La "fiesta" de los libros y las rosas en Cataluña ha dejado un reguero de imágenes de agresiones y escraches a los simpatizantes y militantes de Vox en media docena de localidades de la región. El último episodio es muy significativo. Ocurrió en la población turística de Lloret de Mar, donde el rapero conocido como Cecilio G. y su pareja, insultaron y agredieron a la candidata de Vox en esa ciudad y a varios militantes del partido de avanzada edad.

⚠ URGENTE: Agresión a nuestra candidata por Lloret de Mar Coque Hernando y a su equipo municipal. Los agresores ya han sido identificados por los Mossos y la Policía Local. 🟢 Los vecinos de Lloret merecen volver a vivir en un pueblo seguro.#CuidaLoTuyo #CuidaLloret pic.twitter.com/JkQHdrVczN — VOX Gerona (@gerona_vox) April 23, 2023

Las imágenes difundidas por Vox dan cuenta del incidente. Una joven acompañada por el rapero se acercó a la caseta y empezó a proferir insultos en tono amenazante. "Dais asco. La gente homosexual existe, los inmigrantes existen, dais puto asco, asquerosos, hijos de puta", decía la mujer mientras el rapero grababa con un móvil la escena y a los militantes de Vox que atendían la carpa. Pese a los intentos de los presentes por calmar a la pareja y apartarla del lugar, ambos siguieron con sus desafíos lanzando objetos y dando empujones.

En el vídeo se puede escuchar al rapero diciendo "le has dicho a mi mujer que se vaya de aquí, ahora me vas a explicar por qué" y "a tu madre se la está follando un negro y me llamas ridículo, puta, que eres una puta". Este individuo cobró cierta notoriedad durante la celebración de un festival musical en Barcelona. El año pasado fue detenido por agredir a vigilantes de seguridad del festival Sónar y masturbarse delante de una mujer.

El rastro de este individuo en Twitter lo muestra en una imagen con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y también durante la agresión a un guardia jurado.

Este es Cecilio G, nombre artístico de Juan Cecília Ruiz, un trapero barcelonés que en 2018 cumplió una condena de un 1 y 2 meses por un delito de amenazas, que se sumaba a otra condena en 2013 por robo con fuerza. Es el que ayer atento contra una carpa de VOX en Lloret de Mar👇🏼 pic.twitter.com/4uwRMbJE0m — 𝕃𝕒 𝔸𝕤𝕚𝕤𝕥𝕖𝕟𝕥𝕖 𝕕𝕖 𝕝𝕒 ℂ𝕠𝕟𝕕𝕖𝕤𝕒𓂀 (@IzarraldeT) April 24, 2023

Aquí tenéis hace 1 año a Cecilio G, rapero amigo de Ada Colau y Gabriel Rufián, agrediendo a trabajadores del festival Sónar. El mismo yonki agresivo que ha atacado la mesa de VOX en Lloret de Mar. https://t.co/Fqr3ug8PW6 pic.twitter.com/yc8NMIjjG1 — Arturo Villa 🇪🇸 (@ArturoVilla_) April 23, 2023

Además, tiene antecedentes por amenazas y por robo con fuerza.