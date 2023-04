Feijóo aterriza en el siglo XXI y "noquea" a un Sánchez enrabietado

El Mundo

"Sánchez anuncia 20.000 pisos más sin tener ni siquiera suelo". Qué máquina. El milagro de los panes y los pisos, como dijo Feijóo, que esta vez estuvo hasta graciosillo. Como dicen algunos, Sánchez va a superar al Pocero.

Dice el editorial que "estamos ante otra burbuja electoral cuyo fin estriba en permitir al presidente agitar la vivienda como ariete partidista en vísperas de los comicios autonómicos y municipales del 28-M. Además de acusar de «deslealtad institucional» a la Junta de Andalucía al hilo de los regadíos en Doñana, Sánchez centró su extensa intervención en la Cámara Alta en cargar contra la derecha «neoliberal» del PP. De poco sirve que presuma de comparecencias a petición propia si derivan en un mitin preelectoral". Habla, habla, habla. No hay quien le aguante, y menos quien le escuche.

"No hay fecha para materializar esta medida y se desconoce dónde se ubican dichos terrenos. Además, el periodo necesario para la licitación de las obras y la construcción de las viviendas acarreará varios años". Al Pocero Sánchez se le caen todos los días miles de pisitos del bolsillo. Lástima que los tuviera escondidos los durante los largos años que lleva en Moncloa.

Como lo de Doñana. "Andalucía paga 14 millones en multas de la UE por incumplimientos con el agua de los gobiernos del PSOE". El PSOE ha estado 40 años gobernando Andalucía y ahora viene Sánchez con que Doñana no se toca. Ya te digo, no han hecho nada en décadas.

Federico Jiménez Losantos habla de José Antonio Primo de Rivera. O José Antonio a secas. "Ya no distinguen muertos ni tumbas. Y los medios de comunicación, tampoco. Exhumada del periodismo la Historia de España hemos leído «Primo de Rivera» en vez de «José Antonio» porque nadie sabía nada del muerto ni quería molestarse en mirar. «Primo de Rivera» se reservaba a su padre, dictador casi por aclamación, desde Ortega al rey, de 1923 a 1929, con Largo Caballero, futuro asesino de su hijo, como secretario de Estado de Trabajo".

"José Antonio, ilegalmente encarcelado en marzo de 1936 por «posesión de armas», estaba en prisión el 18 de Julio, tras el asesinato de Calvo Sotelo por los escoltas de Prieto, que decidió a Franco a sumarse al Alzamiento. José Antonio no era militar ni tenía relación con Mola, mal pudo sublevarse. El propio Franco temía lo que pasó: derrota o guerra civil. Antes defendió, por orden del legítimo Gobierno Lerroux, a la República del golpe de Estado del PSOE y ERC en 1934. Esto es simple historia de España y a nadie parece importarle. A mí, sí". Cierto, Federico, a nadie parece importarle José Antonio ni Franco.

Como dice Emilia Landaluce "la economía, la cesta de la compra, es lo que impide a los españoles pensar en lo importante. En que está mal revolver los huesos del pasado, que por ley haya una España de buenos y malos (sin matices) y un relato que no se puede cuestionar. Pero de eso no se come; sin embargo, el precio de la leche y de la barra del pan andan disparados...". Y el alquiler, y la hipoteca, esas cosillas sin importancia.

"Sánchez anuncia 20.000 pisos más de alquiler social en suelo de Defensa". Venga, pisos, venga pisos. Le salen por las orejas. Qué barbaridad, la de pisos que tenía Sánchez guardaditos, a ver si me cae alguno.

"Alta tensión en el Senado. Feijóo: "Derogaremos el sanchismo". Sánchez: "Su salto a la política nacional ha sido un chasco, le viene grande"". "El presidente anuncia otras 20.000 viviendas públicas en terrenos de Defensa aún sin concretar", dice Carlos Cué. Por mucho que Sánchez regale pisos de boquilla la realidad es que las que es.

"El Gobierno explica que la construcción de las viviendas se impulsará a través de SEPES (Sociedad Pública Empresarial de Suelo), pero aún no aclara dónde estarán ni los plazos". Ni El País le cree.

"Feijóo y algunos candidatos autonómicos o municipales del PP que están en la oposición parecen tener muy claro que el mayor combustible político para ellos no serán sus propuestas, su proyecto, sino el antisanchismo, que se ha convertido, o al menos así lo ven los populares, es un movimiento político de primera magnitud". No es que lo vean los populares, Carlos, es un movimiento real, pero eso un sanchista tan entregado como Cué no lo puede entender.

"La tensión entre los dos líderes, que llevan meses sin hablarse, dominó toda la sesión, con los senadores de cada bancada animando a uno u a otro". Sí, y Sánchez, sin pudor, riendo a mandíbula batiente. Patético.

José Luis Sastre critica las formas de Sánchez de tratar a la prensa, y eso que El País es un privilegiado. Le invita hasta a los viajes. "Pedro Sánchez lamentó el plasma de Mariano Rajoy hasta que se volvió un presidente sonriente . Convoca a la prensa para lucir paseo por Doñana sin dejar que se le acerquen las preguntas". Al menos les dejó ir. "A mí me hace dudar la idea de no acudir a un acto político en ningún caso si no se aceptan preguntas porque, en una situación excepcional, lo que diga un dirigente puede tener valor o tener efectos, sea un discurso a su partido o sean declaraciones que necesiten contexto, explicaciones y contraste: es decir, periodismo". A ver si tenéis narices de plantar a Sánchez.



Entrevista a Ayuso. "«Hay que poner gente nueva en las listas, inconformista»". "Ahora solo veo ahora mismo urnas vacías". Buena frase, ante el torrente de encuestas.

Ignacio Camacho dice que Sánchez ha convertido el Senado en una "plataforma propagandística", como todo lo que toca. "Allí puede lucirse sin miedo con discursos eternos que abruman a la oposición hasta rendirla por agotamiento". Bla bla, bla bla, aburre a los muertos. "Vende viviendas que no ha construido, empleos que no crea, carreteras que no están hechas, pactos que no respeta, y se presenta a sí mismo como el salvador del planeta, el hombre providencial que frenará la emergencia climática y ayudará a Ucrania a ganar la guerra".

Pero Feijóo le ha cogido la medida. "Las primeras veces se le notaba una expresión perpleja pero ahora ya parece haberse dado cuenta de que le toca fajarse en inferioridad manifiesta y se lleva preparadas frases de laboratorio, 'soundbites' que puedan encajar en los titulares de prensa". Bienvenido al siglo XXI.

Teodoro León Gross coincide. "Se agradece el intercambio de golpes de Sánchez y Feijóo en el último cara a cara en el Senado antes del 28M", molan las peleas. "Aunque al presidente le han recomendado controlar su arrogancia, Feijoo supo sacarlo del tono contrito de su primera intervención con acento social. Y eso que el líder de la oposición sabe que va a estos duelos al ring del Senado con una mano atada a la espalda: el presidente abusa del formato, sin hacer la menor concesión a que el enfrentamiento resulte equilibrado". Lo bueno, si corto, dos veces bueno. Sánchez acaba hartando al personal con sus interminables discursos.

"En debates anteriores Feijóo había blandeado; pero ayer construyó un relato más eficaz sobre la urgencia nacional de «derogar el sanchismo»". Un eslogan de comprensión fácil. "Sánchez salió tocado, acusó faltonamente a Feijóo de «tono faltón» reprochándole también su agresividad y su mala fe". Que el matón Sánchez acuse a Feijóo de agresivo tiene bemoles. De carcajada. Que le pregunten a Ferrovial. La insolvencia y mala fe de Sánchez está acreditada, la de Feijóo, no.

"Como competidor electoral feroz, tiene un gran olfato para identificar los flancos débiles y atacar ahí implacablemente. Pero Feijóo ayer enhebró un discurso más certero sobre su podemización populista y su incapacidad para las políticas de Estado en un Gobierno roto con tres facciones y veinte siglas. Y lo noqueó por momentos acuñando la urgencia nacional que él lidera: derogar el sanchismo". Estuvo hasta gracioso con lo de Podemos I y Podemos II. Vamos avanzando.

"Sánchez tira del insulto para frenar el «cambio»". Sánchez siempre ha tirado del insulto, salvo si se trata de sus ultras de Podemos, los etarras y los golpistas, a los que trata con mimo y delicadeza. Al resto de los españoles siempre los ha tratado con desprecio y a torta limpia. "Feijóo resiste en el Senado y convence al PP".

"Sánchez se emplea "en el ataque y en el insulto a Feijóo, en lo político y en lo personal, para construir una caricatura que contenga la fuga de voto moderado y de centro hacia las siglas del PP". Entre este matón de discoteca y su escudero Patxi López van a conseguir que la gente normal huya al PP como alma que lleva el diablo.

"La conexión del líder del PSOE con el espacio de Podemos es cada vez mayor: tanto, que no hay diferencias ideológicas significativas que separen a Sánchez de Díaz, de la que Alfonso Guerra dijo ayer que es un «bluf» en el que «hay poco que rascar»". Estuvo sembrado ayer Guerra, una pena que ya no pinte nada.

Rebeca Argudo se queja de las intervenciones de Sánchez. "Es que ni por educación ni por cortesía es capaz la criatura de comportarse elegantemente. Más de una hora de (soporífera) intervención hemos tenido que aguantar". No se apiada de los pobres periodistas (que son los únicos que le escuchan, por razones obvias). Eso sí, luego no deja que le hagan preguntas.

"A Sánchez se le ve el nerviosismo en la comisura de los labios y la mandíbula, en el bruxismo. Se le nota en el tonito chulesco, donde él ve fina ironía lo que se percibe es rabia mal gestionada". Nada gestionada. Se le vio también en esas exageradas carcajadas en el escaño con su nueva pareja Yolanda.

Pedro Narváez pone el ojo en Patxi López, que está desatado. "Patxi López, en lo de Alsina, quedó fijado a la barra del bar para ser ya y para siempre el típico chulito que es capaz de liártela por pedir una cerveza sin gluten". Si el portavoz no puede defenderse más que con la tensión de haberse tomado cuatro cafés con mala leche es que el portavoz más que argumentos trabaja con insultos de tapadillo". "Ya sabemos quién es Sanchezstein, pero ignoro ese momento en que Patxi López acepta convertirse en un monstruo marioneta que provoca la tristeza de los payasos". Tendrá que hacerse perdonar el ‘Pedro, ¿tu sabes qué es una nación?’. O que siempre ha sido un tipo violento y agresivo, pero estaba escondido y ahora se le ha visto el plumero. No hay que olvidar que tuvo la mala educación y mala baba de expulsar a Rajoy del entierro de un asesinado por ETA, ahora sus mejores amigos. "Patxi, harás cosas que nos helarán la sangre". Lo peor es que lo hace con gran entusiasmo. Como su jefe. Todos con Feijóo a acabar con el sanchismo.