La investigación sobre los negocios de los familiares de María Gámez con la Junta socialista de Andalucía ha alumbrado una cifra sensiblemente más elevada que la inicialmente barajada. La sociedad del cuñado de la recién destituida directora de la Guardia Civil firmó un contrato con una instrumental de la Junta de casi 340.000 euros. Pero no fue el único contrato. El total ascendió a nada menos que 1,36 millones.

El sumario del caso Santana Motor –una de las ramas de los ERE– sigue aportando información sobre el entramado de influencias existente en un plan de ayudas que no escatimó fondos públicos para, en teoría, intentar salvar a la empresa del sector automoción: 36,1 millones de euros. Allí, una sociedad del cuñado de Gámez, Bienvenido Martínez Martínez, entró por medio de la firma "Experience Management Group SL". Pero no fue la única sociedad implicada. La investigación judicial ha destacado que, "así, de dicho análisis se deduce también que, en el periodo 2009-2011, Experience Management Group SL habría percibido ingresos por importe total de 1.364.034 euros; en particular –como se ha señalado anteriormente–, de Santana Motor (339.701 euros) y de FAGIA (280.974 euros)".

Pero, "además, Experience Management Group SL habría recibido ingresos procedentes de otra entidad participada por la Agencia IDEA, en particular, de Fabricados para la Automoción del Sur, SA (FASUR, SA) por importe de 201.568 euros". ¿Y qué ocurría justo en ese momento? El sumario responde que ese contrato se firmó "coincidiendo precisamente, al propio tiempo, con el desempeño por parte del Sr. Martínez Martínez del cargo de Presidente del Consejo de Administración de Fabricados para la Automoción del Sur, SA (FASUR, SA), cargo para el que fue nombrado por el Director General de la Agencia IDEA, Sr. Cañete Rolloso". Cañete Rolloso, como director de la Agencia Idea, dependía de una consejería, la de Innovación, Ciencia y Empresa, justo en la que sólo un año antes había tenido un cargo relevante María Gámez como delegada en Málaga del citado departamento del Gobierno socialista andaluz.

"Además, entre los ejercicios 2010 y 2011, Experience Management Group SL habría recibido fondos por importe de 501.500 euros de la sociedad Laboratorios Farmacéuticos ROVI SA, mercantil que, a su vez, habría recibido ingresos, subvenciones y ayudas de la Agencia IDEA por importe de 6.694.752 euros entre los ejercicios 2008 a 2011", explica el sumario judicial. "Así, en 2008 Laboratorios Farmacéuticos ROVI SA, percibió de la Agencia IDEA la cantidad de 5.431.471 euros, y en 2011 las sumas de 84.860 euros y de 1.178.421 euros en concepto de subvención (total en 2011, por importe de 1.263.281 euros). De este modo, la sociedad Laboratorios Farmacéuticos ROVI SA, subvencionada por la Agencia IDEA, contrata los servicios de una empresa privada administrada por quien fuera (entre el 04/06/2008 y el 31/10/2009) Director de Inversiones Estratégicas de dicha Agencia, Sr. [Bienvenido] Martínez Martínez, en parte del periodo en que percibió los correspondientes ingresos y subvenciones".

Lo cierto es que la investigación del caso Santana Motor y de sus relaciones con el marido y los cuñados de la recién destituida directora de la Guardia Civil, María Gámez, avanza y empieza a explicar el motivo de la salida de la socialista del cuerpo de la Benemérita. Una de las últimas providencias del Juzgado de Instrucción ha dejado claro que el juez quiere conocer el tránsito entero del dinero que llegó a los familiares de Gámez y su destino final. Tanto es así que ha encargado ya un estudio del posible blanqueo de capitales a la UDEF.

Hay que recordar que la recién destituida directora de la Guardia Civil tuvo cargos muy relevantes en la Junta de Andalucía en pleno periodo de los ERE: fue delegada en Málaga de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, justo el departamento que comandaba la Agencia IDEA, la misma que repartió dinero público en los escándalos de los ERE. Gámez, además, fue delegada de toda la Junta de Andalucía en Málaga y candidata a la Alcaldía de esta ciudad.