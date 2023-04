El PSC se consolida como primera fuerza política catalana, según el barómetro del CIS catalán

El PSC sería el partido ganador en unas hipotéticas elecciones autonómicas catalanas y pasaría de los 33 escaños actuales a una horquilla de entre 34 y 40. ERC, que también tiene 33 diputados, obtendría entre 29 y 34. Junts per Catalunya (JxCat) experimentaría un notable retroceso y podría perder hasta diez escaños. En la actualidad dispone de 32 diputados y pasaría a una horquilla de entre 22 y 28 diputados. Todo ello según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalidad, más conocido como el "CIS catalán".

Ese barómetro, realizado con dos mil entrevistas entre el 27 de febrero y el 24 de marzo, también predice la recuperación del PP, que ahora cuenta con solo tres diputados y podría obtener entre 8 y 12. La CUP se mueve en la misma horquilla, 8-12, y dispone ahora de nueve parlamentarios. El siguiente partido sería En Comú Podem, con 7-12 escaños frente a los 8 actuales. A continuación, Vox, con una horquilla de entre 7 y 10 diputados frente a los 11 conseguidos en las autonómicas de febrero de 2021. Cerraría el arco parlamentario Ciudadanos, que se mueve entre no obtener representación y los cinco diputados, frente a los seis de la actualidad.

Los socialistas catalanes también ganarían las elecciones generales de celebrarse ahora al pasar de los 12 diputados a una horquilla de entre 12 y 15. Superarían así a los 13 diputados de ERC, que según la previsión del CEO podría obtener entre 11 y 15 escaños. Seguiría En Comú Podem, con 7 escaños en la actualidad. El sondeo le concede un margen entre los 4 y los 8 diputados. JxCat seguiría perdiendo comba al pasar de los 8 diputados actuales a una horquilla de entre 5 y 7. Seguiría el PP, que tiene 2 y podría obtener entre 2 y 5. Vox, también con 2 ahora, se movería entre 1 y 4 diputados, idéntica situación que la de la CUP. Ciudadanos, que dispone de 2, se movería entre 1 o ninguno.

Junqueras, el más valorado

El barómetro de la Generalidad apunta que Oriol Junqueras es el líder más valorado, con una nota de 4,9. Le sigue Jaume Asens, de Podemos, con un 4,6. Carles Puigdemont obtiene un 4 y Laura Borràs, un 3,7. Sin embargo, Puigdemont es el político más valorado por sus votantes, con un 7,7 mientras que Junqueras obtiene un 6,8. El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, saca un 5,6, el líder de Vox, Ignacio Garriga, un 4,8 y el socialista Salvador Illa, un 5,9.

La encuesta también pregunta sobre la independencia. El 50% de los encuestados está en contra frente a un 43% a favor en una fotografía que no registra grandes variaciones respecto a los sondeos precedentes. En cuanto a una hipotética consulta separatista, el 53% de los electores se muestra "muy de acuerdo", el 24%, "de acuerdo" y un 5%, "ni de acuerdo ni en desacuerdo". En contra, el 9%. Otro 7%, "muy en contra". El 2%, no sabe o no contesta.