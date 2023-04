Al margen de la brutal acumulación de cargos públicos del marido y cuñado de la ya destituida directora de la Guardia Civil, María Gámez, y de los propios puestos de relevancia ostentados en aquella época por la propia Gámez en la Junta socialista de Andalucía, los investigadores han chequeado la contabilidad de las sociedades del marido y los dos cuñados de la socialista recién apartada de la Benemérita. Y se han encontrado con "duplicidades" en las justificaciones de los gastos. La misma práctica detectada ya en las cuentas de justificación de las subvenciones de los hermanos de Ximo Puig.

Hay que recordar que lo primero que ha llamado la atención de la investigación judicial ha sido la elevada cifra de ingresos lograda, a costa de la Junta y sus entes, por los familiares de Gamez: 1,36 millones de euros gracias a los contratos dependientes del Gobierno socialista de Andalucía de José Antonio Griñán. Pero no sólo los ingresos por los contratos beneficiaron a los familiares de la ya destituida como directora de la Guardia Civil. También los gastos presentados: los familiares de Gámez "sextuplicaron (…) sin justificación" con sus gastos los ingresos de un centro de negocios de la junta socialista. Y ¿cómo se conseguía eso?

La Policía Judicial ha buscado explicaciones. Y ha encontrado una sospecha: "Las facturas presentadas por la Agencia IDEA respecto a la ejecución de la encomienda para el año 2010" han revelado partidas y gastos que aparecen por duplicado. Con los mismos conceptos repetidos varias veces, según la Policía Judicial. Así, partidas como "sueldos, salarios, Seguridad Social y gastos variados", se repiten sin cesar y de forma casi encadenada, señala el sumario. Lo mismo ocurre cono "liquidación de gastos encomienda IDEA/FAGIA". Y, además, "se puede observar la ausencia de algunas facturas, tanto por parte de FAGIA [una instrumental de la Junta de Andalucía que pagó a sociedades de la familia] como por parte de Experience Management Group", la sociedad del cuñado de Gámez.

El sumario describe que "se observa que las facturas presentadas por Experience Management Group por gastos variados de los meses de enero, febrero y marzo parecen encontrarse duplicadas, con distintas cantidades, respecto a las que constan en primer lugar". Igualmente, "se pueden destacar algunas cantidades, como las correspondientes al mes de noviembre, presentadas por FAGIA a la Agencia IDEA, pero sin factura presentada a su vez por Experience Management Group, por importes de 25.501 y de 33.343 euros respectivamente. Aunque uno de los importes correspondiera a gastos de variados de sueldos, salarios, etc, el otro sería desproporcionado respecto al gasto fijo que se viene pagando de 16.671 euros", subraya la investigación.

Hay que recordar que el sumario añade en otro apartado que según "el informe emitido por la Agencia IDEA (entidad dependiente de la Consejería donde tuvo un cargo María Gámez) en relación a la gestión del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid, de fecha 29 de julio de 2021, los ingresos generados por el centro de negocios se percibían por la Agencia IDEA y procedían de las rentas percibidas por alquiler de despachos, salas de reuniones, domiciliaciones de PYMES andaluzas y servicios de asesoramiento técnico y/o empresarial". Ese centro de negocios no dejaba de ser un piso de la Junta de Andalucía en Madrid. Pero para gestionar ese piso se contrató a la empresa del cuñado de Gámez y se le pagaron casi 340.000 euros. La Unidad Policial encargada de la investigación subraya, por otro lado, que "la Comisión de Seguimiento de la Encomienda de Gestión de 8 de octubre de 2009 ("Comité de Coordinación y Seguimiento") no se habría reunido nunca, no habiéndose aportado por la Agencia IDEA informe o acta alguna relativa a sus actividades; de donde resulta factible deducir el escaso interés de la Agencia IDEA en controlar la gestión del Centro de Negocios por parte de FAGIA". Y fue así, concluye el sumario, "pese a que sus gastos sextuplicaban sus ingresos; de hecho, la propia Agencia IDEA, en el Informe aportado de fecha 29 de julio de 2021, reconoce expresamente que "no nos constan informes de seguimiento y control realizados sobre el citado centro...", remitiendo a Informes generales de otros organismos de la Junta de Andalucía en los que se tratan aspectos muy parciales de FAGIA".