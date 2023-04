El 28-M, decisivo para el futuro del Feijóo: "Va a pecho descubierto y se hará responsable de lo que pase"

El Partido Popular está viendo en las últimas semanas como las encuestas no reflejan las previsiones que en Génova realizaron hace unos meses. A finales de 2022, altos cargos del PP creían que era posible lograr los gobiernos de La Rioja, Baleares y Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón e incluso Castilla-La Mancha en las elecciones del 28 de mayo, lo que facilitaría la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.

Pero desde hace unas semanas, en el seno del PP se ha visto una relativa bajada de esas expectativas. Este lunes, era el propio Feijóo el que reconocía que Pedro Sánchez "aguantará" el tirón en las próximas elecciones del 28 de mayo.

"Sé perfectamente que el 28 de mayo, el partido de Sánchez aguantará mejor que en las generales pero eso es la lógica electoral", decía el líder del PP en la reunión de la dirección al completo del partido. Pero añadía: "Nosotros no estamos aquí para pensar en pequeño ni para aspirar a un aprobado raspado. No me conformo resultado 2019 y no me conformo con mantener tres gobiernos autonómicos", dijo en referencia a la Comunidad de Madrid, Murcia y Ceuta.

Además, Feijóo dio un paso más asegurando que se hace "corresponsable" de lo que pase el próximo 28 de mayo. Desde Génova explican que su líder va a ser sometido a dos exámenes antes de finales de año: en las autonómicas y municipales de mayo y en las generales de final de año. "Y en los dos va a por todas", añaden.

Viajará por toda España

"Va a pecho descubierto y se hará responsable de lo que suceda", dicen desde su equipo sobre los comicios del 28M. "Él lo va a dar todo en la campaña, va a viajar por toda España, va a hacer todo lo posible y no se va a esconder en ningún territorio. El 28 de mayo asumirá lo que suceda en la noche electoral. Si perdemos en alguna comunidad, no vamos a decir que la culpa es del candidato", añaden desde Génova.

Creen en la sede del PP que los resultados de las urnas estarán en mayo muy ajustados. "Sabemos que en muchas comunidades y ayuntamientos habrá que esperar a la foto finish". Cargos populares esperaban que "a estas alturas", tras más de un año de presidencia en el PP de Feijóo, las previsiones fueran "más claras". "Pero es lo que hay, el balón está en el poste y habrá que esperar", añaden.

Para conseguir "ganar el partido", el líder nacional del PP se desempeñará al máximo en el próximo mes y medio y visitará, hasta en varias ocasiones, todos los lugares clave de esas elecciones. "No va a parar, va a por todas", sentencian.