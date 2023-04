Así es la bolivariana argumentación del PSOE para defender la expropiación de fincas en Castilla-La Mancha

El PSOE ha colado en su nueva la Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra en Castilla-La Mancha su última mina contra la propiedad privada. El territorio de Emiliano García-Page se convierte, así, en la región que estrena la expropiación de fincas rústicas siempre que sus dueños no puedan acreditar una "función social". Es decir, a partir de ahora, todas las fincas de agrícolas, ganaderas o de recreo quedan a expensas de que el Gobierno de Page considere que no alcanzan el nivel esperado de "función social". Y, si no pasan el examen socialista, podrán ser arrebatadas a sus dueños.

Libertad Digital publicó este pasado viernes la noticia. Y hoy publica las bolivarianas explicaciones de los socialistas para justificar las expropiaciones de propiedad legítimas. En el vídeo se puede observar a una diputada y candidata del PSOE esgrimiendo argumentos comunistas más propios de la dictadura venezolana para quitarle a los dueños los terrenos por los que han pagado.

La encargada de la defensa bolivariana ha sido Joaquina Saiz. Ella es diputada regional y candidata a la Alcaldía de Quintanar del Rey. "Es una ley buena. Sí, sí, sí. Es una ley buena para trabajar por aquellos que tienen un problema que a lo mejor usted no conoce. Y es que hay mucha gente que tiene problemas para el acceso a la tierra", señala la socialista.

La diputada olvida, por ejemplo, que España está plagada de tierra abandonada y pueblos "vaciados". El propio Parlamento Europeo ha reconocido ya que en el año 2030 5 millones de hectáreas útiles para la explotación en la UE podrían ser tierras abandonadas ante las duras condiciones de explotación. Las imposiciones ecológicas del propio PSOE, por ejemplo, han provocado que en comunidades como la Valenciana, cada año 3.300 hectáreas abandonen la agricultura para sumarse al catálogo de suelo forestal de la región. Entre 1990 y 2010 en toda la Unión Europea ha habido un incremento de 11 millones de hectáreas de bosque que han dejado de ser explotaciones agrícolas.

Pero todo ello para la socialista no importa. Ella sigue: "Hay mucha gente que quiere vivir en nuestros pueblos y no puede vivir porque no tiene acceso a la tierra". "Usted posiblemente ese problema no lo tiene, pero hay gente que lo tiene, gente que hace de su medio rural su modo de vida", añade la diputada del mismo partido que justificó la hípica de José Bono.

"Eso, ese problema, seguro que usted no lo tiene. A usted ni le importa preocuparse por esos jóvenes a los que le falta terreno para una incorporación", concluye la candidata socialista haciendo bandera de los más puros mandatos del Manifiesto Comunista: "Expropiación de la propiedad territorial y aplicación de la renta a los gastos del Estado. […] Multiplicación de las manufacturas nacionales y de los instrumentos de producción, roturación de los terrenos incultos y mejoramiento de las tierras cultivadas según un sistema general".

Incumplimiento de la función social del uso de la tierra

Lo cierto es que los socialistas han introducido su reforma en el "artículo 29. Declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra" de la norma citada y han abierto las puertas a la expropiación de fincas privadas. El texto señala que "a efectos de lo establecido en esta ley, la Consejería podrá acordar respecto a una parcela o finca rústica la declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra, por su infrautilización".

El redactado avanza que "se considerará incumplida la función social del uso de la tierra, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, si una parcela o finca rústica ha permanecido en el inventario del suelo infrautilizado previsto en el artículo 27.5 y 6 de esta ley durante dos años consecutivos". Es más, "la declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra podrá afectar al derecho de propiedad de la parcela o finca rústica afectada, o sólo al usufructo de la misma". Es decir, a lo que decida el Gobierno en cada momento. Se acabó cualquier rastro de seguridad jurídica.

El mencionado artículo 29 añade que "la declaración prevista en el apartado anterior conllevará, previa tramitación del expediente correspondiente, la cesión temporal de uso al Banco de Tierras, por un plazo no inferior a diez años ni superior a veinticinco, de la parcela o parcelas en las que se produce dicha situación". Y, por último, que "el procedimiento para la declaración de incumplimiento de la función social de uso de la tierra, se regirá por la legislación general sobre expropiaciones, pudiendo suspenderse en cualquier momento cuando exista un acuerdo con la propiedad de la parcela o finca rústica afectada en los términos previstos en el artículo 28 de esta ley". Una vez más, lo que quiera el Gobierno socialista.

El PP derogará la ley

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha confirmado a Libertad Digital que derogará la Ley de Agricultura Familiar en cuanto llegue al Gobierno de Castilla-La Mancha. Para el PP "esta ha sido la última norma aprobada por el Ejecutivo de Page con la que se permite la expropiación de tierras". Para Núñez, resulta de una extrema gravedad que "el último pleno de la legislatura haya servido para elevar el episodio de deterioro al que el socialismo quiere conducir a Castilla-La Mancha. Lejos de alejarse del sanchismo, el PSOE de Page lo que ha hecho es acercarse más a las posturas de Sánchez y Podemos". "Ha abrazado el comunismo para aprobar esta Ley que es rancia y peligrosa", ha concluido.