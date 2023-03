De Toledo al Donbás: así se preparan en España los guerreros ucranianos que combaten a Putin

Nueve de la mañana de un viernes de marzo. Treinta ucranianos, 27 hombres y 3 mujeres, asisten con la máxima atención a las lecciones de una enfermera militar española. Cada frase es traducida por una intérprete de manera casi inmediata. La explicación se entremezcla con diapositivas y vídeos para hacer más fácil la comprensión del temario. Cada pocos minutos, algunos de los alumnos ponen en práctica lo recién explicado con maniquíes y brazos de práctica.

Así arranca un nuevo día en el Toledo Trainning Coordination Centre (TTCC), que tiene su sede en la Academia de Infantería del Ejército de Tierra en Toledo, y donde se centraliza la formación que las Fuerzas Armadas españolas están dando desde hace varios meses a los militares ucranianos. Una vez acabado el adiestramiento, volverán a su país para poner sus nuevos conocimientos en práctica de manera inmediata frente al invasor ruso.

Esta treintena de alumnos está haciendo un curso de Formación Sanitaria TC3 (Tactical Combat Casualty Care), que está diseñado con una duración de cuatro semanas. Es la segunda rotación que lo hace desde que los países europeos empezaron a colaborar con de Kiev con formación militar. "También se hacen prácticas en el campo de maniobras, con fusilería real, para que tengan que hacer las evacuaciones en situaciones de estrés", explica el oficial español encargado de este curso.

Curso de Medicina de combate TC3 para militares ucranianos

El TC3 está diseñado específicamente para militares ucranianos con experiencia en combate, algo que no tienen los del curso de Instrucción Básica. A este último llegan los nuevos reclutas, recién llamadas a filas por el Gobierno de Ucrania para defender a su país. La mayoría no ha tocado un arma. Tienen variedad de edades, aunque no sobrepasan los 50 años, y algunos son originarios de Crimea o el Donbás, de zonas de Ucrania que están bajo control ruso desde 2014.

Su curso de formación durará cinco semanas, centrándose en la instrucción de combate, el tiro, el combate urbano, los primeros auxilios y el combate cuerpo a cuerpo no letal. Se desarrollará durante 10 horas al día en jornada de 6,5 días a la semana. Su única tarde libre será la de los miércoles, pues se quiere aprovechar que los fines de semana el campo de maniobras de los Alijares quedará libre de los militares españoles que se adiestran en él.

Precisamente en los Alijares están pasando la jornada de viernes los 197 ucranianos que realizan en estos momentos este curso. Un buena parte de ellos se encuentro en área de tiro, donde están divididos en cuatro escenarios. Un grupo está practicando cómo ponerse ellos mismos un torniquete si caen heridos. Otro, cómo se realiza la extracción de un compañero herido bajo fuego enemigo. Los terceros hacen un ejercicio de tiro seco. Los cuartos, de tiro intuitivo.

"Para ellos es el primer contacto con el ejército y la vida militar. Les damos instrucción defensiva y ofensiva, además de conocimientos de tiro, topografía o supervivencia. Todo ello tanto diurno como nocturno", explica el capitán Carlos Vera, jefe de los instructores de formación básica. "El objetivo es que acaben con un nivel aceptable o deseable de formación", añade.

El quinto grupo de novatos se encuentra entrenando en técnicas de combate urbano, en una mini ciudad muy básica pero con todo lo necesario que hay dentro del campo de maniobras. Se les ve muy verdes todavía, recibiendo indicaciones continuamente. "Están en su primer día de combate en población, están aprendiendo a moverse, a saber cómo deben andar por las calles, cómo deben entrar en los edificios…", explica el capitán Vera.

Entrenamiento de militares ucranianos en escenarios urbanos

Éste es el tercer curso de Instrucción Básica que se está llevando a cabo en Toledo y se hace siguiendo a rajatabla las peticiones del agregado militar ucraniano en España. Es él el que explica las necesidades que formación que necesita su país. Por las aulas de la Academia de Infantería y el campo de maniobras adyacentes, en los dos cursos anteriores, han pasado casi 450 ucranianos, que en estos momentos ya están combatiendo al enemigo ruso en el campo de batalla.

Las Fuerzas Armadas españolas han pisado el acelerador en lo que a la formación de militares de Ucrania se refiere. Desde hace unas semanas están preparados para formar a hasta 500 efectivos de Kiev a la vez, para lo que se han habilitado ocho puntos distribuidos por toda la geografía nacional y hasta una decena de cursos diferentes. El epicentro es la instalación toledana, aunque también destaca Zaragoza, donde se dan los cursos para manejar los carros Leopard2.

También hay formación impartida por el Tercio de la Armada de Infantería de Marina en el Retín (Cádiz), por el Regimiento de Ingenieros nº1 del Ejército de Tierra en Castrillo del Val (Burgos) o por el Regimiento de Artillería Antiaérea nº74 del Ejército de Tierra en Sevilla. A lo que se unen los módulos de formación que están impartiendo efectivos de la Brigada de La Legión en Almería y de la Brigada Ligera Aerotransportable del Ejército de Tierra en Pontevedra.