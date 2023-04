La izquierda española rechaza la gestación por sustitución o gestación subrogada (GS) utilizando como argumento que las mujeres gestantes -a las que llaman vientres de alquiler, malintencionadamente- son explotadas. Las victimizan para reforzar su postura. Dan por sentado que son personas con pocos recursos económicos que se ven obligadas a hacerlo por una situación de necesidad, lo que las convierte en objeto de violencia. Nada más lejos de la realidad.

Basta con documentarse sobre los requisitos que tienen que cumplir las mujeres donantes en países como Estados Unidos, donde es legal desde hace más de 40 años y está perfectamente regulado, o acercarse a conocer casos concretos como el de Michelle Bautista, que trajo al mundo a la hija de una pareja española en Chicago. Ella quiere compartir su historia para arrojar algo de luz al debate que se ha generado en España y la relata para Libertad Digital.

Desde la mentalidad de una estadounidense (ella nació en Chicago aunque sus orígenes son ecuatorianos), le cuesta entender -entre otras- las palabras de Irene Montero al respecto. Ella ha seguido la polémica que se generó a raíz del nacimiento de la nieta de Ana Obregón en Miami y no da crédito a algunas de las afirmaciones que ha tenido que escuchar. Pide a la ministra de Igualdad y a todos los que hablan de ellas como víctimas "que confíen en las mujeres, que confíen en nosotras. Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos esa capacidad".

Durante nuestra conversación con ella nos damos cuenta de que el argumentario de la izquierda está plagado de mitos, manipulaciones y medias verdades. La experiencia de Michelle ha sido "muy bonita" y parte de un sentimiento de "altruismo". A sus amigos, explica, "no les extrañó que lo hiciera". "Ellos dicen que soy ese tipo de persona... siempre hablando de que hubiera querido donar un riñón, de hacer algo bueno en esta vida".

Hablando con ella queda perfectamente claro que no lo hizo por necesidad, si no por amor. Michelle es trabajadora social y está en activo. De hecho trabajaba en un hospital de Chicago cercano a su domicilio cuando se quedó en embarazada y en la actualidad continúa siendo su empleo. Ya entonces estaba casada con su marido, que es ingeniero, y tenían dos hijos (que ahora tienen 11 y 7 años).

Pregunta: ¿Por qué decidiste donar tu capacidad de gestar?

Respuesta: Todo empezó porque tengo una amiga que tiene diabetes tipo 1 y no sabía si iba a necesitar ayuda para tener hijos. Los embarazos para las señoras que tienen diabetes siempre son de alto riesgo.

Un día, estábamos hablando por teléfono y yo le estaba comentando que yo le ayudaría, que ya tenía a mis dos hijos y que a mí me encantan los embarazos. Estábamos haciendo chiste pero estábamos hablando la verdad, como amigas, diciéndole yo haría esto por ti. Ella dijo: "Ay, cómo lo vas a hacer". Y le dije: en serio, pues con mucho amor y dándonos una risa.

Luego ella lo pudo hacer y yo como que me quedé con las ganas. Busqué una agencia aquí, en Chicago, y me me lancé a educarme sobre cómo sería este proceso para mí. Ellos me explicaron, me dijeron, y tomé la decisión. Empecé con todos los preparativos, nos juntamos con la pareja que ayudé en España y esa es la historia. Me sentí muy cómoda haciéndolo.

Mi esposo me apoyó en todo momento. A él nunca le dio una duda, nunca. Entendió desde el principio que genéticamente no era nuestro.

P: ¿Cómo se lo tomó tu familia?

R: Yo ya tenía a mis hijos y no quería más. Mi esposo me apoyó en todo momento. Muchos esposos aquí a quien conozco entienden a su esposa y les apoyan. A él nunca le dio una duda, nunca. Entendió desde el principio que genéticamente no era nuestro.

Mis hijos también lo entendieron muy fácil. Es una vida que viene al mundo y lo apoyan. Mi hija María tiene 11 años y a veces le cuento lo que está pasando en España y ella: ¿por qué dicen que somos traumados? Yo no soy traumada. A ella le da risa y enojo. Hace 5 años y Mateo era pequeño, pero ha sido muy sencillo. Los niños no juzgan igual que los adultos, son inocentes en ese aspecto. Les explicas bien lo básico y ya está.

P: ¿El proceso fue sencillo?

R: Sí, en general fue muy fácil. Me fueron guiando, paso por paso. Los doctores tenían que hacer ciertos análisis, tenían que examinarme y tenían que ver mis historiales médicos. También tenían que hacer exámenes psicológicos. Después hicieron una entrevista conmigo y con mi esposo. Visitaron mi casa. Vieron mis asuntos financieros... Fue un proceso muy dirigido. Y yo lo comparo mucho con los deseos de la gente de querer donar un riñón.

El precio no es la razón por la que las personas lo hacen. Muchas trabajan y ganan más de lo que se compensa. Para ganar eso, lo pueden hacer de otras maneras más fácil. Esto tiene que venir de un gran deseo de querer hacerlo.

P: Uno de los temas más controvertidos de la GS es la compensación económica que reciben las gestantes. Los detractores de esta técnica de reproducción asistida dicen que las donantes lo hacen por necesidad, por el dinero ¿Es así?

R: Para nada. En mi caso, siempre fue altruista. Y a algunas mujeres les encanta estar embarazadas, les encanta la idea, les viene fácil... A mí no me es fácil, pero si no fuera por mi edad hubiera querido tener otra vez la experiencia. Mis amigas siempre dicen que no les sorprende que yo haría esto porque yo soy ese tipo de persona... Siempre hablando de que hubiera querido donar un riñón, de hacer algo bueno en esta vida.

Soy muy consciente de lo que dicen por allá (en España). Pero yo creo que no hay dinero que pague lo que hacemos, por lo que pones en riesgo y por el tiempo que realmente empleas. Algunas gestantes tomaron años en embarazarse, a veces hay complicaciones, tienes que hacer el ciclo de hormonas... Hay riesgos en cada paso, ¿right?

El precio no es la razón por la que las personas lo hacen aquí. Muchas trabajan y ganan más de lo que se compensa. Para ganar eso, lo pueden hacer de otras maneras más fácil. Esto tiene que venir de un gran deseo de querer hacerlo. Y creo que eso es lo que no están entendiendo porque están juzgando un poco rápido.

P: ¿Mantienes el contacto con Pablo y Rafa, los padres de la bebé que trajiste al mundo?

R: Sí, claro. El verano pasado estuvimos de vacaciones en España y visitamos a la familia en Bilbao. Todo fue muy muy bonito.

P: Han pasado cinco años desde que dieras a luz a su hija, conoces los pros y los contras de todo el proceso que conlleva la gestación subrogada... ¿Lo volverías a hacer?

R: Sí, lo volvería a hacer. Si tuviera menos años, lo hubiera hecho otra vez. Tuve la tentación, pero ya estaba muy grande y no quería arriesgar. Fue una experiencia realmente buena.