Iglesias se queja de la "ensalada de hostias" de Yolanda Díaz, pero aboga por la unidad electoral entre Sumar y Podemos

La guerra entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias sube de tono. El exvicepresidente del Gobierno y líder "mediático" de Podemos ha replicado este lunes a su sustituta en el Ejecutivo y ha declarado no entender a qué viene la que ha calificado como "ensalada de hostias" que le propinó Díaz el domingo en una entrevista con Jordi Évole en La Sexta. Sin embargo, Iglesias ha apelado a la unidad entre Sumar y Podemos para concurrir juntos en las próximas elecciones generales porque a su juicio es la única manera de que la izquierda retenga el poder.

Iglesias ha aprovechado la tertulia en la radio de Godó (Rac 1) en la que participa todos los lunes para ajustar cuentas con Yolanda Díaz. "Veo a todo el mundo muy triste, muy triste. Cuando esta mañana temprano he comenzado a ver los mensajes he visto por una parte mucho orgullo de la gente de Podemos, pero también mucha tristeza. Creo que es muy importante a pesar de lo que escuchamos ayer y a pesar de la tristeza y el enfado que podamos sentir que sigamos tendiendo la mano, que sigamos entendiendo que la unidad electoral entre Podemos y Sumar es condición de posibilidad para mantener gobiernos de progreso y para que no gane la derecha. Eso es muy importante, más allá del dolor y de la tristeza que podamos sentir y a pesar de los ninguneos. No está bien que el nombre de Ione Belarra apenas apareciera en la entrevista. A pesar de todo eso yo creo que mi partido va a seguir defendiendo la unidad".

"A todos nos ha pasado hacer una entrevista mala"

Según Iglesias, Díaz no debe estar contenta con la entrevista. "A todos nos ha pasado hacer una entrevista mala y eso se vive con mucha amargura. No es fácil de reconocer pero no tiene que ser un día fácil para ella", ha destacado el "tertuliano" Iglesias. Además, se ha preguntado "en qué ayuda lo de ayer a que logremos que Ada Colau vuelva a ser alcaldesa de Barcelona. O en qué ayuda a que la izquierda aguante el gobierno de la Comunidad Valenciana o a que podamos frenar a Ayuso. Creo que hay que trabajar en otra lógica, normalizar y naturalizar que hay dos proyectos distintos, con estilos distintos, que dicen cosas diferentes, pero que deben ir juntos. Ojalá los compañeros bajen un poco el tono y entiendan que desde el respeto de lo que representa cada uno y dejando que la gente vote y se exprese libremente puede haber un acuerdo".

También ha reprochado a Díaz que se mostrara asqueada ante las negociaciones para colocar gente en las listas y ha destacado que la vicepresidenta "ha sido cargo público y dirigente de partido muchísimos más años que yo o que cualquier otro dirigente de Podemos". Además, ha insistido en las "primarias abiertas" para formalizar una coalición electoral.

También se ha defendido de las acusaciones de machista por parte de Díaz, de la que ha dicho que se ha sumado "al coro de hostias contra el que se lleva todas las hostias". "Lo asumo. El ochenta por ciento de las cosas malas que ocurren en España y en el planeta terminan siendo culpa mía y seguramente habré tenido comportamientos autoritarios y comportamientos machistas muchas veces", apuntó para acto seguido añadir que "llamar machista a Pablo Iglesias le servirá para que le aplaudan en la tertulia de Ferreras".

"A lo mejor me tendría que haber mandado a la mierda"

Iglesias también se ha quejado de que Yolanda Díaz hablara de su proceso de designación a dedo: "Hice lo que consideré correcto y no percibí la hostilidad que percibí ayer. A lo mejor Yolanda me debía haber dicho 'vete a la mierda'. No sé a que ayuda la ensalada de hostias para ganar las elecciones municipales. Tendría más sentido hablar de las propuestas, del programa, de cómo frenar a la derecha que este tipo de cosas. Y ojo, el ninguneo de ayer a las mujeres que mandan en Podemos a mí me parece fuerte".

A pesar de todo, Iglesias aboga por la unidad electoral entre Sumar y Podemos y asegura que él sólo hace lo que le ha pedido su secretaria general, Ione Belarra. A esa petición responde, según su versión, que participe en las tertulias de la SER y de Rac 1 y que de vez en cuando le llamen de TV3. Caso contrario, alegó, Podemos no tendría voz en los medios. En cuanto a la posibilidad de un cara a cara con Yolanda Díaz, Iglesias ha alegado que debería consultarlo con Ione Belarra y que en todo caso ese debate se tendría que producir entre la vicepresidenta y la ministra de Asuntos Sociales y secretaria general de Podemos.