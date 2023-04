La estrategia de Feijóo para evitar que Sánchez monopolice el debate con la "promoción de sus giras"

Por cuarta vez en el Senado, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se verán las caras este martes en un debate en el que la organización, los tiempos y la capacidad de respuesta benefician al presidente del Gobierno.

A tan solo dos semanas para que arranque oficialmente la campaña para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, Sánchez comparecerá en la Cámara Alta sin límite de tiempo frente a un Feijóo que tendrá que condensar su respuesta en veinte minutos.

Desde Génova han preparado en las últimas horas esta cita con una meta: que Pedro Sánchez "no se les escape" y tenga que tratar temas espinosos para su gobierno y no solo dedique su comparecencia a la "promoción de sus giras internacionales" y a "hacer anuncios que no solucionan los problemas de los españoles".

Cabe recordar que este duelo parlamentario en el Senado se produce tan solo seis días después del largo debate de más de seis horas que acogió el Congreso el pasado miércoles en el que Sánchez aprovechó para realizar un anuncio en clave electoral: 43.000 viviendas más que se sumaban a las 50.000 de la Sareb que ya había adelantado.

Los temas

"Feijóo intentará poner el foco en temas económicos, en la nueva Ley de Vivienda, en los beneficios pactados por el gobierno con ERC para los okupas, en la reforma de la ley del 'solo sí es sí' o la polémica por el parque de Doñana", preguntándole al presidente del Gobierno por qué ha tenido cinco años el parque abandonado y ahora lo trata de utilizar en clave electoral. Para ello, hará una intervención escueta pero "contundente", con preguntas concretas al líder del Ejecutivo.

El líder de la oposición también incidirá en las divisiones internas en el Gobierno entre PSOE y Podemos, Sumar y Podemos o entre el propio Sánchez y Yolanda Díaz. En este último caso, desde el equipo de Feijóo avanzan que el líder del PP preguntará al del Gobierno por las palabras de su vicepresidenta tachándolo de "machista".