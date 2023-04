Guardias civiles denuncian que la DGT se preocupa más por poner radares que por la seguridad en las carreteras

Las principales carreteras españolas están llenas de radares. El fin recaudatorio de estos dispositivos siempre ha estado en el debate público sobre las seguridad vial. Las asociaciones automovilísticas han denunciado en múltiples ocasiones que algunos radares están colocados en sitios de baja siniestralidad, pero muy efectivos recaudatoriamente, mientras que hay ausencia de ellos en muchos de los puntos negros de siniestralidad de nuestras carreteras.

En este sentido se ha expresado también en las últimas horas la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), una de las asociaciones profesionales que tienen representación en el Consejo del Instituto Armado, y que ha acusado a las autoridades de la Dirección General de Tráfico (DGT) de estar más preocupadas por los radares y el dinero que recaudan con los mismos que por la situación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

"Venimos denunciado la postura de la DGT de dejar de lado a los miembros de la Agrupación de Tráfico y, por tanto, no apostar por la labor que hacen los agentes. Incomprensiblemente, a nuestro juicio, en la Dirección General de Tráfico se ha llegado a la conclusión de que unas máquinas recaudatorias pueden hacer mejor el trabajo que cada día desempeñan los hombres y mujeres de la Agrupación en nuestras carreteras", dicen en un comunicado.

"Una labor que no sólo consiste en sancionar las conductas delictivas al volante, porque la labor principal es la de salvar vidas como hizo nuestro compañero en Asturias que sacrificó la suya para salvar la de decenas de jóvenes que participaban en una carrera ciclista. Un acto heroico que de no haberse producido hoy, cuando la DGT hace balance de siniestralidad, no hablaría de 34 fallecidos durante la operación Semana Santa 2023. Una cifra ya es suficientemente trágica porque supone un incremento del 25% con respecto al pasado año", continúan desde la asociación.

AEGC considera que desde que la DGT "empezó a priorizar la instalación de radares" y no apostó por "recuperar efectivos en la Agrupación España" las cifras de siniestralidad han ido aumentando y se ha dado "un paso atrás en la prevención de accidentes". "Función que siempre ha llevado a cabo la Guardia Civil especialmente en carreteras secundarias donde se registran el mayor número de accidentes y donde más se echa en falta la presencia de la Agrupación de Tráfico".

"La falta de efectivos ha llevado a que en estas carreteras secundarias los conductores ya no cuenten como la prevención que siempre han ofrecido las patrullas de tráfico porque desde la anterior crisis económica hemos perdido unos 1200 efectivos, teniendo en la actualidad unas 1500 vacantes que se siguen sin cubrir. Efectivos que, entre otras razones, no se pueden reponer porque la DGT se ha negado a ampliar la plantilla como se ha solicitado, olvidando que ella es la responsable de dirigir de la seguridad vial y, por tanto, también es la responsable de que en los últimos años (sin contar los de la pandemia) el número de víctimas sigan aumentando", concluye la asociación.