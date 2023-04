"Cautivo y desarmado" Pablo Iglesias, la "Camarada Puñalada" va a por Sánchez

El Mundo

"Díaz entierra a Podemos y pelea a Sánchez el voto de izquierdas". Sí, ahora la Yoli es la chica de moda de la ultraizquierda. Primero fue Iglesias, luego lo cambiaron por Errejón, que se convirtió en el chico favorito de esa ultraizquierda cuqui y ahora le toca a Yolanda. "Su discurso, sus invitados y el mimo a los candidatos 'rivales' son el divorcio de Podemos y también un desafío al PSOE". Pues ha sido Sánchez quien más la ha promocionado. En resumen, Yolanda ha apuñalado al partido que la puso donde está y ahora va a por el PSOE.

Dice el editorial que "ayer quedó claro que el propósito de Sumar es echar a Podemos del tablero y formar una alianza mucho más cercana al PSOE de Sánchez. El acto podría servir de impulso para un electorado de izquierdas que estaba deprimido y desmovilizado". Otro Podemos, esta vez en versión rubio. Pero sí, toda la podemia, salvo los muy cafeteros, han caído rendidos ante Yoli la traidora.

"El acto de exaltación a la nueva candidata fue sobre todo la ratificación del cisma con Podemos. Díaz reunió a todos los purgados y escindidos de Pablo Iglesias. Todos entendieron que, al declararse «libre de tutelas», la vicepresidenta dejaba claro que no piensa atender las advertencias diarias que le lanza el ex líder de Podemos, la persona que la designó como sucesora". Iglesias, te han birlado la cartera. Yolanda quiere "revivir un Podemos sin Podemos ". Mejor dicho, un Podemos sin Iglesias. Lo demás es más de lo mismo.

Federico Jiménez Losantos la bautiza como la "Marilyn de bote de Producciones Moncloa. Sus comparecencias electorales se cuentan por fracasos, pero siempre tuvo la astucia de cambiar de lista cuando el voto salía mansurrón, vamos, que no salía. Ella sigue saliendo y a ver qué pasa. Su por ahora último partido se llama Pedro; su lista, Sánchez; y su último enemigo es el penúltimo con el que traicionó al antepenúltimo: «Podemos»". Iglesias "duda si presentar su lista morada «Podemos (Histórico)» contra la Camarada Puñalada y se juega pasarlas moradas, pero de verdad". Está la cosa emocionante, el mundo en vilo a la espera de la reacción de Pablo. A la "Camarada Puñalada", antes "Barbie Paracuellos", "sólo le falta fichar a otra afamada traidorzuela; sí: Pam".

Emilia Landaluce dice que "el Gobierno necesitaba este fervorín para reeditar la coalición. No lo descarten. A muchos les suena bien. A otros les sigue pareciendo inexplicable. Ella sí se cree cuando su feligresía le grita: presidenta, presidenta. Lo va a petar. A Sánchez le viene bien". O no. Al final la Yoli le ha hecho una tres catorce a Pablo. Una mujer, Ayuso, le echó de la política y otra mujer, Yolanda Díaz, le ha robado el partido. Un machista como Iglesias debe de estar que trina.

José Ignacio Torreblanca siente penilla por el caudillo bolivariano. "Llámenme contreras, pero en la pelea entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, voy con Iglesias. Porque no hay derecho a que él, que lleva toda la vida intentando asaltar los cielos siguiendo al pie de la letra el manual de instrucciones del leninismo, esté a punto de encontrarse cautivo y desarmado a los pies de una operación política basada en una sonrisa, amables palabras, un estudiado estilismo, un mensaje tan lleno de ilusión como vacío de contenido y una organización inexistente. Tiene que ser duro que uno, que renunció a la vicepresidencia para batirse en Madrid al grito de «¡No pasarán!», se vea ahora a punto de ser derrotado, otra vez, por otra mujer a la que ha subestimado". Se la ha jugado bien. La tía criticando que la eligieran a dedo, como si Pablo la hubiera puesto una pistola en la cabeza, y ahora se autodesigna lideresa de la ultraizquierda.

"Lo mejor de todo es que Podemos -¿te acuerdas?- nació para hacerle a Izquierda Unida y al PCE exactamente lo que Yolanda te está haciendo a ti. Y los absorbiste: ese cielo sí que lo asaltaste. Pero hoy no solo has perdido el apoyo de todas las confluencias territoriales, que trabajan activamente contra ti, sino que has roto hasta con el PCE que te era más fiel: el de Alberto Garzón y Enrique Santiago". "¿Tanto Juego de Tronos para acabar derrotado por el eurocomunismo, Pablo? Si Lenin levantara la cabeza y viera a Díaz caminar sobre las aguas y a ti chapotear en el barro". Le han engañado como a un chino.

El País

Entrevista a la reina del día. "Sumar es un revulsivo político, no sería un fracaso sin Podemos". Hala, patada en el trasero de Pablo. "La sacudida política que ha experimentado España en la última década, desde la irrupción de Podemos en el escenario político, vivió ayer un paso importante para la adaptación al nuevo contexto español y global, tan distinto del de 2014", dice el editorial de Pepa Bueno. Podemos se ha hecho viejo. "Una década después ese espacio político busca y necesita su reformulación. Una reformulación incompleta todavía hasta que se resuelva la relación con Podemos". Pues ha quedado claro. Pablo se ha quedado solo con sus chicas y su capataz Echenique.

"La candidatura de la vicepresidenta segunda echa a andar buscando la transversalidad que tuvo el primer Podemos, pero cambiando su antigua épica del pueblo contra la casta por la más inmediata y material apelación a la "política útil" a través de la negociación y el diálogo". Los mismos perros con distinto collar. Yolanda es una hipócrita de cuidado.

"Podemos deberá evaluar su situación ante la evidente suma de voluntades en la izquierda que se vio ayer en Madrid". "Todos necesitan audacia y generosidad para fortalecer una plataforma que ayer exhibió respaldo popular y un proyecto esperanzador para una izquierda institucional y de vocación transformadora". Podemos ha cambiado la coleta por un moño rubio.

ABC

"Yolanda Díaz lanza Sumar y entierra a Podemos: ‘No soy de nadie’". "Podemos se revuelve contra Yolanda Díaz y la acusa de hacer campaña de sus rivales". Mera pataleta. "No hubo sorpresas: la ruptura simbólica y sentimental entre Yolanda Díaz y Podemos se certificó ayer en la presentación de la plataforma Sumar en el polideportivo Magariños de la calle de Serrano de Madrid", certifica el editorial. "Este hecho preludia la etapa final de la coalición de Gobierno por un hecho evidente: la mitad del grupo parlamentario de Unidas Podemos concurriría a las próximas elecciones separado de su matriz y en el seno del Ejecutivo las ministras moradas quedarían escindidas de otros ministerios como el de Joan Subirats o Alberto Garzón, ambos presentes ayer en el polideportivo Magariños". ¿Exigirá Pablo a Pedro que los eche del Gobierno y poner podemitas fieles? ¿Obedecerá Sánchez?

Para Ignacio Camacho, "la bronca de Pablo Iglesias con Yolanda Díaz es un pulso de poder, de control de las alianzas, de cuotas de influencia en ese proyecto aún indefinido que Sánchez pretende utilizar como marca blanca y que el líder de Podemos barrunta como una operación para despojarlo de autoridad jerárquica". Barrunta bien.

"Se trata de un mal disimulado intento de quitarle de en medio, de reducir la presión que aún ejerce sobre la correlación de fuerzas de la coalición a través de las ministras Belarra y Montero. La maniobra lleva el 'copyright' del laboratorio de Moncloa, su impronta, su sello. Es un artefacto electoral de diseño destinado a apuntalar las posibilidades de revalidar el mandato del actual Gobierno". Y cargarse al tocapelotas de Iglesias de una vez.

Yolanda es "un Viva la Gente de izquierdas, un amistoso coro de sedicentes progresistas unidos y dispuestos a construir la utopía del paraíso. La sonrisa del criptosanchismo. Frente a ella, Iglesias pone cara de malo, ceño torvo, colmillo retorcido, gesto crispado, y blande la amenaza del sabotaje si no le hacen caso. Desde su atalaya de gurú mediático deja entrever un brillo de cuchillos afilados para enviar el mensaje diáfano de que habrá sangre si no le garantizan en las futuras listas un número suficiente de pretorianos para formar su propio grupo parlamentario". Pues más vale que haga algo pronto, otra mujer le ha cortado la coleta por segunda vez.

José F. Peláez confiesa que prefiere a Pablo Iglesias. "Casi prefería la dialéctica de checa, piolet y tiro en la nuca que esta cosilla posmoderna, hiperglucémica y ridícula en la que se han convertido, la verdad". "Me quedo antes con esa cara de enfadado que se gastaba Iglesias cuando se arremangaba y decía una ristra de chorradas muy en serio, asustando viejecitas con el pelo cardado mientras cogía el micro como si fuera Los Chikos del Maíz, que este coma diabético 'new age', a medio camino entre las convivencias de las Jesuitinas del 98 y un niño-chamán telepredicando con acento de Brasil". No, si al final vamos a echar de menos a Iglesias por no soportar a Yolanda.

Dice Peláez que Yoli es "una mezcla entre Juan Salvador Gaviota, un tocinillo de cielo y Sor Lucía Caram disfrazada de electroduende. Y de verdad, no me entra en la cabeza. No soy capaz de entender qué le verán. Este asunto del yolandismo me ha pillado por sorpresa". No eres el único.

"Yolanda no da miedo, es cierto. Parece educada y sonríe como sonríen las comerciales de banca privada antes de colocarte un seguro abusivo para llegar a objetivos. Pero más allá de eso, nada, solo vergüenza ajena, un culto al líder que ni Kim Jong-un y ausencia absoluta de escrúpulos y de todo proyecto que no sea apuñalar por la espalda a quien la puso ahí". Jo, Pablo, hoy hasta das pena a la derecha.

Diego S. Garrocho avisa al PSOE de que también ellos peligran. "La noticia fatal para el interés de algunos, que tal vez no han sabido calcular, está en el modo en que la vicepresidenta segunda arrebató al PSOE uno de sus intangibles más valiosos y que durante décadas permitió a los socialistas dominar simbólicamente muchos espacios de la vida pública española: la cultura".

"Sumar no es Podemos, es un PSOE para menores de cuarenta que puede encontrar en el paso del tiempo y en la demografía a su mejor aliado a medio plazo. No es una cuestión menor. Otro partido podría sobrevivir sin la centralidad cultural, pero el PSOE no. La proyección estética del socialismo empieza a palidecer al lado de Yolanda". Lo mismo Sánchez ha creado un monstruo. Y cuidado, Yolanda no tiene problemas en apuñalar a sus padrinos. Sánchez podría ser el próximo.

La Razón

"Yolanda Díaz "cose" al Podemos que Iglesias dinamitó". "El cambio de liderazgo en la extrema izquierda española, que encarna la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, supondrá, sin duda, unas formas más amables en la pugna política –lo que, dicho sea de paso, está al alcance de cualquiera, dado la aspereza de carácter y la intransigencia doctrinal de quienes hoy detentan la dirección de Unidas Podemos–, pero poco más", cree el editorial. "Nos hallamos, fundamentalmente, ante una estrategia de sustitución de marca, pero no de ideologías ni de praxis política". Iglesias por Yolanda.

"En cualquier caso, y de cara a la próxima cita electoral de mayo, el daño a la formación morada ya está hecho, en un remedo de profecía autocumplida y con la ventaja para la nueva líder de que no tiene que validar su tirón en las urnas; sólo sentarse a la puerta de su casa para contemplar el descalabro de sus antiguos compañeros de filas". Venga Pablo, convoca una consulta online como con la casa de Galapagar. ¿Yolanda o yo?

Mientras, también advierte al PSOE. "Suponemos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, uno de los artífices de la consolidación del proyecto Sumar, habrá hecho el correspondiente cálculo de riesgos". ¿O no?

"El macho alfa ha sido destronado y humillado por su heredera. Este domingo se celebró una ceremonia de coronación que ha tardado muchos meses", dice Marhuenda. "Pablo camina hacia la nada política por méritos propios, mientras Yolanda ha conseguido levantarle la cartera. Es lo que les sucede a los listillos. Por supuesto, insiste, con la ayuda de sus trolls en las redes sociales, que es una ingrata y traidora. En el mundo de Pablo todos tienen la culpa excepto él". Pablo, ahora sí que has sido definitivamente derrotado. La que te ha cortado la cabeza puede que sea un bicho malo como tu, pero ha sido más lista. Chúpate esa.

Según Carmen Morodo, "Moncloa espera que Yolanda multiplique los votos, se haga con la tercera posición del Congreso". Lo mismo les sale el tiro por la culata y supera al PSOE. Entonces sí que nos vamos a reír.