemporizadora con la oposición en la Asamblea. Es todo lo contrario". Cierto, es Rocío Monasterio quien vota con la izquierda.

"Nunca le he escuchado criticar o descalificar a Abascal y su partido. Por ello, no entiendo por qué la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, no se quiere entender con ella y ha optado por un choque que no le reporta ningún beneficio". Dicen que le tiene envidia, como Pablo Casado, que ella cree que tendría que ser ella la presidenta, no una mindundi como Ayuso. Como Pablo Casado...