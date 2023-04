Isabel San Sebastián: Sánchez licita "la patada en la puerta" para acceder a una vivienda

El Mundo

"La oferta de alquiler cae más del 28% con el Gobierno de Sánchez". Y a Pilar Llop le estalla un nuevo conflicto. No gana para disgustos. "Jueces y fiscales, dispuestos a parar la justicia ante el "maltrato" del Gobierno". Dice el editorial que "el poder judicial ha padecido en esta legislatura los mayores ataques sobre su independencia de toda la democracia". "Sin duda esta sensibilidad está también detrás de las movilizaciones anunciadas para exigir una suficiencia presupuestaria y medios materiales que permitan a los juzgados y tribunales afrontar su función social, esencial para garantizar los derechos de los ciudadanos y la seguridad del tráfico económico, con rigor y eficiencia. Un poder judicial sin recursos es ineficaz, pero sobre todo es débil frente a las presiones políticas". La huelga se ha convocado por una mera cuestión de pasta, se ponga El Mundo como se ponga. Los jueces no reclaman independencia, reclaman que les suban los sueldos igual que han hecho con los letrados (antes secretarios judiciales), a los que después de una huelga larguísima les han concedido una subida de 450 euros. Y punto, no confundamos a los ciudadanos, esto no va de independencia ni de ideales, esto va de parné.

Maite Rico comenta el vergonzoso episodio del podemita del ministerio de Irene Montero con la policía. "¡Usted no sabe con quién está hablando, señor mío!". Parecía una frase enterrada, pero gracias a los adalides del progreso, vuelve a estar de actualidad. Como Franco y José Antonio". Además es que lo dominan, parece que lo han mamado.

"Un rifirrafe lo tiene cualquiera. Sobre todo con Ryanair. Tampoco es la primera vez que miembros de Podemos hacen gala de su prepotencia agrediendo a policías o montando números en los aeropuertos, especialidad de Victoria Rosell. Pero el asesor de Irene Montero los supera a todos. El atestado es trepidante. Se enfrentó a las azafatas, luego a la policía. Su acompañante, que no paraba de filmar, aprovechó el zafarrancho para robarle el móvil a un agente. Otro resultó herido. Tuvieron que intervenir refuerzos. Y todo al grito de "Homófobos, fascistas, nazis, me detenéis porque soy de Podemos y gay", "Mañana os habrán echado" y... sí. Lo dijo: "No sabéis con quién estáis hablando". Tela, pero como el primer mandamiento del buen podemita es no rectificar jamás, dirán que se trata de brutalidad policial. Su problema es que ya nadie les cree. Lo que le faltaba a Podemos, y en particular a Irenita.

El País

El periódico sanchista lleva a bombo y platillo lo de Primo de Rivera. "Los restos de Primo de Rivera, fuera de Cuelgamuros". "El PSOE y el PP chocan por la exhumación de Primo de Rivera". Bueno, chocar, chocar, tampoco es para tanto. Ya le gustaría al periódico del régimen. El PP solo acusó al Gobierno "de buscar "desviar" la atención del precio de la cesta de la compra y de otros problemas". Con escaso éxito, por cierto, porque ni Dios hizo ni caso el tema.

Pero El País lo engrandece hasta con un editorial. Ya se sabe, hay que hablar de Franco, que eso da votos, según el PSOE.

Víctor Lapuente reprocha al PSOE que utilice el agua como arma electoral. "Los políticos están más preocupados del estrés electoral que del hídrico. Con el agua, el PSOE peca de inacción, desde Doñana , en cuyos problemas es responsable tras décadas al frente de la Junta y años al frente del Gobierno nacional, a la sequía en Cataluña. Y el PP de meter la pata, del controvertido Plan Hidrológico Nacional de Aznar a la polémica propuesta para legalizar regadíos en Huelva". ¿Controvertido? No tenía nada de controvertido salvo para el PSOE, que siempre ha hecho la guerra con este asunto. "En vez de activar la colaboración con Andalucía, el PSOE se ancla al inmovilismo del "Doñana no se toca"". El PSOE vive de eslóganes.

ABC

"Ultimátum de jueces y fiscales a Llop: subida o huelga". Ya lo ve el editorialista de El Mundo. No dicen independencia o huelga. Pasta, pasta y pasta. "Jueces y fiscales denuncian la falta de respuesta del Ministerio de Justicia a una situación retributiva que está paralizada desde 2010, sin revisiones ni actualizaciones para recuperar el poder adquisitivo desde el Gobierno de Zapatero. En este sentido, su reivindicación no resulta temeraria y era más que previsible que se acentuara después de que los letrados judiciales lograran la revisión de sus nóminas", dice un editorial más realista que el de El Mundo. "La Justicia en España, además de ser un servicio esencial, es el enfermo crónico del Estado". Como el problema de la vivienda. "Subir más o menos unas nóminas no aborda el problema estructural de una administración de Justicia que, en muchas ocasiones, recibe la desconfianza de los ciudadanos por culpas que le son ajenas". Ya, pero librará al Gobierno de una huelga en plenas elecciones.

"Los topes al alquiler de la ley de vivienda adelantan más precios récord y fuga de caseros". Lo que faltaba, lo de la vivienda se le va a volver en contra a Sánchez como bumerán. Porque a ver cómo construye todos esos pisitos prometidos antes de la elecciones.

Dice Isabel San Sebastián que España será (o es) el paraíso de los okupas. "Según el texto anunciado por el Gobierno la patada en la puerta pasa a ser un método lícito para acceder a una casa e instalarse a vivir en ella, o cuando menos en un modo seguro de hallar cobijo sin verse obligado a pagar alquiler o hipoteca. Las trabas impuestas para obtener un desalojo legal son tales, que resultan disuasorias para el propietario que sufre la desgracia de un allanamiento. Las mafias lo saben y han convertido ese delito en un negocio enormemente rentable, que involucra a cerca de cien mil viviendas en España". "Vivimos en un mundo al revés donde los okupas detentan el poder y los okupados deben resignarse a perder su propiedad o recurrir a empresas privadas que cobran por hacer el trabajo de jueces y policías". Pues si es legal la patada en la puerta, el Gobierno nos invita a todos a ponerlo en práctica. ¿Por qué pagar por una vivienda si la puedes tener gratis y no te pueden tocar un pelo?

La Razón

"Feijóo «salta» a la calle para buscar dos millones de indecisos". Que se chinche Sánchez, Feijóo puede pisar calle y él no. "El equipo de campaña de Génova organiza encuentros diarios con los ciudadanos. Ferraz blinda a Sánchez en actos de partido y vídeos montados". ¿Que no le deja visitar a las tropas?, ¿que no quiere saber nada del jefe de la oposición salvo para frenar la ley sueltavioladores de su protegida? La calle será su venganza. "Muchos de los esfuerzos que hacen los líderes nacionales se los podrían ahorrar porque, según los expertos, van a servir para poco". Yo, que no soy experta, pienso lo mismo. Que las campañas no sirven ya de nada.

Editorial sobre Primo de Rivera. "La exhumación no tendrá la menor influencia en los resultados electorales del próximo 28 de mayo" porque "la inmensa mayoría de los españoles se encuentran muy lejos de las posiciones maximalista y sectarias de esa parte de la izquierda ". También en esto coincido con La Razón. A la gente le tiene sin cuidado este asunto, le pese a quien le pese. Pero no por ideología, sino porque tienen otras cosas más importantes en qué pensar, como llegar a fin de mes, sin ir más lejos.

Abel Hernández se queja de la agresividad del Gobierno contra Feijóo. "La descarada campaña contra Feijóo, con la ayuda de Tezanos, produce vergüenza ajena. Están empeñados en hacer creer a la gente que el político gallego, después de una irrupción espectacular, está perdiendo gas, ha ido de más a menos". Ya se le advirtió a Feijóo con que clase de matón se jugaba los cuartos.

"La realidad es que Alberto Núñez Feijóo está demostrando que es un político experimentado, prudente, sensato y preparado de sobra para tomar con garantías las riendas de la nación. Impasible, sin perder la calma, ha sobrevivido indemne, casi sin un rasguño, a los despiadados ataques de la poderosa maquinaria del poder. Ahora se prepara, con buenas perspectivas, para su primera prueba de alcance nacional: las elecciones locales y regionales. El resultado marcará el camino del futuro y pondrá a cada cual en su sitio". Eso, el resultado dirá quién será el próximo presidente del Gobierno. Por el bien de todos, que no sea Sánchez. Y hasta entonces, a especular.