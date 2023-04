Yolanda Díaz, a por el voto masculino: "Los hombres de izquierda son un peñazo"

Yolanda Díaz ha debido de pensar que la mejor forma de conseguir que le voten los hombres es a base de insultarlos, de calificarlos de machistas y de ser un peñazo. La curiosa afirmación la ha realizado durante una charla con Ana Requena, redactora jefe de Género en eldiario.es, con motivo del noveno aniversario del blog Micromachismos del citado diario.

"¿Qué hacemos con los hombres de izquierda, que se creen a salvo del machismo, pero que luego también reproducen este tipo de comportamientos?" le pregunta la redactora jefe de Género de eldiario.es.

"Los hombres de izquierda son un peñazo, Ana, de verdad, o sea, con perdón, un peñazo que me tienen hasta aquí, vamos" contesta Yolanda Díaz llevándose las manos a la cabeza, provocando las risas del auditorio pero ninguna queja de los hombres asistentes, auténticos "aliados" como se refieren en su jerga a los hombres que comparten las reivindicaciones de este feminismo desquiciado que practica la ultra izquierda.

"Pero necesitamos esperanza", interrumpe Ana, "pero son un peñazo", reitera Yolanda. "Porque como encima se creen con el prurito este de que ellos no son machistas, y esta cosa… porque son de izquierdas, vienen, no sé, laureados. En fin: no hay cosa peor en el mundo, perdón, no digo nada", sigue Diaz, provocando otra vez risas en el auditorio.

Continúa la ministra de Trabajo y líder de Sumar con una ración de moralina sobre qué tienen que hacer los hombres en este país para dejar de ser machistas, o para que "ellas" te den el carnet de "libres de machismo". Para ello adopta ese tonillo profesoral tan cargante que usa para dirigirse a un público que, por la forma en que se expresa, debe considerar Yolanda Díaz que tienen poca capacidad de comprensión. Los hombres tienen que ser "los primeros en entender de los micromachismos y lo que hacen con nosotras, en las vidas privadas, en las vidas públicas, o en cualquier lugar", dice regañona y sin dejar de sonreír.