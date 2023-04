El FC Barcelona se suma a las campañas de la Generalidad y Òmnium para eliminar el idioma español en Cataluña

La semana en la que Joan Laporta trató de desviar la atención sobre la compra de favores arbitrales acusando al Real Madrid de ser el equipo del régimen concluirá con un despliegue de independentismo y monolingüismo en el Camp Nou. El F. C. Barcelona se ha sumado a las campañas lingüísticas de la Generalidad y de entidades separatistas como Òmnium Cultural y exhibirá un mosaico gigante en el estadio con la leyenda "Comparteix el català". Además, la periodista y dirigente de Òmium, Mònica Terribas, leerá junto a Núria Picas, una montañera exdiputada de ERC, un manifiesto lingüístico.

La campaña a la que se ha adherido el Barça forma parte de las movilizaciones de las administraciones y diversas entidades separatistas para imponer el catalán y excluir el idioma español de la vida pública en Cataluña. "L'esport treu la llengua" (El deporte saca la lengua" es el enunciado de esta campaña, enmarcada en las acciones de Òmnium, para eliminar el español de la esfera social.

El precedente es una campaña de Òmnium entre cuyo material destaca una "Guía del activista por el catalán" en la que entre las razones para usar el catalán señala que "es un signo de capacidad de adaptación y de cosmopolitismo" y "porque seguramente no quieres que te identifiquen como alguien que no ha sido capaz de aprenderlo o de adaptarse".

La guía de Òmnium preconiza que los hablantes del catalán no cambien de idioma cuando se les habla en español aunque la otra persona no entienda el catalán, ya que según los lingüistas de la organización separatista "la lengua es una puerta abierta a la igualdad de oportunidades". E insisten: "Comparte el catalán siempre y con todo el mundo, descubrirás que con más frecuencia de la que piensas tu interlocutor también lo habla, entiende o está aprendiendo el catalán. Y si no te sigue, la paciencia y la amabilidad son los mejores recursos". Es decir, cualquier cosa antes que utilizar el español, la lengua materna de más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña.

Selecciones catalanas

Este domingo, los marcadores del Camp Nou emitirán un anuncio protagonizado por un jugador y una jugadora del Barça en el que se llama a los clubes, federaciones y deportistas a unirse a la campaña en la que también se aboga por la secesión federativa, las selecciones catalanas y su reconocimiento internacional. El Barça lucirá a modo de reivindicación la indumentaria con la bandera catalana.

Será el colofón de una semana en la que la portavoz de la Generalidad, Patrícia Plaja, exigió al Real Madrid la retirada del vídeo en el que se mostraban las vinculaciones del Barça con el régimen franquista. La unidad entre la entidad azulgrana, investigada por haber tenido a sueldo durante casi dos décadas al vicepresidente de los árbitros, quedará corroborada este domingo, festividad de San Jorge, con el Atlético de Madrid como convidado de piedra de una exhibición separatista en un partido de Liga.