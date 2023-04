"La mujeres podemitas dan pena: sufren machos violentos, violadores brutales o abusadores sibilinos"

El Mundo

"El plazo para desokupar una vivienda se dobla en la era Sánchez". Según Rafa Latorre "lo más pernicioso, por cuanto afecta a la salud misma del cuerpo social, es que este trata la propiedad como una patología, sin duda porque sus patrocinadores la catalogaron hace tiempo como tal. Solo desde una concepción psicopática de la propiedad se le pueden imponer tales condiciones a quien se atreva a reclamar que se cumpla un contrato libremente asumido". ¿Y qué otra cosa es Sánchez y todos los que le rodean? Pues unos psicópatas.

"No será el moroso quien deberá acreditar la penuria que disculparía su mora, sino quien se ha arriesgado a alojarle. Esta y otras pruebas diabólicas son las que conseguirán que sólo alguien bien pertrechado, con abogados a sueldo y el músculo financiero suficiente como para soportar durante mucho tiempo el peso de la mora, pueda asumir el riesgo de arrendar". Ningún propietario con dos dedos de frente se atreverá a alquilar su casa, o las condiciones serán aún más inasumibles para el inquilino, que si ya lo tenía difícil, teniendo que apoquinar cantidades abusivas por adelantado, ahora será peor. Un pan con unas tortas, sí señor. Al tiempo.

Federico Jiménez Losantos comenta la última chorrada de MEMA con el Tinder. "No es que provoquen mucha pena, por la murga que dan, pero alguna sí producen las mujeres de la tribu podemita, sean 'pablinitas' o 'errejonitas'. De creerlas, la vida las ha puesto en el camino de machos, no de hombres, desalmados y violentos, violadores brutales o abusadores sibilinos, que no piensan en otra cosa que atropellar y vejar sexualmente a las mujeres". Además de unos egoístas en la cama que no saben dar placer a una mujer. "Qué padres, qué hermanos, qué novios, qué maridos les han tocado, pobres".

Mónica García "ayer exhaló en Twitter una queja sobre Tinder que delata una atroz decepción. Decía así: "Buenos días. El 57% de las mujeres en Tinder se han sentido presionadas para tener sexo. Proponemos una ley contra la violencia digital, una app pública para denunciar el ciberacoso y protocolos contra la violencia machista en apps de citas. Y arreglar la sanidad pública". Están como chotas.

"O sea, que en una aplicación donde todos entran libremente para tener sexo, si quieren (y tanto quieren que muchos acaban casándose), tampoco hay libertad, porque el lobo de estas caperucitas anda ahí. Uno pensaría que basta decir no, salir de la aplicación o no entrar". Y bloquear al acosador, si se da el caso.

"Del Tinder liberal, cuyo peligro sólo conocen ellas, las salvará el Tinder socialista, que sólo ellas dirigirán. Mónica García será Madame Tinder, porque ¿A qué están esperando para denunciar a sus parejas, las pobres podemitas?

El País

"España promete un ajuste de 20.000 millones en dos años". Un marrón que se comerá Feijóo. El periódico sanchista le hace la campaña al PSOE con el tema de Doñana. Seguro que han encontrado otro filón. "El PP se entrega al choque con Bruselas para salvar la polémica de Doñana". "En un inusual tono crítico, el jefe de los conservadores europeos, el alemán Manfred Weber, ha acusado al comisario de Medio Ambiente y al vicepresidente del Ejecutivo europeo, Frans Timmermans, de "hacer campaña para Pedro Sánchez" al advertir de los efectos perniciosos del plan de la Junta de Andalucía para el entorno del espacio protegido de Doñana". ¿El PSOE hablando de Doñana? Pues no han hecho nada durante los 40 años que han gobernado en Andalucía.

El PP "ha encargado una encuesta sobre cómo ha recibido la sociedad andaluza la controversia sobre Doñana. El sondeo interno, según fuentes del PP, revela que esta es "neutra" en Andalucía a efectos electorales, y que el Gobierno andaluz ha crecido medio punto de intención de voto en las últimas semanas". Que Doñana, de cuyo palacio sólo disfruta Pedro Sánchez, no mueve voto. "Sánchez sale en tromba contra Feijóo por los ataques a la Comisión Europea: ‘Va a la deriva, dañan la imagen de España, ya está bien’". ¿Se ha olvidado Sánchez de lo que hizo él con Ferrovial? Eso sí que dañó la imagen de España.

Natalia Junquera se ve en la obligación de sacar a Mónica García del charco en el que se metió ayer con su tuit. Cuenta que Twitter se descojonó de la candidata de Más Madrid. "¡Cómo son los machistas heteropatriarcales en las redes! Te apuntas a Tinder y te proponen relaciones sexuales. ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué te encuentres en LinkedIn proposiciones laborales?", se burló @JonMendezIz. "Es que todo el mundo sabe que uno se apunta a Tinder para rezar el rosario en familia, querida", le respondió a Mónica García @jfitzEdwards. "Claro, se sienten tan presionadas que por eso están en Tinder, porque como todo el mundo sabe esta app es para intercambio de recetas culinarias", replicó @gramuag21". Jiji, jojo, claro.

Natalia se pone muy digna, cuenta el caso de una agresión sexual para defender a MeMa y finalmente acaba por reconocer que "el Código Penal castiga ya las agresiones sexuales y el ciberacoso". Que oigan, que resulta que la violación ya era un delito antes de que nacieran MeMa e Irene Montero, quién lo iba a decir. Hasta existía la rueda.

El editorial habla de la semana laboral de cuatro días. "El Gobierno ensaya un programa piloto de ayudas para valorar su impacto y viabilidad en pequeñas y medianas empresas". Yo, en esto, me pregunto lo que Domingo Soriano en Libre Mercado. ¿Tenemos que trabajar más o menos? Y es que el compañero no entiende cómo compaginar la semana laboral de cuatro días con los planes de retrasar la edad de jubilación del ministro Escrivá. A ver si el Gobierno se aclara.

ABC

"La Guardia Civil detecta ya amaños en dos de los contratos de la fundación del caso Tito Berni". "La juez avisa a la Fiscalía Europea de que los correos y audios apuntan ya que los pliegos se redactaron ‘a medida’ del empresario que vendía drones". "La Audiencia Nacional espera respuesta de los fiscales para decidir sobre el general".

Sobre la ley de vivienda, dice Ignacio Camacho que "el sanchismo otorga al inquilino deudor y al expeditivo okupante una protección con carácter de verdadero blindaje". "El inquilino que suscriba un contrato en este marco legal ya demuestra un aceptable nivel de buena conciencia; de otra manera le sería fácil procurarse una 'solución habitacional´ sin mayores problemas por el concluyente método de la patada en la puerta". Sí, es que hay inquilinos honrados que no están dispuestos a convertirse en ladrones por mucho que les empuje el Gobierno. La mayor parte de la gente es legal. Y es cierto que la ley es un atentado contra el propietario, pero muchos de ellos también deberían hacer un examen de conciencia por los abusos que se han cometido con los alquileres de vivienda. Dos meses de fianza, el mes en curso (cuando no un aval) y el mes para la inmobiliaria por decirte este es el baño, aquí está la cocina. Vale que te cobren un porcentaje, ¡pero un mes entero! ¿Y por cierto? ¿Para cuándo un mecanismo que obligue al propietario a devolver la fianza sin tener que llegar a los tribunales?

La Razón

"Aprobada la ley de vivienda sin la mitad de los socios de coalición". Pero aprobada, al fin y al cabo. El editorial dice que la ley "recrudece los topes al alquiler, castiga con impuestos a las viviendas vacías, acorrala todavía más a los dueños de las casas e impone más trabas al desahucio de los okupas, lo vemos como un marco pernicioso que agravará la crisis de la vivienda". "Se interviene y se adultera un mercado abocado sin duda a un repliegue masivo de la oferta con estallidos inflacionistas. La Ley Sánchez fracasará. No hay atajos ni remedios mágicos ni inmediatos frente a un fenómeno tan complejo. Prometer lo contrario es mentir". Pues Sánchez.

Sandra Golpe define a la perfección lo que es una campaña electoral. "Son semanas cansinas, de promesas electorales en cascada". Un horror. " ¿Qué opinarán los potenciales votantes? Ya va quedando menos para conocer el sentir de la calle". Exactamente un mes. Un calvario.