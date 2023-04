Girauta, desatado contra "el Gobierno Corleone: una mafia de paletos, macarras y gañanes"

El Mundo

"Sánchez presiona hasta el final al presidente de Ferrovial sin cogerle el teléfono ni querer recibirlo en 44 días". ¿Y qué esperaba ese señor del macarra gañán de la Moncloa? "La voluntad de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos, que muy posiblemente se verá hoy ratificada por su junta de accionistas, es una mala noticia para España y un problema ante el cual el Gobierno ha actuado de la peor manera: no ha resuelto la situación y ha enviado una pésima señal a los inversores al intentar amedrentar a una empresa privada", dice el editorial. ¿Amedrentar? A Calviño le ha faltado enviar unos matones a partirle las piernas al presidente de Ferrovial. Claro que todavía hay tiempo, de esa pandilla de macarras que tenemos en el gobierno podemos esperar cualquier cosa.

"El Gobierno debió apostar por la negociación". Pero es que el Gobierno de Sánchez sólo negocia con asesinos y golpistas, esa es su ley. A la gente normal les amenaza, les coacciona, les arrincona, les golpea, les intimida, les amedrenta y les envía cabezas de caballo.

"La realidad es que los reiterados intentos de injerencia gubernamental confirman la deriva populista de un Ejecutivo que, guiado por un sentido patrimonial de la economía, coloca a la Agencia Tributaria bajo la sospecha de actuar por mandato político y refuerza así las dudas que Ferrovial u otras compañías pudieran albergar sobre la seguridad jurídica en España". No es un deriva populista, es una dictadura a la altura de Maduro o del franquismo. Y no, en España no hay seguridad jurídica, el sanchismo se la cargó. Pandilla de sinvergüenzas.

Y El Mundo sigue muy de cerca el caso de la enfermera andaluza hostigada por la Generalidad por quejarse de la exigencia de hablar catalán. "El instructor presionó a las compañeras para que renegasen de la enfermera andaluza: "¿Compartís el contenido del vídeo?"". Parece que la Gestapo eran niños de teta comparados con estos neonazis catalanes.

Iñaki Ellakuría habla de un "un escarnio institucional y muy bien organizado en el que participan la Generalitat con su interrogatorio policial, los partidos independentistas, el PSC con su cómplice silencio -como han callado, por miedo o afinidad ideológica, médicos y enfermeras- los sindicatos y la numerosa prensa subvencionada. Siciliana advertencia para todos aquellos a los que les pase por la cabeza cruzar el Rubicón y cuestionar algunas de las vírgenes intocables del «oasis catalán»: la inmersión lingüística".

"Los socialistas callaron durante el criminal acoso a la familia de Canet, como lo hacen ahora con la enfermera andaluza por un cúmulo de razones: su pertenecía y fidelidad al sistema de poder que diseñó Pujol; su voluntad de no perder posiciones en el reparto de cargos y pasta, su cacareado catalanismo, que es un nacionalismo con complejos estéticos, y la salvaguarda de la gran mentira de Pedro Sánchez: una «normalización» de la Cataluña post procés, que, en realidad, es la normalización del totalitarismo". Son tal para cual.

El País

"Ferrovial afronta la junta más tensa y decisiva de su historia en plena batalla con el Gobierno". No hay ninguna batalla con el Gobierno, Sánchez y su banda se han lanzado contra una empresa como una jauría de perros. Con la inestimable ayuda del periódico a su servicio.

"Feijóo controlará los pactos postelectorales de mayo en una negociación conjunta con los barones". Feijóo no "ha descartado en ningún momento los acuerdos de la extrema derecha, consciente de que no podrá evitarlos si quiere arrebatar poder territorial a los socialistas", dice Elsa García de Blas. No ha querido engañar a sus electores, como hizo Pedro Sánchez. Feijóo es un tío legal, no como el embustero psicópata de la Moncloa.

"El PP pondrá el foco en la negociación con Vox en los acuerdos programáticos, tratando de evitar que los ultras les cuelen medidas polémicas que podrían desgastarles", como sí ha hecho Podemos con el PSOE con la ley del sí es sí. "La obsesión de Feijóo es que los acuerdos con Abascal no lastren sus posibilidades de convertirse en diciembre en el próximo presidente del Gobierno". Tranquilo, hombre, el actual presidente del Gobierno tiene como socios ultraizquierdistas radicales violentos, filoetarras y golpistas. Y encima, después de haber negado por activa y por pasiva que pactaría con ellos. Eso no hay quien lo supere.

ABC

"Minoritarios de todo el mundo afean la intervención del Gobierno en Ferrovial". El mundo empieza a conocer a Pedro Sánchez. Al final va a ser el propio presidente el que deje claro que no hay seguridad jurídica en una España gobernada por un déspota que no respeta las reglas del juego y se comporta como un mafioso. John Müller lo deja clarísimo. "¿Hay alguna razón para que los empresarios sientan que no hay certeza en el marco legal? Claramente sí. Con Sánchez, sus caprichos legislativos se han convertido en norma de actuación. Por mor de la emergencia, el Gobierno goza de bula para prohibir o autorizar ciertas operaciones empresariales. Y sin emergencia alguna, establece impuestos cuando le da la gana y sobre los sectores que mejor se adaptan a su perfil de votante. Sánchez ha decidido gobernar en cuestiones trascendentales por decreto ley, un rasgo distintivo de las autocracias". Y con sus modos de macarra de taberna portuaria.

Juan Carlos Girauta pone a Sánchez en su lugar. "Todos los que pudieran estar pensando en invertir en España son hoy mucho más proclives a descartarlo que antes de que el Gobierno Corleone empezara a amenazar a la multinacional española" .

"Mafia, pero de paletos crecidos, de macarras de sauna venidos a más, de horteras vendeburras. La gente seria se ríe de vosotros, Sánchez. ¿Quién te has creído que eres, plagista, maniquí de El Corte Inglés? No tienes talla moral, no conoces la sutileza, no captas las señales y solo te vales de la amenaza, el autoritarismo y la arbitrariedad". "Experimentáis una 'hybris' de gañanes, de aquí mando yo. Tú solo mandas sobre quienes te tienen miedo. En cuanto saltes del poder tras las elecciones generales serás un mal recuerdo, luego una anécdota chusca, luego un chiste, luego nada". Pues nada que añadir, Girauta lo dice todo por mi.



Sostres dice que "aunque parezca mentira –a mí también me lo parece– no existe un cabreo generalizado y transversal contra Pedro Sánchez, y la derecha, que tendría que ser propositiva y alegre, como Ayuso y Almeida lo son y arrasan, tiene a Feijóo con su cara de lechuga olvidada al fondo de la nevera". Cierto, el gallego no es la alegría de la huerta.

Y a lo que vamos, Ayuso "encarna a cualquier español que tenga alguna ambición de prosperar. Incluso entre los catalanes más independentistas, en el secreto de la urna, muchos pensarían en sus hijos y votarían por ella. No está menos indignada pero está más contenta, es más propositiva y moderna. Tiene un proyecto para España sexy y fácil de entender. Si arrasa en la Comunidad y Feijóo no gana de forma clara sus «primarias», el PP tiene que pensar ágil y rápido, como una empresa. No hay que llegar al problema de echar a Feijóo a la primera, hay que cambiarlo si en mayo se ve que no da para diciembre". Puede que tengas razón Sostres, pero Ayuso genera entre la izquierda mucho más rechazo que Feijóo. Veremos qué pasa en mayo.

La Razón

"Iglesias, Junqueras y Otegi suman fuerzas para doblegar a Yolanda Díaz". Todos los socios de Sánchez a garrotazo limpio.

El editorial denuncia que "el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha actualizado la cifra de delincuentes sexuales beneficiados por la iniciativa del Gobierno y ha elevado a 943 las rebajas de pena y a 103 las excarcelaciones desde el pasado 7 de octubre", que entro en vigor la ley sueltavioladores de Irene Montero. "La arrogancia y la soberbia que impregnan el discurso de Irene Montero, Ione Belarra, Victoria Rosell, Pablo Iglesias, Pablo Echenique y el resto del clan, incapaces de asumir errores y de pedir perdón, los define como un paradigma de la peor política, de aquellos que llegaron a la vida pública para servirse de ella y no para servir a los demás. Pedro Sánchez y el resto de los ministros socialistas están igualmente marcados por su flagrante responsabilidad. Que ni siquiera uno de los mayores escándalos haya provocado ceses prueba además la calidad de la democracia sanchista". ¿Qué democracia sanchista?

A Marhuenda le afectan mucho los insultos de Pablo Iglesias, no entiendo cómo no se ha acostumbrado ya. "No es aventurado afirmar que el peor enemigo de Iglesias es su carácter y fanático sectarismo. Es evidente que cuenta con fieles, pero sus huestes no paran de menguar. Hay un aspecto que siempre me ha llamado la atención. No es ningún secreto su fijación por la prensa y los periodistas". No, Marhu, no es ningún secreto. ¿Sabes que ha creado una cosa en Youtube, una especie de telePablo que solo ve él y un periodista obligado, que ha tenido que pedir la baja?

"Cuando estaba en la vicepresidencia, tenía la obsesión de que todos queríamos derrocar al Gobierno. No ha dejado de mantener ese odio visceral contra los discrepantes y los disidentes. Como considera que Yolanda Díaz es una traidora, no entiende que no la tratemos así y que pensemos que tiene más posibilidades sin Podemos. Los medios de comunicación no la nombramos sucesora a dedo, sino que fue su caprichosa voluntad. Al poco se había arrepentido. Ahora se dedica a ejercer de censor de periodistas con ataques tan disparatados y desmedidos como contraproducentes". Ni caso, Marhuenda, los alaridos de Pablo Iglesias ya no llegan a nadie que no quiera escucharlos. Pero en una cosa tiene razón, Yolanda Díaz es una traidora.