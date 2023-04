Feijóo se compromete a la vuelta de la Guardia Civil a Navarra y acusa al PSOE de venderse a Bildu

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado —en un acto político que los populares navarros han celebrado este domingo en la localidad de Cintruénigo— que Pedro Sánchez dice ahora que no gobernará con Bildu, igual que hace cuatro años dijo que no gobernaría con Podemos. "No sé si espera que España le crea o quiere ir marcando territorio de lo que va a hacer".

Lo que es una evidencia, ha resaltado el líder popular, "es que Sánchez es presidente del Gobierno gracias a Bildu y está acreditado que el partido de Sánchez gobierna en Navarra gracias a la izquierda abertzale que considera a Navarra la Euskadi periférica". Feijóo ha pedido "respeto" para Navarra, una Comunidad Foral española que será "prioridad" siempre para los gobiernos del PP.

Feijóo ha reivindicado que el PP es "la alternativa que garantiza que Bildu no va a marcar los destinos de España y de Navarra; la alternativa a aquellos que ven a Navarra como un barrio del País Vasco o como un territorio secundario y una moneda de cambio para ganar votaciones en el Congreso" y ha acusado al PSOE de "rendir la Guardia Civil ante Bildu" expulsándola de Navarra.

"Es impropio que la Guardia Civil tenga que salir de Navarra porque los que siempre la han atacado mandan en Navarra y en España", comprometiéndose a traer de vuelta a Navarra a la Guardia Civil, como ha dicho en conversación con Libertad Digital.

El perdón de Sánchez por la ley del ‘sólo sí es sí’

El presidente del PP ha criticado que Sánchez pida perdón ahora por los efectos que la ley del sólo sí es sí ha tenido en rebajas y excarcelaciones de violadores y agresores sexuales —casi 1.000 rebajas y más de 100 excarcelaciones según los últimos datos del CGPJ—, porque lo hace por motivos electorales, cuando "aparecen las urnas". Por ello le insta a que "si quiere ser creíble, realmente" mañana ha de cesar a los ministros responsables de esa "chapuza legal".

En opinión del popular, Sánchez no pide perdón por las 1.000 rebajas de penas, sino por el "respeto a las urnas" del 28 de mayo y recuerda que la aprobación de la ley "no fue un error sino un acto de soberbia imperdonable", ya que el PP le avisó durante la tramitación y cuando empezaron a salir las primeras sentencias. El presidente del Gobierno ha pedido perdón en una entrevista publicada en El Correo: "Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas por estos efectos indeseados", ha dicho Sánchez.

Feijóo le ha reclamado al Gobierno que "copie" la propuesta de reforma de la Ley que presentó el PP hace meses, y que se apruebe inmediatamente en el Congreso para "acabar con esta chapuza que es una falta de respeto a las mujeres y los menores". Precisamente hoy el presidente del Gobierno se ha sabido que el PSOE apoyará varias enmiendas del PP a esta ley estrella del Ministerio de Irene Montero. Tras negarse a negociar con el PP la Proposición de Ley –que se basa en una muy similar a la presentada por los populares hace meses y que el PSOE rechazó—, Ferraz reconoce ahora que hay "enmiendas del PP bien planteadas".

El problema de la vivienda

A vueltas con la Ley de Vivienda presentada esta semana, Núñez Feijóo ha rechazado "las soluciones mágicas, las medidas populistas y los modelos intervencionistas" para afrontar "el problema de la vivienda" y anuncia que el PP presentará esta semana un Plan de Vivienda "consecuencia del diálogo" y que cuenta con aportaciones de todos los implicados en un sector fundamental, como ya señaló el sábado en un acto en Cantabria.

Un Ejecutivo en "crisis permanente"

Feijóo ha lamentado que los españoles tenemos que asistir como "espectadores" a la "crisis permanente" de un Ejecutivo que "empezó siendo un bipartito y ahora es un tripartito que discute al menos tres veces, por la mañana". "Ahora gobiernan en España aparentemente tres partidos, pero realmente son 20, porque todos los que dicen Sumar son un conjunto de restas. Que España necesite 20 partidos para un Gobierno acredita que está desgobernada", ha añadido.

A las discusiones diarias se unen las disfunciones y los errores. El último, el de esta semana, en la que el Gobierno "ha cruzado el Rubicón del ridículo" con la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, después de que el Ministerio de Trabajo y el de Igualdad hayan modificado el mismo artículo de esa norma el mismo día sin saber el BOE que Ley es la que estaba en vigor.

"Tendremos que esperar a que la vicepresidenta Díaz y la ministra Montero vuelvan a hablarse y nos digan qué ley está en vigor. No podemos acostumbrarnos, por mucho que parezca normal, al carnaval y al disparate", ha sentenciado Feijóo.