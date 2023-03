Los Mossos detienen a la golpista prófuga Clara Ponsatí en el centro de Barcelona

Clara Ponsatí, exconsejera de Puigdemont fugada en el extranjero, ha regresado a España y ha sido detenida por los Mossos d'Esquadra. Ha llegado este mediodía a Barcelona en coche procedente de Perpiñán. Ponsatí, que es eurodiputada por Junts per Catalunya (JxCat), no tenía intención de presentarse ante las autoridades judiciales y así lo ha declarado en una rueda de prensa. A la salida y mientras daba un paseo por la plaza de la Catedral de Barcelona ha sido detenida por agentes de la policía autonómica en presencia de su abogado. Ponsatí se encontraba rodeada por un enjambre de periodistas y de simpatizantes que han protestado por la detención. La eurodiputada ha intentado hacer valer sus credenciales de eurodiputada, pero no se ha resistido ante los agentes, que la han conducido al juzgado de guardia.

Ponsatí es una de las beneficiadas por la reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición y abarató el de malversación. Tras los cambios, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, le imputó el delito de desobediencia, razón por la que la fugada ha decidido regresar.

La detenida es una de las dirigentes golpistas con un discurso más radical. Se ha distinguido por hacer llamamientos como que hay que estar dispuesto a ir a la cárcel o incluso morir para lograr la independencia. Al inicio de la pandemia del coronavirus, aprovechó una pieza del digital El Confidencial titulada "Madrid corre ya más riesgo que Lombardía o Hubei pero sigue sin decretar el cierre total" para expresar su satisfacción con el mensaje "De Madrid al cielo" que fue retuiteado por Puigdemont.

La fugada ha cruzado la frontera entre Francia y España acompañada por un periodista de la "Agencia Catalana de Noticias", dependiente de la Generalidad, y ha asegurado que se sentía "muy contenta por volver a pisar la Cataluña del sur". Ponsatí pretende hacer valer su condición de eurodiputada para no presentarse en el Tribunal Supremo, a diferencia de lo que hicieron otras fugadas como la actual consejera de Acción Exterior de la Generalidad, Meritxell Serret, de ERC, o Anna Gabriel, exdirigente de la CUP.

Ponsatí fue uno de los pocos miembros del gobierno catalán encabezado por Puigdemont que acompañó a este en su fuga. Primero se refugió en Escocia, pero con la salida del Reino Unido de la Unión Europea se fue a Bélgica. La reordenación del Parlamento Europeo tras el Brexit le permitió ocupar plaza de eurodiputada.

"Tengo inmunidad"

Acompañada por su letrado, Gonzalo Boye (condenado por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla e investigado por presunto blanqueo de capitales del narco Sito Miñanco), la eurodiputada ha dado una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Cataluña en la que ha asegurado que no se presentará en el Tribunal Supremo porque, alega, la "orden de detención que pesa sobre mí es ilegal, soy eurodiputada y tengo inmunidad". "Si me detienen, tendrán que hacer frente a las consecuencias", abundó. Su captura se produjo poco después de esta comparecencia ante los medios.

Ponsatí también declaró que pretende defenderse ante los tribunales europeos y ha negado toda legitimidad a la justicia española y al juez Pablo Llarena. Además, ha recordado que este martes se cumplen cinco años y cinco meses exactos de su fuga y cinco años desde que la detuvo la policía escocesa a petición del Tribunal Supremo. "Pero no se salieron con la suya, no consiguieron encarcelarme", ha presumido.

La fugada ha querido dejar claro que no ha venido a hacer ningún pacto, sino "a denunciar la vulneración sistemática de los derechos de los catalanes". También ha criticado a las instituciones europeas "por mirar hacia otro lado" en el caso de España. "La orden de detención no es contra mí sino contra mi país entero", ha añadido.

Carga contra la Generalidad

Ponsatí también ha cargado contra Meritxell Serret, que se presentó voluntariamente ante el Tribunal Supremo, ha reprochado que la bandera española figurara por delante de la catalana en el último viaje de Serret y Pere Aragonès a Hispanoamérica y ha asegurado que la Generalidad se ha convertido en "una herramienta de la ocupación española".

Con el retorno de Ponsatí ya sólo quedan en el extranjero cuatro golpistas. Marta Rovira, secretaria general de ERC, sigue en Suiza a pesar de que con la eliminación del delito de sedición sólo se le imputa el de desobediencia. Además, permanecen en Bélgica Lluís Puig, Toni Comín y Carles Puigdemont.