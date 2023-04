La noticia de la construcción de unos ascensores que no permiten introducir la camillas UCI y sus enfermeros tras las reformas del Hospital de Guadalajara ha generado una fuerte polémica en plena precampaña electoral del socialista Emiliano García-Page. El PSOE ha hecho gala de un fuerte nerviosismo y ha lanzado una campaña para intentar tumbar una evidencia que cuenta con la prueba de que el propio Page licitó "de urgencia" y "sin publicidad" una reforma adicional exprés en el mismo hospital para poder contar con un ascensor donde si cupieran sin problemas las camillas de la UCI, tal y como ya ha publicado Libertad Digital.

Ahora el PP ha denunciado, de hecho, la campaña del PSOE porque, señalan los populares "han difundido un vídeo en el que se ve meter una camilla en el famoso ascensor, pero la camilla en cuestión no es UCI, no tiene las medidas que requiere una cama UCI con todo su instrumental y su personal". Y es que el ascensor en cuestión "es el comunicado con el área UCI". Traducido: el PP denuncia la creación de un vídeo y una campaña fake "para intentar tumbar la realidad de que se ha cometido una nueva chapuza". Una que recuerda, obviamente, a los polémicos trenes del Gobierno nacional del PSOE que no entran en los túneles de Asturias y Cantabria.

El vídeo 'fake'

El PP ha denunciado además que ha sido el "presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha", Pablo Bellido, el que ha divulgado el vídeo fake en sus redes sociales. Que el vídeo es promovido "por el consejero de Sanidad", Jesús Fernández Sanz. Y que, para terminar la campaña, ha sido la consejera portavoz, Blanca Fernández Morena, la que ha distribuido el vídeo fake en cuestión por todas partes.

La concejal del PP en Guadalajara, Itziar Asenjo, ha señalado que "es una vergüenza que Pablo Bellido y Blanca Fernández Morena, consejera portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, continúen manteniendo su mentira". "La portavoz muestra un vídeo en las redes, en el que aparece una camilla normal y un celador, con la única intención de manipular y mentir, siendo perfectamente conscientes de que no caben ni las camas de UCI ni los equipos médicos, y de que hasta que no se instale un nuevo ascensor más grande, no podrán trasladarse los servicios", añade la popular. "Juegan con la salud y el dinero de los guadalajareños, y sus chapuzas nos van a costar 270.000 euros. Dejen de tomarnos por tontos", concluye la concejal del PP.

Nuevo elevador por la vía de urgencia

Lo cierto es que el Gobierno de Emiliano García Page ha salido en tromba contra la información en la que se denunciaba la lamentable planificación de los ascensores en las reformas del Hospital de Guadalajara. Y es que sus medidas no permiten meter camillas UCI, instrumental y enfermeros en los elevadores pese a ser la vía de conexión con el área UCI. La Junta socialista se ha defendido afirmando que sí caben las camillas porque, explica, en base a sus propios datos, que contando con la medida máxima de esas mismas camillas —237 cm— el largo sobrante para los enfermeros y demás personal necesario sería de 3 cm.

Además, la Junta carga contra la noticia pero afirma que "en el afán y compromiso de mejora y revisión continua de los procedimientos con las y los profesionales de la Sanidad pública [… se] estimó la necesidad de dotarlo de un nuevo elevador de mayores dimensiones entre las plantas 0 y 1, exclusivamente destinado a determinados pacientes de UCI que, por su situación, precisan de mayor aparataje junto a su cama, y para los que se recomienda el traslado con mayor número de profesionales".

Es decir, que según esa versión, las camillas ya cabían pero, efectivamente, han decidido poner un elevador más grande porque algunos pacientes UCI "precisan de mayor aparataje junto a su cama" y un "traslado con mayor número de profesionales".

Para colmo, los equipos del socialista Emiliano García-Page conocían este hecho al menos desde febrero. De hecho, planearon una solución "sin publicidad" y "urgente" para lidiar con el problema en periodo previo a las elecciones: asumieron que era necesario un elevador de mayores dimensiones para meter las camillas el pasado 6 de febrero y lo plasmaron en una licitación por el "procedimiento negociado sin publicidad con pluralidad de criterios de adjudicación, al objeto de favorecer la concurrencia al mismo y tramitación urgente". Porque "existe una imperiosa urgencia para la instalación de este equipo y por tanto de la ejecución de las obras necesarias para dicha instalación". Y, en línea con ello, "se demanda una pronta ejecución del contrato".

Los documentos justificativos de la contratación de urgencia, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, dan una idea de la improvisación tras catorce años de reformas y obras en el Hospital de Guadalajara. Hasta el punto de que, ya por fin en ese momento, la Junta presenta una licitación con las medidas del ascensor, claramente mayores: "Características del aparato: ascensor eléctrico, dos paradas, sin sala de máquinas, velocidad mínima 1 m/s, dimensiones mínimas de cabina 2.150 x 2.900 mm, altura mínima interior de cabina 2.400 mm, capacidad de carga mínima 3.500 Kg, tipo de puertas automáticas, altura mínima de puerta 2.300 mm, número de paradas 2, doble embarque, con indicadores de posición en ambas las plantas, con un recorrido de 4 metros". Unas medidas que sí permiten la entrada en condiciones de las camillas UCI con su aparataje y con su personal sanitario. Este elevador tendrá 290 cm de largo frente a los 240 del anterior.