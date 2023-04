España, Francia y Alemania inyectan 8.000 millones en el FCAS, el caza de sexta generación con enjambre de drones

El Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS, por sus siglas en inglés) sigue dando pasitos hacia delante. Se trata del proyecto de España, Francia y Alemania de dotarse a ellos mismos, y otros países que pudieran estar interesados, de un caza de sexta generación -los más modernos en estos momentos son de quinta generación-, que controlaría enjambres de drones y que se interrelacionaría con otros sistemas de armas a través de una nube de combate.

El nuevo hito ha tenido lugar este viernes en el Cuartel General del Aire, sede principal del Ejército del Aire y el Espacio español. Allí, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y sus homólogos de Francia y Alemania, Sebastian Lecornu y Boris Pistorius, respectivamente, han firmado un acuerdo por el que se inyectarán 8.000 millones de euros para desarrollar la fase 1-B del proyecto y la fase 2. Un dinero que aportarán a partes iguales cada uno de los tres países socios.

La fase 1-B del proyecto incluye el desarrollo de los nuevos motores, de los sensores, del sistema del enjambre de drones y de los propios drones, de la tecnología furtiva, así como de la nube de combate que debe interrelacionar el sistema tanto consigo mismo como con otros sistemas de armas que pueda haber en un campo de batalla. Todo ello culminaría con el desarrollo del primer demostrador, es decir, de la primera unidad física de este nuevo caza de sexta generación.

La fase 2 es la comprobación de las tecnologías desarrollada en la fase 1-B. La idea sigue siendo que el sistema FCAS pueda estar operativo en torno a 2040, aunque es normal que estos proyectos puedan acumular algunos retrasos, coincidiendo con la necesidad que tendrán los tres países socios de empezar a sustituir a los que actualmente son sus cazas más modernos, es decir, los Eurofighter Typhoon en el caso de España y Alemania y los Dassault Rafale en el caso de los franceses.

El proyecto del FCAS sigue adelante pese a que ha pasado por serias dificultades en los últimos años debido a las diferencias entre dos de las empresas de referencia, Dassault Aviation (Francia) y Airbus Defence (Alemania), por sus disputas respecto al reparto de trabajo, el reparto de la propiedad intelectual de algunos de los desarrollos y algunas responsabilidades relacionadas con las capacidades añadidas al futuro caza. La española Indra, la tercera empresa de referencia, se mantuvo al margen del enfrentamiento.

También hay dudas de que Europa tenga capacidad y mercado para sacar adelante dos proyectos similares de caza de sexta generación. Y es que al liderado por España, Francia y Alemania se une al Programa Aéreo de Combate Global (GCAP, por sus siglas en inglés), que impulsa el Reino Unido junto a Italia, al que hace poco se ha unido Japón y del que se ha descolgado también hace relativamente poco Suecia.

Precisamente, la ministra Robles ha afirmado que los tres socios del proyecto "estamos abiertos a nuevas incorporaciones" y ha desvelado que "hay países que han mostrado interés", aunque no ha dado el nombre de ninguno de esos países. Hace unos meses el consejero delegado de Airbus dijo que no se iban a aceptar nuevos socios de fuera del continente, al menos, durante los próximos dos años, es decir, que al menos durante los dos próximos años no verían viable un fusión con el GCAP.