Líos de familia en ERC: la esposa de Aragonès se presenta por 'Junts' y el cuñado de Junqueras reniega del 'procés'

La política municipal es dada a extrañas alianzas y singulares situaciones. Prueba de ello es el follón entre Junts per Catalunya y ERC en la localidad de Pineda de Mar, de donde es la familia del presidente de la Generalidad, Pere Aragonès. El abuelo del actual dirigente independentista fue alcalde en los tiempos de Franco y ahora la esposa del president, Janina Juli i Pujol, se presenta como suplente en las listas de Junts. Pero no es que la señora de Aragonès se haya pasado al enemigo, sino que ERC pretende comparecer en las elecciones del municipio con la marca Junts per Pineda, además de las siglas de ERC.

En las elecciones locales de 2019, la formación republicana utilizó ese mismo reclamo electoral y es con el que pretende repetir en esta convocatoria. Pero en esta ocasión los del partido de Puigdemont han denunciado ante la Junta Electoral de zona la apropiación de sus siglas por parte del partido de Oriol Junqueras, Marta Rovira y Pere Aragonès. En los anteriores comicios, los de JxCat admitieron que ERC utilizara esa marca porque venía de la coalición Junts pel Sí que formaron Convergència y ERC y porque ellos se presentaron con el encabezamiento En Marxa-Junts per Catalunya, pero ahora no están dispuestos a pasar por alto la coincidencia.

Los posconvergentes han tratado por las buenas de que ERC no se apropie del término Junts, pero las gestiones informales no han dado frutos, razón por la que han presentado la denuncia en la Junta Electoral de zona, que deberá determinar cuál de los dos partidos puede concurrir como Junts per Pineda, donde en la actualidad gobierna el PSC.

Un cuñado no independentista

En cuanto a la familia de Oriol Junqueras, uno de sus cuñados, Marcel Bramona, hermano de la esposa del líder republicano, también se presenta a las elecciones locales en la localidad de La Roca del Vallés, pero no lo hace por ERC, sino por un grupo independiente y no independentista denominado Sumen La Roca, según explica el diario independentista Ara. En cambio su hermana, Neus Bramona, se presenta en un puesto simbólico por ERC en dicha localidad, donde aún está empadronada pese a residir en Sant Vicenç dels Horts.

En declaraciones al citado diario, Marcel Bramona explica que "no soy independentista y no me siento representado por ese movimiento porque no es realista". Además asegura que jamás ha asistido a ninguna manifestación separatista, ni siquiera a las que reclamaban la excarcelación de su cuñado. Considera que esas protestas son "una tontería". También aclara que nunca habla de política con su cuñado: "Separamos lo que es la familia de los temas políticos".