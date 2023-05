'El País' envía una cabeza de caballo a Feijóo y varios fiscales filtrando una reunión privada

El Mundo



"Sindicatos y gobierno exhiben unidad frente a los empresarios". Sindicatos y Gobierno, Gobierno y sindicatos, lo mismo da que da lo mismo. "Las cinco izquierdas exhiben su fractura: Irene Montero pasea ante Yolanda Díaz con el lema 'Tu silencio no te protegerá". "El de ayer fue un 1 de mayo en el que quedó de manifiesto la buena sintonía del Gobierno y los sindicatos, reforzada por la retórica frente a un supuesto enemigo común. Al mismo tiempo, las formaciones de izquierdas exhibieron su fractura, si bien parece unirlas, a juzgar por sus discursos, un mismo modelo de sociedad fundamentado en el enfrentamiento y el ataque a los empresarios", dice el editorial.



Arcadi Espada dice claramente que Ayuso "es la única expresión de auténtico liderazgo del Partido Popular, o por la importancia política de la Comunidad que preside: es y sigue siendo la única oposición visible a la sociedad de la subvención y los cuidados que diseña el Gobierno con dulzura cada vez más agobiante". "España tiene toda la apariencia de seguir siendo una sociedad felizmente instalada en la unidad de cuidados intensivos. El complacido sosiego con que se ha acogido a la lechosa enfermera Díaz no hace más que confirmarlo. Y, por supuesto, la actitud de Feijóo, en realidad otro creyente y practicante de la también llamada Unión de Comunidades Ibéricas". Lechosa Yolanda, muy bien definido.



Jorge Bustos comenta lo de Bolaños. "Por hacerse con una silla de sombra en la Puerta del Sol, donde nadie le quería, don Félix no ha tenido más remedio que poner sus bolaños encima de la mesa. Soy ministro de la presidencia y usted va a tener la amabilidad de invitarme al Dos de Mayo". Madre, qué bochorno. "Bolaños, al colarse en la fiesta de Ayuso y Almeida, no se comporta como un simple maleducado sino como un héroe existencialista, abrazado a su castigo, saboreando la hostilidad de la que se nutre el caprichoso dios de La Moncloa". Sánchez no tiene piedad ni con sus ministros.



El País

"Fiscales conservadores se alían con Feijóo para atacar al Gobierno en una reunión privada". "EL PAÍS ha resumido la hora y media de conversación entre Feijóo y los fiscales tras consultar a diversas fuentes conocedoras de lo ocurrido en esa cita". Y la reproduce literalmente, por lo que se deduce que había un micrófono en esa reunión privada. ¿Está el Gobierno espiando a Feijóo? ¿Es una cabeza de caballo del Gobierno Corleone al jefe de la oposición? ¿O había un topo?



En su información, que firma José Manuel Romero, dice que "el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acometerá si gobierna una contrarreforma urgente a través de un proyecto de ley que aborde diversas materias para derogar algunas de las normas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. El líder popular trasladó esta idea a medio centenar de fiscales afiliados a la mayoritaria asociación conservadora durante una cena celebrada el 18 de abril en el hotel Claridge de Madrid". En la que había un topo del Gobierno, claramente, o directamente un micrófono que luego fue entregado a El País.



Romero señala a varios fiscales. Antonio Narváez, magistrado del Tribunal Constitucional, Cristina Dexeus, decana de los fiscales de la Audiencia Provincial de Barcelona, y la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.



El País no se oculta y le hizo saber a Feijóo que le están espiando. "EL PAÍS preguntó al PP sobre este plan legislativo de su líder para derogar leyes del actual Gobierno mediante una norma única y urgente. "No consta nada por el estilo", declararon fuentes próximas al equipo de Feijóo". "En el equipo del líder del PP subrayan que no tienen por costumbre "revelar lo que Feijóo manifiesta en reuniones privadas". "El líder del PP remarcó en esa "reunión privada" con fiscales algunos de los argumentos que repite cada día contra el Gobierno", dice José Manuel Romero. ¿Por qué entrecomilla lo de la reunión privada? Estamos en manos de una banda de mafiosos, Sánchez es Corleone y El País su sicario.



ABC



"Jueces para todos los pleitos del pueblo por 0,36 la hora de guardia". "A Llop se le acumulan los problemas, y no sólo es unánime la denuncia de sus serias dificultades para mostrar capacidad negociadora y constructiva, sino también su falta de sensibilidad y atención con los colectivos afectados", dice el editorial. "La justicia demanda más atención por parte de todos, especialmente del Gobierno, porque una justicia ineficaz se convierte en una 'no justicia'. Por eso, y más allá de las reclamaciones salariales, es razonable afirmar que la carga laboral que asumen muchos jueces y fiscales es difícilmente sostenible para llevar al día sus juzgados".



Ignacio Camacho señala el buen rollito entre Gobierno y sindicatos. "Estamos en la España de Sánchez, donde la anomalía institucional es una seña de identidad de los gobernantes y donde los creadores de empleo son considerados por el presidente del Ejecutivo como sospechosos habituales, desalmados especuladores y aborrecibles chupasangres". "Es sabido que el sindicalismo español sólo se agita de veras cuando está en el poder la derecha. Si gobiernan los 'suyos' adopta una actitud subalterna, gregaria, de una docilidad ovejera, y busca fuera del ámbito oficial el objetivo de sus mortecinas protestas". Ya no pintan nada, son otro ministerio más de Sánchez.

La Razón



"Ayuso lograría la mayoría absoluta en Madrid mientras Podemos quedaría al borde del abismo". Estaría bien quitarse de encima a Vox, que ahora lo vota todo con la izquierda. "Moncloa da por enterrado el "efecto Feijóo"". ¿Otra vez? Creíamos que lo había dado por enterrado hace meses. O será que Ainhoa Martínez ya lo había contado antes.



Marhuenda se cachondea del corro de la patata de sindicatos y Gobierno. "Yolanda Díaz tiene su sindicato en propiedad, Comisiones Obreras, que la acoge al grito de «Presidenta, Presidenta…». Por su parte, Sánchez tiene a la UGT a su servicio"." Al PP le montan huelgas y conflictos mientras que al PSOE alguna huelguecita para cumplir el guion. A los primeros con alegría y a los segundos con resignación. Por todo ello, UGT y Comisiones están para ayudar al gobierno socialista comunista y su continuidad. Es bueno que Feijóo no lo olvide". Los sindicatos están totalmente desacreditados y solo tienen peso en la administración. Y los funcionarios no están muy dispuestos a que les quiten pasta por huelgas políticas. Hasta los médicos han escarmentado.

Jesús Rivases dice que "ayer, 1 de mayo, los sindicatos españoles –UGT y CCOO, los demás son atrezo– celebraron su gran fiesta, con cada vez menos concurrencia y la presencia de su estrella, la ministra de Trabajo, aspirante a todo, también a la Moncloa, Yolanda Díaz, la Evita Perón gallega, comunista pata negra, pero de estilo «neoperonista cañí» para ganar clientela". Una tía inaguantable, pura inteligencia artifical, todo mentira en ella.

"El sindicalismo moderno español nunca tuvo menos respaldo ni nunca mandó más que con el Gobierno de Pedro Sánchez". "Nunca los sindicatos vivieron un mundo más feliz". Los sindicatos son el pasado, mejor olvidarlos.



Abel Hernández prefiere el tema elecciones. "Tal como van las cosas, bien puede suceder que el resultado del 28-M marque el futuro de todos nosotros mucho más que en ocasiones anteriores. Hay un clima de cambio de ciclo tras la permanente zozobra de los últimos años".



"En el caso de Feijóo, su despliegue por las distintas comunidades parece razonable, a pesar de su propósito de dar autonomía a los dirigentes regionales. Son sus primeros comicios de alcance nacional, es bien recibido en todas partes y su presencia suma. Sánchez, por el contrario, ha desoído a los que le aconsejaban que no se comprometiera tanto para no convertir el 28-M en un plebiscito nacional sobre su persona y su continuidad. Le argumentan que ha logrado recuperar una cierta iniciativa política con lo de Doñana y la vivienda, y bastante tiene con preparar la presidencia europea. ¡Qué necesidad tenía de jugársela! Es además un político que sufre un gran rechazo popular, hasta el punto de que hay dirigentes regionales de su partido que prefieren que aparezca lo menos posible por sus dominios, convencidos de que su presencia, en vez de sumar, resta". Sánchez no puede soportar no ser el protagonista. Así que Doñana. Como pierda Huelva nos vamos a descojonar todos. Y la vivienda. Sí, prometer pisos y pisos sin que haya ninguno. Ya queda menos para abrir el cava. El champán, en diciembre.