"Laporta insulta a un régimen sin el que ni su club ni su panza existirían"

El Mundo

"El PSOE negoció el sí es sí con el PP en dos días al ver la postura inaceptable de Podemos". Dice el editorial que "el inédito acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para corregir la peor ley de la legislatura revela la existencia de un espacio compartido en la centralidad política que resulta necesario y que el Gobierno no ha logrado destruir pese a su decidida política de polarización social". Le entró un ataque de pánico con las encuestas. Eso sí, aquí no dimite ni dios.

"Además, lejos de agradecer la disposición del PP, y tras haber negado de forma grosera cualquier posible negociación, el PSOE intensifica la dialéctica del enemigo utilizando como excusa la oposición popular a la Ley de Vivienda y el plan de Juanma Moreno para Doñana. La portavoz socialista, Pilar Alegría, ha tachado al PP de partido «antisistema» y la del Gobierno, Isabel Rodríguez, dijo ayer que Feijóo incumple la Constitución. Con esa escalada verbal el PSOE busca enmascarar lo que en realidad es una rectificación radical de una mala ley inspirada por el dogmatismo". Damos por supuesto que Feijóo, que ya tiene unos añitos, no se esperaba otra cosa. Que los deje, se volverá contra ellos.

Federico Jiménez Losantos se mete en la, digamos, ensalada de hostias del Real Madrid al Barça con su maravilloso vídeo. "Laporta Panza ya no es el golfo que se bañaba en champán en las discotecas, el del ticket Laporta-Lapiedra que presentó en la Gran Vía su partido político con la actriz porno sin nada bajo el visón. Lo inaceptable es que, por achacar al Madrid durante 70 años inventados lo que no explica de los 30 del Barça constatados, Laporta insulte a sus predecesores falangistas en la presidencia del club, los eficacísimos Miró-Sans y Llaudet".

"La película de la inauguración del Nou Camp muestra a la Falange y la Iglesia como lo que eran: los puntales franquistas. Pero cuando Miró-Sans alza en mitad del Nou Camp una gran bandera nacional, rodeado de las enseñas de peñas azulgranas, lo hace con sincera emoción. Su afán en hacer grande al club merece más respeto que el Laporta que insulta a un régimen sin el que, con tres recalificaciones de terrenos, ni su club ni su panza existirían". Pues tan cabreados que están ellos. Les ha sentado como un tiro. Bien por el Real Madrid, ha sido una jugada maestra. Gracias por este momentazo.

Emilia Landaluce resta importancia a la polémica. "Franco era un tipo muy pragmático y en el fútbol como en política solo le tiraba lo que menos lío le supusiera. O lo que diera más estabilidad a su régimen. Hay mucha leyenda en torno a sus filias. Era un hombre austero y práctico hasta en sus pasiones y casi seguro que ninguna de ellas era el fútbol". "Franco era de su equipo. Lo demás es leyenda y este tipo de polemiquillas que tanto nos gusta atizar a los medios solo nos sirven para distraer". Que no es poco, Emilia.

"Lo que es evidente es que, por mucho que se intenten borrar las inscripciones franquistas de los pantanos, su origen siempre estará ahí. Y lo mismo pasa con la insignia de oro y diamantes que el Barça le concedió a Franco, con las recalificaciones, con los apaños de la deuda... Pero no pasa nada, es normal que el Barça actuara así. Había que llevarse bien con el régimen de entonces. Era la forma en la que actuaban muchos que luego se hicieron de la biutiful socialista o los padres de los líderes independentistas de hoy". Como el abuelo de Pere Aragonès, sin ir más lejos, un alcalde franquista.

El País

"Sánchez se centra en vivienda para contrastar con el PP y da por amortizada la batalla por el ‘solo sí es sí’". ¿Nos va a volver a intentar colar la trola del Sareb? Qué cruz de hombre, es un castigo. "El Gobierno cree que tiene un filón político en la ley de vivienda" . El Gobierno ve filones por todas partes útlimamente, eso sí, le duran poco. Hace una semana el filón era Franco, también vio un filón en Doñana, y así todos los días. Este Sánchez hiperactivo nos tiene mareados. Nos avisa Cué de que Sánchez tiene previsto torturar al personal "este miércoles en el largo pleno que ha convocado Pedro Sánchez en el Congreso" en el que se hartará de hablar de vivienda, otro conejo de la chistera. Sánchez, que nadie te cree una palabra.

El editorial regaña a Bildu por hacer lo que le ha dejado hacer Sánchez. "La noticia de que las webs de memoria de seis ayuntamientos gobernados por Bildu y alguno del PNV equiparan a víctimas del terrorismo con presos etarras bajo el argumento de que se vulneraron sus derechos es una aberración democrática". "Toda gestión del pasado traumático es lenta y difícil, pero síntomas como las webs mencionadas despiertan la indignación genuinamente democrática sobre el modo en el que el pasado reciente se cuenta en presente y desde los poderes públicos". Pero Pepa, ha sido Sánchez quien ha regalado a Bildu el relato de la historia de ETA, ¿qué esperabas?, ¿qué Otegi, el amigo de Sánchez, confesará que es un terrorista?



ABC

"El plan Sánchez solo tiene listas 9.000 viviendas". Que de 50.000 nada, otra trola. "El acelerón en la tramitación de la ley de vivienda enerva a la oposición y a la mitad de los socios". Es que ha encontrado otro filón y le ha entrado la ansiedad. "Este martes, la primera —y previsiblemente última— reunión de la ponencia para discutir las enmiendas al articulado del proyecto de ley del Gobierno terminó convertida en un campo de batalla.

El PSOE arrastró a Unidas Podemos, ERC y EH Bildu a una tramitación aceleradísima, tras el acuerdo que cerraron los cuatro partidos el viernes, y la oposición y otros aliados habituales como PNV y PDeCAT apenas pudieron protestar el rato que duró la cita: menos de una hora". El presidente está desquiciado. Todos sus filones acaban en fracaso.

Dice el editorial que "la historia de cómo 50.000 viviendas 'movilizadas' por el presidente del Gobierno en un mitin electoral el domingo se han convertido en 9.000 que están realmente disponibles dos días después es la historia de un Ejecutivo que vive de los titulares sin descender a la realidad de los problemas de los españoles". Así se da los morrazos que se da.

"¿Qué ventajas puede reportarle al Gobierno y, personalmente, a Pedro Sánchez, haber propagado este bulo? Es sabido que el presidente no titubea a la hora de poner en juego su crédito personal. Varias veces ha prometido una cosa y, poco después, la contraria. Pero incluso esto debería tener un límite". Sánchez no tiene límites, parece mentira que haya alguien que todavía lo dude. Vive en un continuo frenesí.

Julián Quirós tiene buena memoria y enumera las trolas de Sánchez. "Acostumbrado a mentirnos en lo mayor, no extraña que al final haya perdido todo control sobre sus pulsiones . El hombre que llegó al poder diciendo que nunca pactaría con Podemos, que Iglesias no le dejaba dormir tranquilo, que los populismos son execrables; el mismo que se encaró con un periodista por insinuar que podía entenderse con Bildu; aquel que calificó de delito de rebelión lo de Cataluña para después eliminar la sedición del Código Penal; el que denunciaba a Rajoy por abusar del decreto ley… Quien es capaz de convivir con una impostura tan enorme, tan indigna, no puede contar después con reparos al embellecer sus promesas electorales. El domingo prometió 50.000 nuevas viviendas sociales, así del tirón. Ni dos días duró la trola: 14.000 de esas viviendas ya están ocupadas, 15.000 ni siquiera existen, 12.000 no reúnen condiciones para hospedar a nadie. De las 50.000 iniciales, quedan 9.000, siempre que la mentira se quede aquí y no vaya más allá". Con Sánchez nunca se sabe.

Teodoro León Gross también aprecia mucho a Sánchez. "El presidente es un acreditado depredador político, y va a usar todo, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía (¿de quién es la Fiscalía, eh?), TVE, los reglamentos de las Cortes, las instancias diplomáticas... Al oler sangre, se lanza a degüello como ha hecho con Doñana, boicoteando la negociación con la Junta para ir a despedazar a Juanma Moreno, seguro de haberlo atrapado en un error fatal, sin titubear en falsear la realidad en Bruselas o filtrar a los medios afines un relato tergiversado hasta acusar al presidente andaluz de terrorismo, para descojono sin duda de Otegi. La Política Total es esa clase de trituradora; y el presidente se enfurece notoriamente cuando algo escapa a su control, como Ferrovial". Es una mala bestia, pero esta hiperactividad que le ha entrado es mala señal. Algo no va bien en el universo sanchista.

La Razón

"El PSOE se lanza a por el PP tras el «solo sí es sí»". La naturaleza del escorpión.

Rebeca Argudo pone a caldo a Irene Montero. "A favor de las correcciones han votado PSOE, PP, Ciudadanos y PNV, de manera que el jueves, en el pleno del Congreso de los Diputados, la proposición de Ley saldrá adelante y la próxima semana llegará al Senado. Y, diga lo que diga la ministra podemita Montero, por mucho que frunza el ceño y repita apretando los puñitos que es una vuelta al «Código Penal de La Manada», las mujeres no vamos a experimentar un retroceso en nuestros derechos. Lo que sí va a ocurrir es que las víctimas de violencia sexual van a estar seguras de que sus agresores no se van a beneficiar de una Ley mal hecha, ni siquiera porque la soberbia de su perpetradora le impida asumir un error y también abandonar el ministerio". Un podemita nunca jamás admitirá un error, es el primer mandamiento del catecismo del buen podemita.

Jesús Rivases le estropea a Sánchez su plan de vivienda. "La ley franquista no solucionó el problema de la vivienda, como tampoco lo hará su hermana o hija neonata. Sánchez, en frenesí preelectoral, mientras empieza a mirar de reojo a esa Yolanda Díaz que lo ha tildado de algo machista –como a Iglesias– promete un 20% de vivienda pública, pero ¡en un plazo de 20 años! «Cuán largo me lo fiais, amigo Sancho», sentenciaba don Quijote". El 28 de mayo se abrirán las urnas y al día siguiente el problema de la vivienda seguirá ahí. Pero Sánchez ya estará en otra pantalla, la presidencia de la UE.