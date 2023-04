Moncloa, aterrada con la agresividad de Yolanda: "Se está equivocando"

El Mundo

"Laporta incapaz de justificar el pago de 7,5 millones a Negrerira". El Mundo está que muerde. "Ni el aficionado ni LaLiga ni el resto de clubes pueden seguir conviviendo con un presidente que es colaborador necesario y encubridor del mayor escándalo del fútbol español. La rueda de prensa que ofreció ayer Joan Laporta fue indigna". "Tras dos meses de silencio institucional, el presidente del FC Barcelona montó una performance para continuar con su huida hacia delante con un discurso plagado de mentiras, contradicciones y arrogancia". Siempre ha sido un arrogante. "Su huida no tiene fin, pero sí su final: no puede seguir un día más vinculado al fútbol español". Pues ahí le tienes, meses después de que estallara el escándalo. ¿Tendrá algo que ver Sánchez y su pacto con ERC?

Y ojo la que tienen liada en el espacio de Yolanda, la ultraizquierda radical. A hostia limpia, como dice Pablo Iglesias. "Podemos presiona a Díaz con una petición por escrito para que haga campaña el 28-M contra Más Madrid y Compromís". En Podemos han perdido la cabeza. Si son sus socios. "El PSOE evita el choque con Díaz y enmarca sus críticas en su estrategia contra Iglesias". Yolanda es puro teatro. "Pablo Iglesias dice que la entrevista de Yolanda Díaz "aleja aún más a Sumar de Podemos": "No sé en qué ayuda esta ensalada de hostias"". Esto no es teatro. Resulta que Pablo decidió no ver la entrevista a su examiga en Évole y se fue a la cama. Pero no podía dormir, la curiosidad le pudo, se levantó y puso el televisor. Su cabreo fue tal que se lio la manta a la cabeza y mandó un artículo a una de esas páginas web de extrema, extrema, extrema, extrema ultraizquierda que circulan por ahí haciéndose llamar ‘periódicos’ y que no lee ni el tato salvo los cuatro gatos de extrema, extrema, extrema, extrema ultraizquierda. Conclusión: el insomnio ha cambiado de bando.

Iñaki Ellakuría dice que aunque algunos piensen lo contrario, Podemos no ha fracasado. Pablo Iglesias ha logrado "erosionar las instituciones y haciendo que la vida pública quede cautiva del guerra civilismo frapero. Como es un éxito incuestionable de la Podemia, ahora en decadencia demoscópica, el presidente Sánchez. Arribista de buena planta al que colocaron en Moncloa mediante una alianza con Oriol Junqueras y que ha sacado al PSOE del consenso socialdemócrata europeo para sentarlo en la mesa de la extrema izquierda hispanoamericana. El intervencionismo de ley la Vivienda, la actuación gansteril de Hacienda y las amenazas a Ferrovial dan reciente prueba de ello".

"Aunque el triunfo más importante de Iglesias en su demolición del "régimen del 78", muy a su pesar, se llama Yolanda Díaz. La vicepresidenta, a la que eligió como su sucesora, representa la mutación ligera y ñoña de la podemia. Y por lo tanto, mucho más peligrosa electoralmente, al no provocar el rechazo de Iglesias, Montero y Belarra, pese a representar lo mismo. Díaz es Podemos pero sin ofender a casi nadie, para engañar a demasiados". Dale tiempo. Tarde o temprano saldrá la verdadera Yolanda. Sólo engañará al que quiera ser engañado.



El País

"Laporta justifica todos los pagos a Negreira en los informes de su hijo". No convenció ni a El País. "Las confusiones en que incurrió y el rechazo de responsabilidad alguna no lograron disipar ninguno de los interrogantes del caso", dice el editorial. "Escudarse en presuntas campañas de descrédito o exponerse como víctima de un entramado se concilia mal con la evidencia de unos pagos que tuvieron a Enríquez Negreira como destinatario hasta que en 2018 abandonó el Comité Técnico de Árbitros y perdió el poder (mucho o poco) que pudiera tener. El refugio del victimismo ante los datos disponibles no parece la mejor de las reacciones posibles para un presidente en activo". Malo, si ni El País le cree el Barça lo lleva crudo.

"Podemos y Yolanda Díaz escenifican su alejamiento". Uy, qué suavecito titula Paula Chouza. "A 40 días de las elecciones municipales y autonómicas, Yolanda Díaz y Podemos cruzan reproches y complican el acuerdo para ir juntos a las elecciones generales bajo el liderazgo de la vicepresidenta segunda del Gobierno". No cruzan reproches, Paula, cruzan hostias, en palabras de Iglesias.

"El plan de vivienda social del Gobierno con 50.000 pisos de la Sareb también dependerá de la voluntad de las comunidades". Otro anuncio vacío del presidente. Pepa Bueno aplaude los anuncios de Sánchez sobre vivienda a poco más de un mes de las elecciones. "El alcance práctico de la ley, sin embargo, dependerá de las comunidades autónomas, a quienes corresponde la potestad de declarar las zonas tensionadas". Vamos, que no tiene competencias para imponer su ley de vivienda ni el plan de las viviendas del Sareb. Como dice Ignacio Sánchez Cuenca, "el desacople entre las presentaciones de ambiciosos proyectos y la realidad de sus efectos es desmoralizador para la opinión pública". ¿Desacople? Que intente Sánchez pedir una cita en la Seguridad Social o en el SEPE. Todo lo que hacen es mera propaganda y la gente lo sabe, por eso le reciben como le reciben en la calle. Es tan falso que da grima.



ABC

"Sánchez acude al PP ante el no de Montero de corregir el sí es sí". Pues sí, ya lo anunció hace un par de semanas, más o menos. "Los pisos que movilizará el Gobierno para alquiler asequible están en zonas sin demanda y en malas condiciones". Vamos, que no son casoplones en la Moraleja, como el de Sánchez, o en Galapagar, como el de Iglesias, ni en el barrio de Salamanca. Lo mismo están en la Cañada Real. "El plan de Sánchez con la Sareb choca con los contratos que hay en vigor, así como con la banca, que sigue de accionista". Qué desastre de hombre. Anuncia algo y al día siguiente se descubre que es puro humo.

"Podemos busca desenmascarar el discurso amable de Díaz y la enfrenta a incoherencias". Oh, qué días tan maravillosos nos están dando. Como dice Julián Quirós, "la guerra política y personal dentro de la izquierda radical ya no repara en disimulos y la retransmite hasta Évole. De sumar, nada; están en la resta, en la pelea, en las puñaladas por la espalda y de frente, y quizá lo más prudente sea dejarlos satisfacer sus instintos". Sí, sí, que se peguen, que se peguen, están en su salsa.

Isabel San Sebastián se relame de gusto. "Constituye una deliciosa paradoja el hecho de que Pablo Iglesias, 'macho alfa' por excelencia de la política patria, vaya a terminar sus días de gloria liquidado por dos mujeres: Isabel Díaz Ayuso, quien le propinó una paliza electoral tan letal como para sacarlo de la escena parlamentaria, y Yolanda Díaz, cuya labor de zapa (o traición, según se mire) lo va a dejar sin partido, sin votantes y sin plaza en la que mandar". Para el machista mayor del reino debe ser una tortura.

"Él, que cambiaba de favorita con más frecuencia que de camisa y encumbraba a la escogida sin otro criterio que su albedrío, condenado al ostracismo por una hembra a la que intentó vencer, cosechando una estruendosa derrota, y otra que pretendió controlar y le ha salido respondona. ¡Cuánta rabia ha de albergar ese corazón vanidoso!". Ha perdido hasta el sueño, nuestro machirulo favorito.



La Razón

"Díaz descoloca a Moncloa con sus golpes a Iglesias: «Se está equivocando»". "En el entorno de Sánchez discrepan del tono de la vicepresidenta. Su nuevo proyecto ocupa cada vez más espacio del PSOE". ¿Qué más da? Es el mismo espacio, votos que van de Yolanda a Sánchez, de Sánchez a Yolanda. Un círculo vicioso. "En el entorno del presidente del Gobierno ven con asombro, y malestar, hasta dónde está elevando el tono la vicepresidenta y líder de Podemos, Yolanda Díaz, en su enfrentamiento con Pablo Iglesias, en lo personal y también en lo político. Díaz y Pedro Sánchez comparten la ruptura con Iglesias, pero en Moncloa creen que la vicepresidenta debería «bajarse los humos»". Enfrentarse con Iglesias sin elevar el tono es una tarea imposible, eso deberían saberlo en Moncloa, que han convivido con él. Jijijojo. Es que me parto.

"También en Moncloa empiezan a ver un exceso de «ego» en la líder de Sumar, «demasiado personalismo y protagonismo en primera persona». Del grupo de los que mejor conocen a la ministra de Trabajo ya ha llegado al entorno del presidente de Gobierno el mensaje de que «tengan cuidado» porque una vez que la nueva lideresa de la izquierda haya ejecutado a Iglesias, fijará como objetivo al presidente socialista". Eso ya lo anunció el día de su puesta de largo. Además, que no tengan prisa, le costará ejecutar a Iglesias. No es un tío que se rinda fácilmente.

"Además, las primeras señales que están dejando las encuestas privadas sobre la división de la izquierda confirman que la irrupción de Sumar, y la política de ataque de Díaz contra Iglesias, está sirviendo para redimir al segundo, e incluso para consolidar a su votante. «Hay que medir los ataques porque pueden tener el efecto contrario al que algunos se imaginan»". Qué emocionante. Nos van a tener de lo más entretenido de aquí al 28-M.