Robles no enviará los carros Leopardo a Ucrania hasta después de Semana Santa

Ya hay fecha para el envío de carros de combate españoles a Ucrania. La misma no es muy clara, pero sí algo más que lo que se conocía hasta el momento. El envío tendrá lugar en los días después de la Semana Santa, según ha anunciado este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados para hablar específicamente sobre el envío de este material militar pesado al Gobierno de Kiev.

"El 22 de febrero anuncié aquí el envío de un sección reforzada de carros de combate Leopardo 2A4 a Ucrania. Hasta ese día se había sido muy prudentes. Las seis unidades han sido reparadas después de estar en desuso desde los años noventa. Han sido reparado en su integridad en Alcalá de Guadaira (Sevilla), ahora se están comprobando en Córdoba. Serán enviados a Ucrania después de Semana Santa", ha dicho.

Tras esto, ha explicado, se empezará a trabajar en las mismas instalaciones de General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas en la reparación de los otros cuatro Leopardo 2A4, hasta llegar a la decena, que Pedro Sánchez dijo durante su visita a Kiev que se iban a tratar de enviar también. Para la reparación y puesta a punto de ese segundo grupos de carros de combate no ha puesto fecha estimada de envío.

Margarita Robles ha repasado también parte del material militar que ya se ha trasladado a Ucrania, entre los que ha mencionado la batería antiaérea Aspide, los 4 lanzadores de misiles antiaéreos Hawk, los 20 vehículos de cadenas M113 TOA (otra veintena está pendiente de enviar, pero sin fecha), los sistemas contracarro C90 o los misiles antiaéreos Mistral, además del adiestramiento de militares ucranianos en España.

También ha querido aclarar un bulo lanzado desde el Consejo de Ministros, exactamente, por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra: la posibilidad de que militares españoles terminen combatiendo en Ucrania. "El Gobierno de España nunca ha contemplado la posibilidad de enviar soldados españoles a territorio ucraniano. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas españolas va a combatir nunca en suelo ucraniano", ha dicho.

PP y Vox denuncian la falta de transparencia

Los diputados de Partido Popular y Vox han coincidido en sus respuestas a la ministra en Defensa en criticar la falta de transparencia del Gobierno español en el envío de ayuda a Ucrania y han criticado que el Ejecutivo de España sea el único de la Unión Europea y de los países aliados de la Alianza Atlántica que tiene una parte del mismo abiertamente prorrusa.

Pablo Hispán (PP) ha calificado la actuación del Gobierno respecto a la guerra de Ucrania como "errónea, cainita y rácana" y les ha reprochado que "se negaran a enviar armas a Ucrania en los primeros compases de la invasión, cuando más necesaria era". Tras esto, ha afirmado que "siguen sin apoyar a Ucrania todo lo que se merecen".

"Son el único gobierno de Europa donde la mitad está por la rendición a Vladimir Putin. También han emitido bulos desde el Consejo de Ministros. El envío de soldados españoles a Ucrania lo dijo Ione Belarra, una ministra", ha denunciado el parlamentario popular, tras lo que ha puesto sobre la mesa la incoherencia de que España haya aumentando sus compras energéticas a Rusia: "han incrementado la dependencia del gas ruso. Financian a Rusia comprando gas".

En esta línea, ha denunciado que los estudios sobre el apoyo internacional a Ucrania, como el que realiza el think tank alemán Kiel Institute for the World Economy, ponen de manifiesto no sólo que España es uno de los países aliados que menos está apoyando económica, humanitaria y militarmente a Ucrania, sino que también es el segundo más opaco a la hora de informar sobre esa ayuda.

En parecidos términos se ha expresado el diputado de Vox Alberto Asarta, quien ha afirmado que el Gobierno "ha optado por actuar al margen de la sede de la soberanía nacional" en lo que a la ayuda a Ucrania se refiere. "Lo hacen porque tienen los peores socios de Gobierno posibles en el peor momento, porque no son fiables y porque ni ustedes confían en ellos", ha dicho en alusión a la parte podemita de la coalición, abiertamente prorrusa.

El parlamentario de Vox ha asegurado que, en lo que a la ayuda militar a Ucrania se refiere, "España no está quedando muy bien", como demuestran estudios como el del think tank alemán citado anteriormente, y ha considerado que tal vez se puede deber a que quieren "complacer en sus socios de Gobierno", en alusión a Podemos.