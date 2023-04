Discurso de odio en TV3 contra los andaluces y la religión católica en una parodia de la Virgen del Rocío

TV3 lo ha vuelto a hacer. El programa Està passant, que se emite antes del telediario de noche de la televisión pública al servicio del separatismo, trató de ridiculizar las creencias de los católicos, a la Virgen del Rocío y a los andaluces con una parodia lamentable en la que una imitadora patética ataviada como la citada imagen empleó el idioma español para reírse sin gracia del acento andaluz y en la que llegó a decir que tenía ganas de fornicar porque llevaba doscientos años "sin echar un polvo como Dios manda". Mientras tanto, el presentador Toni Soler (dueño de la productora del programa) y su colaborador, Jair Domínguez, se carcajeaban a mandíbula batiente. La imitadora se quejaba del traje de la Virgen, que tachó de "rococó" mientras que por comparación decía que la Virgen de Montserrat era "minimalista". Las "bromas" eran de ese tenor y supuestamente venían a cuento por el incendio de la imagen de la Virgen del Rocío en una procesión de Semana Santa en Málaga.

Las carcajadas de los presentadores ante esas imágenes daban pie a la imitadora a emplear un supuesto acento andaluz para quejarse de la falta de solidaridad de otras vírgenes y decir que no estaban sindicadas y que eran muy individualistas. El gag no tenía ni ton ni son, salvo para ridiculizar las tradiciones religiosas de Andalucía y el "aparatoso" ornamento de la imagen, que según Soler y Domínguez se contradecía con la "humildad" de la Iglesia.

Nada nuevo en TV3, cuyos "humoristas" se han especializado en mofarse de la Guardia Civil, los gitanos, los andaluces y la religión católica. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se ha quejado de la "falta de respeto" de la televisión regional catalana y hasta la dirigente de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez ha calificado de "andaluzofobia" el gag perpetrado por Soler y Domínguez con la imitadora Judit Martín como gran estrella. El obispo de Huelva, Santiago Gómez, ha destacado la "burla a los católicos". También se han quejado los responsables de la Federación de Entidades Andaluzas de Cataluña, el ayuntamiento de Almonte y los rocieros.

Pero llueve sobre mojado. El PP catalán asegura que emitirá una queja ante el Consejo Audiovisual de Cataluña, que tiene por costumbre en estos casos apelar a la libertad de expresión y los límites del humor. El PSC no se ha manifestado. Una parodia en un programa de TV3 en la que se mostraba el logo del partido al lado de una esvástica causó el despido del "humorista" que realizó esa "broma" y la cancelación del programa (que se llama "Zona Franca") a los pocos días. Sin embargo, las mofas contra los andaluces en particular, el resto de los españoles en general, policías y guardias civiles, jueces y partidos que no comulgan con el credo separatista se llevan a cabo sin problema alguno y forman parte ya del libro de estilo de los medios públicos y de parte de los privados en Cataluña.