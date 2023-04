Feijóo arremete contra la Ley de Vivienda: es una "gran decepción" y una "vergüenza" que no afronte la okupación

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado la Ley de Vivienda como una "vergüenza" y una "gran decepción" que no habla "en serio" de "uno de los principales problemas" de España, que es la vivienda.

Lo ha hecho durante su intervención en un mitin en Vega de Pas (Cantabria), donde ha manifestado que la "ley de antivivienda" —como la ha calificado— sería la última prueba de la podemización de Sánchez, que ha "entregado todas las políticas públicas a Podemos 1, a Podemos 2, que es la resta de Podemos 1, y a ERC y a Bildu, para mantenerse unos años en el poder".

El líder del principal partido de la oposición advierte de que "intervenir el precio de la vivienda suena muy bien, pero funciona muy mal" y ha fracasado en España, donde el alquiler se ha incrementado en 13 comunidades autónomas. Las criticas de los sectores afectados han sido unánimes.

Viviendas sociales y ayuda a los jóvenes

Está de acuerdo con el presidente Pedro Sánchez en que existe una necesidad de generar más viviendas sociales, pero le reprocha que ahora prometa que va a crear 100.000 cuando antes dijo que haría 20.000 y ha hecho "cero".

También que los jóvenes necesitan ayudas para acceder a una vivienda, pero lamenta que las ayudas del Gobierno en estos 4 años han sido "escasas o nulas".

No afronta la okupación

Núñez Feijóo critica que "no se haga nada para desalojar a los okupas de las casas que no son suyas" y reprocha al Ejecutivo que la nueva norma no incluya una palabra de okupación cuando en España se producen 50 okupaciones al día.

"Es una vergüenza y enormemente revelador que el Gobierno no proteja a esas familias", afirma Feijóo, quien critica que "el mismo Gobierno que señala a quien discrepa con él, agacha las orejas contra los okupas que viven en las casas de los demás. Eso no es política de vivienda, sino de antivivienda".

Por último, el presidente popular ha abogado por construir más viviendas para bajar los precios, proteger a aquellos españoles que tienen dificultades para poder pagar la vivienda y asegura que el Gobierno del PP garantizará más ayudas, más seguridad para demandantes y propietarios y tendrá en cuenta al sector.

Le ley del sólo sí es sí, un error "evitable"

En el mismo mitin, Feijóo ha calificado la ley del sólo sí es sí como "el error más doloroso e indignante" de Sánchez y se muestra "atónito" ante "la falta de empatía, la soberbia y la arrogancia" del Ejecutivo con este asunto, que ha tenido como consecuencia la rebaja de casi mil penas a agresores y más de cien excarcelaciones según el último recuento proporcionado por el CGPJ esta misma semana.

"Es su peor error porque era evitable, porque revictimiza a las mujeres y menores víctimas y porque le avisamos en la tramitación parlamentaria y, tras seis meses, han sido incapaces de reformar la ley, a pesar de tener los votos regalados del PP para hacerlo", ha aseverado.

Y ha concluido que si su gobierno hubiese ayudado "a 1.000 agresores sexuales" hubiese puesto "a 100 en la calle antes de tiempo", y nadie lo hubiese resuelto "os garantizo" que habría cesado a alguien o se habría ido él. "Pero aquí no cesa nadie, el presidente se queda y la culpa es de los demás".