Iglesias anuncia que "okupa" el canal de 7NN entre vídeos de Chávez y banderas soviéticas

Hace sólo unos días que el canal TDT de 7NN anunciaba que echaba el cierre por problemas financieros. Pues bien, su lugar en la parrilla de la televisión digital en Madrid ya tiene ocupante y no es otro que Pablo Iglesias y su hasta ahora cadena hasta ahora sólo en YouTube, Canal Red.

En el vídeo del anuncio, en el que Iglesias sale con una sudadera y con una lata de Coca-Cola en la mano, el exvicepresidente del Gobierno se burla de "los fachas", de Toni Cantó y del empresario Marcos de Quinto –a quien hace referencia la lata de refresco, por su pasado en Coca-Cola–, a quien se atribuye la financiación de 7NN.

…Si es que ya no puede uno sacar a dar un paseo a Marcos de Quinto sin que te okupen la frecuencia 🤭 Tenemos algo que contaros 👇🏻#CanalRedTDT 🔴 https://t.co/vJnIFFy1TR pic.twitter.com/zBUUB7INrS — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) April 24, 2023

En su comentario en Twitter, Iglesias habla de haber "okupado" la frecuencia que antes adquirió 7NN con ayuda de Marcos de Quinto: "Si es que ya no puede uno sacar a dar un paseo a Marcos de Quinto sin que te okupen la frecuencia", dice.

En su estilo faltón, Pablo Iglesias se carcajea de "los fachas" del "barrio de Salamanca de Madrid", que "ya tenían sintonizada 7NN" y bromea con que ya no podrán ver en esa sintonía a "Carlos Cuesta", actual adjunto a la dirección general del grupo Libertad Digital y que nunca ha pasado por los platós de 7NN.

Además, Pablo Iglesias bromea con que podría haber anunciado la compra de la frecuencia de 7NN contándolo "a la venezolana…" –mostrando un vídeo de Hugo Chávez con su famoso "exprópiese"– o si es mejor "contároslo de una forma más clásica y elegante", para lo que muestra la fotografía de la toma de Berlín por las tropas de la URSS atribuida a Yevgeny Khaldei, de la agencia TASS, cuando pidió a varios soldados que posaran ondeando la bandera roja en todo lo alto del Reichstag. Una fotografía que originalmente se retocó ya que alguno de los soldados llevaba varios relojes en la muñeca fruto del saqueo.

"Salud y no reírse de los fachas", dice iglesias forzando una sonrisa al final del vídeo en el que, básicamente, presume de haber logrado comprar el canal gracias al apoyo económico de sus seguidores, a quienes pide, de nuevo que sigan "rascándose el bolsillo" para que continúen creciendo. "No tenemos techo", dice, para añadir "y esto no ha hecho más que empezar".