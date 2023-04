La Guardia Civil se cansa de la "memoria democrática" de Bildu y el PSOE: este es el vídeo de la historia real de ETA

La ley de Memoria Democrática fue elaborada por el PSOE tras una negociación con Bildu y previo cambio de puntos clave por petición de los proetarras. La ley, de hecho, amplió su radio de acción temporal para poder investigar al propio PSOE por los GAL, cuestión que aceptó Pedro Sánchez con tal de no perder a su aliado clave para la gobernabilidad. JUCIL, la principal asociación de la Guardia Civil, un cuerpo con más de 200 asesinatos a sus espaldas protagonizados por la banda terrorista ETA, ha elaborado un vídeo en el que narra la verdadera historia de su sacrificio por España, la Constitución y las libertades. El vídeo se titula sin matices La verdadera memoria democrática y recuerda en él a todas sus víctimas, por las que la Ley de Memoria Democrática del PSOE y Bildu no ha mostrado ni el más mínimo interés.

'La verdadera memoria democrática'

El vídeo muestra fragmentos de los principales atentados de ETA contra la Guardia Civil: desde el coche bomba de la Plaza de la República Dominicana de Madrid el 15 de julio de 1986, con doce agentes asesinados, hasta el del 11 de diciembre de 1987 con otro coche bomba contra la Casa Cuartel de Zaragoza —11 asesinados y 40 heridos—, pasando por el del 29 de abril de 1991, también con coche bomba, contra en el cuartel de la Guardia Civil en Vic (Barcelona) —10 asesinados—. Todos ellos intercalados por todo el resto de asesinatos de los etarras y con un texto superpuesto en el que se puede leer la siguiente historia: "Este vídeo está dedicado a todos los hombres y mujeres que han hecho, y que hacen, con su esfuerzo diario, que la Guardia Civil sea la institución más valorada por todos los españoles de bien. Especialmente a aquellos que entregaron lo más grande que un hombre tiene, su vida. Y muy particularmente, bajo el yugo del terrorismo de la banda terrorista ETA".

El vídeo avanza en el relato de lo ocurrido: "Hace tiempo, mucho tiempo, me declararon una guerra que ni busqué, ni comencé. Fueron sin piedad a por mí. Y como no pudieron, los muy cobardes, fueron más lejos. Fueron a por los míos. Les dio igual que fueran niños, y mujeres. Inocentes e indefensos. Y el número. Llenaron de dolor y terror mi mundo. Y no lo intentaron una sola vez. Me buscaron, matanza tras matanza, intentando doblegarme. Sin éxito, sin beneficio, sin hallar la más mínima flaqueza ni tibieza en mí. Y entonces fui yo quien decidió golpear, quien decidió luchar. Y quien decidió ganar".

El vídeo prosigue: "Y en la más oscura adversidad encontré amigos y compañeros de verdad dispuestos a seguirme al fin del mundo si fuera menester. Más que compañeros se convirtieron en mis hermanos".

El texto del vídeo añade: "Y poco a poco, uno a uno, golpe tras golpe, empezasteis a caer. Daba igual lo rápido que regenerabais vuestro ejército de canallas, vuestras cúpulas de asesinos. Vuestra cara sólo reflejaba una única verdad y una única y ansiada esperanza: que vuestro fin era una meta cercana y más que posible al alcance de mi mano. Y entonces volví a ver el terror, pero esta vez en vuestros ojos. Y fruto de ese esfuerzo, y de esta enconada determinación, la banda terrorista ETA, tras casi 50 años de actividad terrorista, se vio obligada a disolverse, un 3 de Mayo de 2018".

El vídeo no escatima en el reconocimiento del mortal balance que esa lucha ha supuesto para la Guardia Civil y recuerda a todos los asesinados por ETA: "Eché en falta a muchos de mis amados hermanos que se quedaron en el camino y recordé esa fe inquebrantable, que nunca me abandonó, en ese destino, y recordé sus nombres".

El vídeo concluye con la siguiente frase: "Porque Dios buscó hombres y mujeres entre cientos, entre miles, por su historia, grandes y honorables, por sus méritos, sencillos y humildes, por su compromiso, beneméritos y fieles, y no encontró entre todos nadie mejor.

Viva siempre, hermano, la Guardia Civil".

La historia que cuentan el PSOE, Bildu y Podemos

Hay que recordar que la historia que cuenta el PSOE es radicalmente distinta. Los socialistas afirman que fue Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, el artífice, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de lograr, con una tregua, reconducir hacia un supuesto carácter pacífico a los asesinos.

Bildu directamente sigue negándose a condenar los asesinatos de ETA. Y Podemos no deja de mostrar su simpatía, alianza y entendimiento con Bildu.