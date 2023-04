Paco Núñez: "Page está intentando tapar con mentiras y engaños su incapacidad para gestionar en estos ocho años"

El próximo 28 de mayo el PSOE podría perder algunas de las Comunidades Autónomas que gobierna en las elecciones autonómicas y municipales que podrían verse como una primera vuelta de las generales de final de año y una cuestión sobre la acción del Gobierno de Pedro Sánchez. Una de esas CCAA es Castilla-La Mancha, un feudo histórico de los socialistas, que podría cambiar de manos del PP.

Según las últimas encuestas el candidato del partido de Alberto Núñez Feijóo, el popular Paco Núñez, se quedaría cerca de la mayoría absoluta en la región. El resultado de Vox le permitiría desbancar a Emiliano García-Page y gobernar en Castilla-La Mancha. El presidente de C-LM se ha enfrentado en las últimas semanas al escándalo de la trama del agua destapado por LD y otras polémicas como la chapuza de los ascensores en el hospital universitario de Guadalajara. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio Núñez ha comentado que "las encuestas sonríen al PP" y ha contado que "la sensación y ambiente de cambio que existe en la calle se está viviendo como un cambio de ciclo".

El candidato del PP para la presidencia de Castilla-La Mancha ha sido cauto diciendo que aún queda tiempo para las elecciones aunque cree que el actual presidente regional y candidato del PSOE "adolece del mal de altura" porque "está hoy más alejado que nunca de la realidad de Castilla-La Mancha". Page "no escucha a los agricultores y ganaderos" que están "al límite"; a gente que sufre esperando una "prueba diagnóstica"; "no escucha a las Pymes" y "cree que tiene la verdad absoluta de la región".

Sobre el problema de las listas de espera hospitalaria en Castilla-La Mancha Paco Núñez ha dicho García-Page se ha dado cuenta ahora de que hay "un problema" y ha anunciado una ley cuando las Cortes regionales "están prácticamente disueltas". Cree el candidato del PP que el presidente de Castilla-La Mancha "está intentando tapar con mentiras y engaños su incapacidad para gestionar en estos ocho años". Aunque para él lo más "grave" que está haciendo es "un llamamiento a Podemos" para gobernar con ellos si dan los números tras el 28M. Ha recordado que "ya gobernó con Podemos en 2015 y con IU cuando fue alcalde de Toledo". Piensa que si la formación morada "llegase a entrar" en las Cortes "que nadie tenga ninguna duda que sería para apoyar al PSOE".

"¿Por qué a Page no le salen las cuentas?", se ha preguntado Paco Núñez. Ha indicado que es porque "el PSOE se aleja de la calle". En este sentido ha hablado de la ley aprobada por los socialistas con la que se abre la puerta a que se expropien tierras. Ha indicado que García-Page se ha escudado en que "la ley está vigente desde el siglo XVI". También ha dicho que con esta legislación o la gestión que está haciendo de las cuencas hidrológicas pactada "con los ecologistas", están "poniendo en un brete a los agricultores y ganaderos". Ha advertido de lo que puede venir dentro de unos meses cuando "no haya productos en los lineales de los supermercados o lo productos que vienen sean más caros". "¿A dónde nos lleva el PSOE?", ha apuntado.

Legalizar miles de pozos irregulares

El candidato popular a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha ha señalado que, en la región, "cerca de 3.000 agricultores" han denunciado al gobierno autonómico "por un presunto uso indebido de fondos para el agua": "Mercadear con el agua y llevarla a lugares que no son procedentes y que no sirven para generar riqueza es preocupante". Esta explotación "afecta al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y a varios miles de pozos que tienen una declaración de irregularidad" y, por ello, desea regularizar estos pozos: "Habrá que negociarlo con Bruselas, pero mi voluntad de negociar es firme".

Núñez también ha apostado por "recuperar el Plan Hidrológico Nacional", cosa que no será "fácil ni rápida". Según ha dicho, Feijóo desea "recuperar un pacto nacional por el agua" y, pese a las diferencias que puede haber entre los diferentes presidentes autonómicos, los populares comparten la "prioridad de la cuenta excedente, la inversión en obras hidráulicas y la capacidad de llegar a acuerdos".

Page, ¿antisanchista?

Con respecto a las camas del Hospital de Guadalajara que no caben en los ascensores, el candidato del PP ha dicho que "se acaba de licitar, por 200.000 euros, la construcción de unos nuevos ascensores". Núñez ha explicado que "las camillas de la parte de quirófanos que tienen que subir a la unidad de críticos no caben en los ascensores" y que, en definitiva, "no hay espacio suficiente para lo que se necesita". "Esto recuerda mucho a los trenes del norte: no caben en los túneles. Pues aquí no caben los ascensores", ha añadido.

Sobre la derecha política y mediática que sostiene que existen dos PSOEs, el líder de los populares manchegos ha indicado que, "en política, dos que votan lo mismo son lo mismo": "El voto es lo que nos compromete. Y, hasta la fecha, ni el candidato del PSOE ni ninguno de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha ha votado en contra de las propuestas de Pedro Sánchez: ni Ley del Sólo sí es sí, ni la cuestión de los indultos…".

Evasivo sobre la "energía verde"

Para combatir la despoblación de algunas zonas de la región, el candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha ha dicho que hay que "apoyar las políticas de familia y de natalidad", amén de "crear empleo y nuevas oportunidades". En este sentido, plantea desarrollar un "programa de formación profesional ligada a la parte práctica y a la empresarial" para que los jóvenes "se queden trabajando en el pueblo". "Esto hay que acompañarlo de servicios", ha añadido.

Más evasivo se ha mostrado cuando Federico Jiménez Losantos le ha preguntado por los macromolinos de Forestalia y por las numerosísimas placas solares que se encuentran en algunas zonas de La Mancha: "Hay que buscar un entendimiento entre la energía verde con la agricultura y la ganadería. Lo que no podemos es, como dijo Page, que se va a acabar la agricultura porque todo va a ser energía verde".

Sobre posibles acuerdos postelectorales el candidato del PP para la presidencia de Castilla-La Mancha ha reiterado que su partido va estas elecciones "con una voluntad clara de cambio" y que "es una realidad" que no puede "dejar de lado". "Es una obviedad que me presento a las elecciones para ganar y gobernar. A un mes de las elecciones nos dicen que estamos a un diputado para gobernar. Tengo la intención de conseguir una mayoría suficiente para gobernar. Van a ser los castellanomanchegos los que van a elegir cómo quieren que sea su gobierno en las urnas. Cuando la urna se abra aceptaré el resultado de las elecciones", ha apuntado.

"Un error administrativo"

Hace unos días salió una noticia sobre unos supuestos gastos inflados de cobro de dietas sobre el kilometraje de Paco Núñez en su labor parlamentaria como portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha. Núñez ha asegurado que se trata de "un error administrativo que ya está subsanado" y que él lo comunicó al Grupo Parlamentario del PP en cuanto de enteró de lo sucedido y que las Cortes castellanomanchegas no le han "comunicado nada" sino que ha sido él el que lo ha puesto en conocimiento del Parlamento regional.

Francisco Núñez ha dicho que el PSOE quiere "crear un bulo" y una "cortina de humo para tapar su ineficacia de gestión". Para el candidato del PP a la presidencia castellanomanchega los socialistas quieren "emponzoñar la campaña" y "han emprendido una campaña de acoso y derribo" contra él.

"Hay que derogar la Ley del Sólo Sí es Sí"

Contestando a las variadas preguntas de los oyentes de Es la Mañana de Federico el candidato del PP para la presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que si es presidente derogará la ley de expropiación de Page y pondrá "en marcha" una ley contra la okupación. También ha criticado que en los municipios pequeños no haya cajeros cuando "es fundamental".

Núñez ha comentado uno de los temas del día como es la exhumación de José Antonio Primo de Rivera ordenada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Ha asegurado que "hay que huir de la política del enfrentamiento a la que nos lleva el PSOE" y recordado que "cada vez que hay un proceso electoral el PSOE está en esto".

Sobre política territorial cree que "hay que buscar alianzas entre autonomías" y criticado que los políticos creen problemas "fronterizos" entre territorios españoles. Además, ha asegurado que "hace falta una Cataluña muy fuerte porque eso es bueno para España" ya que "la actual política catalana está hundiendo la economía de Cataluña". "A Castilla-La Mancha sólo le va a ir bien si a España le va bien", ha añadido.

Otro de los asuntos que ha comentado es la llamada Ley del Sólo Sí es Sí que le parece "una auténtica aberración". Ha contado que unos años antes de que se aprobara, cuando estaba tramitándose, "Page tenia sobre la mesa un informe en el que los letrados advertían que si la Ley se aprobaba pasaría exactamente lo que ha sucedido. Page lo guardó en un cajón y sólo cuando han visto que perdían votos han alzado la voz". Ha añadido, en contra de lo que algunas voces de su partido dicen, que "tiene que ser derogada" porque "es un desastre y una abrerracion y no beneficia a la mujer ni al niño ni a la niña".