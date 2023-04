Ana Belén Vázquez: "Sánchez tiene pánico de cesar a Marlaska por todo lo que pueda saber del PSOE y del Gobierno"

El ministro del Interior del Gobierno de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, tiene en la diputada gallega del PP, Ana Belén Vázquez, un azote continuo. La secretaria nacional de Interior de los populares ha analizado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio las últimas polémicas por las que se está pidiendo la dimisión del ministro y que afectan a la credibilidad de instituciones como la Policía Nacional y especialmente la Guardia Civil.

Vázquez ha señalado que explicar todo lo que ha hecho Grande-Marlaska desde que asumió la cartera de Interior "nos llevaría horas" porque se han sucedido "escándalos tras escándalos" como el encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez en Barajas, la entrada del líder del Frente Polisario a España hasta llegar al cese de la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

La portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados, que recuerda al ministro en cada sesión de control al Gobierno todos sus desmanes ha asegurad que "Sánchez tiene pánico en cesar a este señor. Tiene pánico por todo lo que pueda saber del PSOE y del Gobierno". Sobre Fernando Grande-Marlaska también ha dicho que "no es un persona buena, es muy rencoroso" y eso lo "ha demostrado con Pérez de los Cobos" al que "le ha atribuido tres delitos en una frase".

"Sigue con esa prepotencia y esa soberbia que es más fuerte que su inteligencia", ha señalado Ana Belén Vázquez que cree que "si fuera un juez no podría decir los que dijo el otro día en el Congreso". El ministro se enrocó en no restituir al coronel después de la sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón al Guardia Civil. Ha recordado también como cuando también cesó al mando de la Guardia Civil en Melilla que había pedido "un protocolo" tras la tragedia con los 23 fallecidos. "No permite que nadie le lleve la contraria", ha añadido.

Ana Belén Vázquez ha asegurado que va a seguir pidiendo "el cese inmediato de Marlaska aunque sabemos que no lo vamos a conseguir" porque "Sánchez no va a conseguir a otro servil como Marlaska, que hace lo que le pide". También solicitarán que "pueda incorporarse cuanto antes Pérez de los Cobos" y que "se le restituya inmediatamente su carrera" porque esta situación es "el aniquilamiento" del coronel. Sin embargo sabe que los socios de Sánchez, "los independentistas", "no lo quieren porque era el que llevaba el dispositivo el 1-O".

El caso de María Gámez

Ana Belén Vázquez también ha comentado el caso de la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, tras su cese. Sin embargo, la responsable de Interior del PP cree que "ha sido destituida" y que la clave la dio "la ministra Montero" porque "lo estuvieron gestionando 24 horas". "Sabemos que fue un cese encubierto" ya que "ella quería venir a comparecer y resulta que al día siguiente se fue".

La diputada del PP cree que es por las cosas que se van sabiendo a través de los medios de la presunta red corrupta en la que estaría envuelto su marido y su implicación en el caso de los ERE de la Junta de Andalucía en manos del PSOE. Ha dicho que "siempre hay un chivatazo" y que "Marlaska es un soplón con galones" que "pidió a la UDEF y a la Agencia Tributaria un informe sobre ella".

"Ella era la responsable de la delegación de la Junta que daba esas ayudas de los ERE a su marido", ha señalado Ana Belén Vázquez que ha dicho que "cada día" hay "un escándalo más" en torno a María Gámez. Como el caso del pago al contado de un piso que puso a nombre de su hijo. "Llevo muchos años en política y sólo tengo una casa y con una hipoteca y esta gente que tiene cinco pisos… tienen que responder", ha indicado.

También ha comentado la presencia de cuatro tenientes generales de la Guardia Civil el día del anuncio de su cese. Ha dicho que "fue bochornoso" y se ha preguntado: "¿Si ella dimitía por algo personal que hacían allí?". Cree que es una estrategia por la "utilización hasta el último minuto de la Guardia Civil". En este sentido ha recordado cómo Marlaska usó a la Guardia Civil como parapeto a la hora de "dar explicaciones" cuando tenía que darlas él mismo. La responsable de Interior del PP ha añadido que con estos casos "quieren dar la imagen de que la corrupción es de la Guardia Civil cuando es de la antigua directora María Gámez".

"Se levantan todos los días 80.000 hombres y mujeres para dar la vida y ellos los utilizan", ha dicho Vázquez que ha comentado cómo tras la muerte de un miembro del cuerpo en acto de servicio Marlaska no ha ido al funeral asegurando que tenía problemas de agenda cuando lo que tenía era "una visita a un museo".

Desmantelar a la Guardia Civil

La responsable de Interior del PP ha comentado cómo desde que llegó Grande-Marlaska al ministerio se ha ido minando la credibilidad de la Guardia Civil porque "se está desmantelando a la Guardia Civil". Marlaska "quiere tiene súbditos y la Guardia Civil sólo se debe a la Ley". En este sentido ha recordado "algo inaudito" en los más de 170 años de historia de cuerpo como fue cuando "la directora de la Guardia Civil participó en actos políticos".

En este punto, Ana Belén Vázquez ha asegurado que desde su partido se defiende "la independencia de la Guardia Civil" mientras des de otros como Podemos "se quiere desmilitarizar" a la Guardia Civil. Ha comentado cómo el cuerpo es "la única presencia del Estado en muchos pueblos", pero que cada vez salen menos plazas y "se está intentando sacar a la Guardia Civil de la España despoblada". "Es aniquilar un cuerpo", ha añadido.

Vázquez confía "en que la Guardia Civil salga reforzada de esta crisis en la que la ha sumergido el PSOE" y ha recordado cómo "las dos crisis más graves" que ha vivido el cuerpo en todos sus años de historia han sucedido "con dos directores del PSOE". Ha recordado el paso de Roldán y de Gámez como "experimentos del socialismo" y ha señalado que los uniformados "necesitan que les dejen trabajar y no utilizarlos". Cree que "si hay alguna oveja negra en la Guardia Civil que lo paguen en un juzgado.