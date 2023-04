El experimento de la imposición del euskera: de la policía de los patios al pavor por el duende Argitxo

La imposición lingüística en el País Vasco lleva 10 años aplicándose en las aulas con total impunidad. Ahora, incluso, utilizan elementos de presión como una mascota en las aulas que "se chiva" de si los niños o sus padres hablan español.

"Mi hijo entiende euskera pero, a la hora de hablar, no le sale. Para leer cuentos en casa, él siempre los escoge en castellano, igual que los dibujos", explica Karmele. "Cuando llega a casa si quiere ver dibujos, siempre lo quiere hacer en castellano porque es la lengua que ella controla", dice Sheila. Sus historias coinciden pese a que no se conocen de nada, sus hijos tienen edades diferentes y van a colegios distintos.

Son los hijos de la generación del modelo A. Cuando todas las asignaturas se estudiaban en castellano y al euskera se dedicaban dos horas a la semana. Un modelo que desapareció en el mismo momento en el que el País Vasco dejó de ser relevante en los informativos y en los periódicos.

El duende Argitxo, la mascota chivata del País Vasco

El Gobierno vasco, con total impunidad, empezó a imponer su modelo lingüístico desde la sombra y a exigir como requisito que hubiera un número mínimo de padres por aula que solicitaran el modelo A; un hito al que no se llega nunca porque, con que falte un sólo niño para cubrir el cupo, la clase no sale.

"Si hay que bajar el nivel de las asignaturas, se baja"

Zuriñe también dice notar "cierto rechazo al euskera" por parte de su hijo: "Cuando la andereño (profesora) cuenta un cuento, él lo pide en castellano porque no se entera. Me preocupa que esto le influya académicamente porque no entienda las asignaturas".

Sin embargo, si algo no se entiende en el aula "no se traduce, se vuelve a explicar en euskera". Esa es la política del colegio concertado que Carlos dirige en Santurce, Vizcaya.

Se deja sin opción a los padres y se impone a los pequeños una lengua compleja, que no tiene parecido a su lengua materna, la que se habla en su casa y que articula las frases en el orden inverso, más parecido al alemán que al español.

Al igual que en Cataluña, los colegios vascos controlan el recreo, donde Carlos reconoce que "los niños utilizan más el castellano porque es la lengua más sencilla y con la que se sienten más cómodos". Sin embargo, "el objetivo cuando salen al patio es que los centros educativos creemos un ambiente euskaldun. Pero esto no sirve de nada si luego no se continúa en su entorno".

Los padres, a la academia después de trabajar

Y de este modo se señala también a los padres castellanohablantes. Hijos de emigrantes que en su día acudieron a trabajar a Altos Hornos y que tienen una carencia en el idioma, ya que el euskera que estudiaron de pequeños difiere de la lengua unificada que ahora se les impone a sus hijos.

Poder ayudarles con los deberes supone restar tiempo de calidad a la familia: "Salir de trabajar y tener que ir a la academia de euskera (euskaltegi) dos horas al día, con dos críos que atender, es inviable", explica Josu. Él paga 750 euros por curso que están financiados por el Gobierno vasco, siempre y cuando se apruebe.

Aún así, después de 10 años vigente, este modelo ya arroja resultados y no son acordes a las políticas que se empeña en mantener el Gobierno vasco. Jokin es entrenador de un equipo de fútbol y corrobora que, en su tiempo libre, los chavales hablan en español: "Veo en chavales que entreno que algunos están yendo a euskaltegi. Que tengan que ir con 12 o 14 años cuando llevan toda la vida estudiando en euskera, alucino. Yo pensaba que salían ya bilingües".

El elemento opresor: el duende Argitxo

Todo esto aderezado con complementos que el Gobierno vasco incluye ahora en la educación como factores culturales. Es el caso de Argitxo: una figura que antes sólo se usaba en las ikastolas (las escuelas que sólo enseñaban en euskera) y que ahora se ha recuperado en todos los centros como icono del euskera: Es un duende, un muñeco, que preside la clase y que cada semana los alumnos se llevan a casa para que vigile a aquellos niños y padres que hablan en español. Si les pilla, les castiga con una pegatina roja delante de todos sus compañeros.

La mascota chivata Argitxo de los colegios vascos

"Cuando a mi hija le toca traérselo a casa, lo hace aterrada", cuenta Pedro. "Lo mete debajo de la almohada para que no nos oiga hablar español en la cena y ha llegado a ponerse a llorar pidiendo que nos callemos. Esto es acoso escolar", sentencia.

"Los niños no dominan ni el euskera, ni el castellano"

Según explicaba ayer el consejero vasco de educación, el nuevo proyecto tiene como finalidad una educación de calidad, integradora y con oportunidades. Algo imposible de cumplir cuando, como nos explica el director, para que los alumnos consigan llegar a las competencias en euskera, se condenan los contenidos: "A veces, si para que los niños que no entienden bien la lengua hay que bajar un poco el nivel para que sigan la clase, no pasa nada".

Sin embargo, sí pasa. Y así lo atestiguan los datos. Tras años de puesta en práctica en la sombra de este modelo anunciado ayer, el propio Instituto Vasco de Evaluación reconoce que los niños de 14 años no dominan ni el euskera, ni el castellano.

"Y ya no hablemos de lo que esto supone para los niños que vengan de fuera", se queja Jokin. Y es que aquí está el otro punto de bloqueo, porque mientras antes los niños que venían de Cantabria, de Castro por ejemplo, por cercanía, o de otras comunidades autónomas, no estaban obligados a cursar la asignatura de euskera, ahora se les hace imposible coger el ritmo del curso aún con el único recurso que pone a su disposición el Ejecutivo autonómico: clases de refuerzo después del colegio.