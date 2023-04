La cineasta Carla Simón se apea de la lista del partido de Puigdemont en su pueblo

La ganadora del Oso de Oro del festival de cine de Berlín por su película Alcarràs, Carla Simón, se ha dado de baja de la lista de Junts per Catalunya (JxCat) en la localidad gerundense de Les Planes d'Hostoles, hasta 1981 Las Planas. La directora de cine ha tomado esa decisión debido a la polémica suscitada en Cataluña por su apoyo al candidato de Puigdemont en esa población, Pablo Odell.

Un día después del anuncio del fichaje, avalado por la presidenta de JxCat y presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs (condenada por prevaricación y falsedad documental), cinco concejales de la formación en Les Planes d'Hostoles se dieron de baja. El consistorio está formado por ocho ediles más el alcalde, todos de JxCat. El municipio cuenta con 1.700 habitantes.

El anuncio de la incorporación de Simón a la candidatura como suplente en el número 10 causó un notable impacto mediático en la región, hasta el punto de que la cineasta trató de bajar el suflé al advertir que daba el paso por su amistad con el candidato y porque "me ilusiona el proyecto de pueblo lleno de ideas diseñadas para incluirnos a todos y todas", según reflejó la prensa catalana. El País apuntó además que Simón "fue monitora de los hijos de Odell, que regenta un bar en el pueblo, en su etapa como profesora de la escuela de verano". La directora de cine y guionista nació en Barcelona pero reside en Les Planes desde que tenía 7 años.

Cinco días después de lo que El Periódico de Catalunya describió como su "desembarco" en la política, Carla Simón se ha borrado del compromiso y ha enviado una nota a los medios en la que declara que: "Quiero clarificar que no soy de Junts. No comparto su opción política ni la mayoría de sus ideas. Lamento la lectura descontextualizada que se ha hecho de mi participación en la política municipal de mi pueblo de apenas 1.700 habitantes. Por este motivo, he decidido retirarme de la lista que apoyé simbólicamente como suplente independiente".

Simón goza de un gran prestigio artístico. El éxito de la película Alcarràs, triunfadora de la Berlinale de 2022, le ha acarreado un gran reconocimiento social. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, le encargó el pregón de las fiestas de la capital catalana el año pasado y su inclusión en la lista de JxCat en su pueblo se interpretó como un golpe ganador de JxCat contra ERC en la guerra civil del separatismo.

Simón, embarcada en un proyecto para otra película, lamenta la "lectura descontextualizada" de su "participación en la política municipal de mi pueblo de apenas 1.700 habitantes", dice el comunicado.

En la nota también apunta que "sigo creyendo firmemente en la política local, donde lo importante son las personas con proyectos ilusionantes para sus comunidades y no las siglas de los partidos. No tengo duda de que el grupo de Pablo Odell liderará Les Planes d’Hostoles con cuidado e inteligencia, y animo a la gente de mi pueblo a valorar su programa electoral".

Entre medias, cinco concejales se han dado de baja del equipo de gobierno. En bloque. Alegan "pérdida de confianza" y "falta de transparencia". Les Planes d'Hostoles, en la comarca volcánica de la Garrocha (Garrotxa), se ha convertido en la versión rural de Aquí no hay quien viva.