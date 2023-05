El PP responde a la advertencia de Abascal de una negociación 'de igual a igual': "No estamos en eso"

El pasado viernes, el presidente de Vox, Santiago Abascal, dejó claro en un mitin que, tras las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, su formación exigirá al Partido Popular negociar de igual a igual.

El presidente de Vox explicaba entonces desde el escenario que consideraba que ellos "se habían portado demasiado bien", pero sentenciaba: "Hasta aquí hemos llegado, las cosas no van a seguir siendo así. Si quieren apoyo, tendrán que negociar con nosotros, que lo sepa todo el mundo".

La respuesta del PP

Este lunes, el portavoz de campaña de los populares Borja Sémper, ha respondido a esta advertencia: "Nosotros no estamos pensando en con quién vamos a pactar el 28 de mayo ni en diciembre (tras las generales) porque lo que estamos pensando es ensanchar nuestro espacio político de tal manera que nos permita, después de las elecciones, poder conformar gobiernos sin necesidad de otros partidos".

En una rueda de prensa que ha ofrecido en Génova, Sémper insistía así en la idea de "gobiernos en solitario" que lleva repitiendo Alberto Núñez Feijóo desde que llego hace más de un año a la presidencia del Partido Popular.

"Entiendo que hay mucha gente que quiere pactar con el PP, pero lo que nosotros queremos es pactar con los españoles, ganar las elecciones, demostrar a los españoles que hay alternativa, y a partir de ahí, ya veremos", añadía Sémper.

En privado

Este es el mensaje que los populares pronuncian en público. En cambio, en privado, algunos de sus dirigentes territoriales tienen claro que si la suma con Vox les permite alcanzar presidencias autonómicas, negociarán con los de Abascal. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana o Castilla La Mancha, donde todas las encuestas indican que sin un pacto con Vox, al PP no le darían los resultados para llegar a gobernar. "No vamos a dejar escapar la Comunidad Valenciana por no negociar", explicaban fuentes populares hace unos días en conversaciones privadas.

La clave de esas negociaciones residirá en los resultados que alcancen ambas formaciones de derechas. "No es lo mismo negociar en la postura que tuvo Mañueco, con Vox más fuerte, que conseguir casi una mayoría absoluta y necesitar solo el sí de cuatro miembros de la formación de Abascal, como le sucedió en su día a Ayuso", explican.