Policías y guardias civiles saldrán a la calle para exigir la misma jubilación que mossos y ertzainas

La fractura entre el Gobierno y buena parte de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional es más que evidente. Al cierre en falso —con una subida salarial— del intento de equiparación salarial con las policías autonómicas, o a la polémica generada durante meses por la ya fracasada reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso de los Diputados, se unen ahora las diferencias entre la pensión que cobran una vez jubilados los agentes estatales y los autonómicos.

Los principales sindicatos y asociaciones profesionales de ambos cuerpos se han movilizado en los últimos meses para exigir lo que consideran una jubilación más justa. Lo hacen a las puertas del Palacio de la Moncloa, cada vez que se celebra un Consejo de Ministros, aunque nunca acuden más de una veintena de representantes de policías y guardias civiles para no incumplir la legalidad y que no se considere una concentración no autorizada. Son protestas más bien discretas.

Esta situación va a cambiar en las próximas horas. Liderados por Jusapol, la plataforma que sacó a miles de agentes a la calle hace unos años y forzó al Ministerio del Interior de Mariano Rajoy a pactar una subida salarial en tres años —que terminó por cumplir el departamento ya bajo el control de Fernando Grande-Marlaska—, y apoyados por Jupol y Jucil, sindicato y asociación profesional surgidos de ese movimiento y mayoritarios actualmente en ambos cuerpos, van a salir a la calle.

La concentración tendrá lugar este sábado 6 de mayo en Madrid. Exactamente, en la céntrica plaza de la Puerta de Alcalá. Allí están convocados al mediodía todos los agentes de ambos cuerpos que compartan una preocupación similar a la de Jusapol y sus estructuras representativas (Jupol y Jucil) en las Fuerzas de Seguridad.

Un estudio de Jusapol publicado recientemente por Libertad Digital deja en evidencia que un agente de la Guardia Civil o de la Policía Nacional puede llegar a cobrar una pensión de hasta 1.000 euros menos al mes que un efectivo de los Mossos d´Esquadra cuando se jubila. Mientras que un efectivo estatal cobraría 1.940€ brutos/mes si pertenece a la escala básica, o 2.045€ brutos/mes si pertenece a la escala de suboficiales, un policía local o autonómico recibiría 3.059€ brutos/mes.

De manera paralela a esta convocatoria de Jusapol, se ha configurado en los últimos meses una plataforma con una quincena de sindicatos policiales (SPP, SUP, CEP, UFP y ASP) y asociaciones profesionales del Instituto Armado (AEGC, AIGC, APC, APROGC, ASES-GC, AUGC, IGC, UnionGC y UO). Ninguna es la mayoritaria en su cuerpo pero con todos sus representantes sumados sí tienen la mayoría en el Consejo de la Policía y en el de la Guardia Civil, que también se enfrenta al Gobierno por el tema de las pensiones.

Esta plataforma ha denunciado asimismo que los agentes estatales, al contrario que los locales o los autonómicos, están obligados a permanecer en activo hasta los 65 años de edad para poder jubilarse con la pensión máxima que la Administración establece para ellos y que, al contrario que locales o autonómicos, si acceden a la jubilación anticipada, perderían el 25 por ciento de su retribución mensual.