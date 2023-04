Los grupos LGTBI también se hartan del Gobierno por su "discurso de odio" contra las familias por gestación subrogada

La Red estatal de familias LGTBI observa "con gran preocupación" la actitud adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la gestación subrogada (GS), a partir de la noticia del nacimiento de la hija/nieta de Ana Obregón. Así se recoge en un manifiesto —con fecha 25 de abril de 2023— que firman un total de ocho asociaciones en representación de miles de familias homoparentales.

En el texto, se destaca el hecho de que determinados ministros hayan contribuido a "señalar y estigmatizar a los menores que han nacido" gracias a esta técnica de reproducción asistida" y también "a sus familias", con palabras que suponen una "criminalización y demonización de todo un colectivo". "Un reprobable discurso de odio institucional" —señalan— que "se enmarca en una oleada europea de retroceso en materia LGTBI".

"De nada sirve sacar una ley de protección de la infancia", advierten, "si parte de los Ministerios y organismos que acusan" a los menores de ser "productos" o haber nacido de la "violencia" ejercida contras las mujeres (en referencia a aquellas que donan su capacidad de gestar en un proceso de GS), en clara alusión a las palabras pronunciadas por la titular de Igualdad Irene Montero.

A todas luces, la postura mantenida por la izquierda española ante la GS es "incoherente". Más teniendo en cuenta que "hace tan solo un mes" aprobaba "una ley que amplía derechos" a los nuevos modelos de familia, entre los que por supuesto no ha incluido a las que se crean gracias a la gestación por sustitución "como si estas fueran menos dignas". Líderes autonómicos como Ximo Puig han comparado la gestación por sustitución con la "esclavitud".

Cansadas de difamaciones

Estas familias aseguran estar "cansadas" de las "muchas difamaciones" volcadas por unas instituciones públicas que deberían salvaguardarlas en lugar de hostigarlas. "No hay ningún delito asociado a la gestación subrogada. No hay ningún fraude de ley. No hay ningún trauma para los niños nacidos por esta técnica", recuerdan. "Basta ya de mentiras y pseudociencia", reclaman.

"Somos conscientes de que existen casos de malas prácticas", reconocen. Los defensores de la gestación subrogada también consideran que éstas deben ser denunciadas y perseguidas. Pero advierten de que en buena medida se producen precisamente "por la falta de regulación". "La gestación subrogada es un método de reproducción asistida que merece ser analizado de una manera tranquila, sin desinformaciones ni prejuicios", sentencian.

Exigen responsabilidad

Las asociaciones firmantes (Asfagalem, Crezco, FLG, Galehi, Galesh, MonoPapis, Sehaska y Son Nuestros Hijos) denuncian —además— la dejación de funciones por parte del Defensor del Pueblo ante los mencionados "ataques a menores" por el mero hecho de haber nacido por gestación subrogada. "Su obligación debería ser la defensa" de los mismos, y también de sus familias, "independientemente de las circunstancias de su filiación".

Piden a la clase política española que "reflexione y analice si para tener un debate es necesario insultar, criminalizar y acosar a menores o familias". Por otra parte, solicitan al Gobierno que se celebre una reunión que posibilite que puedan "proteger" a sus hijos. "La gestación por sustitución ha venido para quedarse", aseveran. "Es responsabilidad de nuestros políticos dar una respuesta a esta realidad, en lugar de criminalizarla".