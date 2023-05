Sánchez dio competencias al Tito Berni para diseñar el reparto de fondos UE en el sector turístico

El Tito Berni era diputado del PSOE hasta hace un par de meses. Lo era hasta que el caso Mediador explotó y se descubrió la trama. Él era el diputado Juan Bernardo Fuentes, con altas responsabilidades en materia fiscal dentro del Partido Socialista. Y no sólo en ese área. También contó con el respaldo de Pedro Sánchez nada menos que para tener competencias en materia de fondos Next Generation, el gran maná de ayudas europeas que ha generado una fuerte polémica, precisamente, por no haberse entregado con la celeridad y finalidad planteada inicialmente. Su implicación se centró en el reparto de estos fondos en el sector turístico.

Un grupo de diputados fueron encargados por el PSOE para seguir la asignación de los fondos europeos de ayudas tras el covid. Allí se encontraron diputados como Alejandro Soler, Cristina López Zamora, Sandra Guaita, Adolfo Pérez Abellás o el Tito Berni. Es decir, Juan Bernando Fuentes Curbelo. Su trabajo se centró, por ejemplo, en la definición de los "objetivos del Plan de Modernización y Competitividad del sector turístico financiado con los fondos Next Generation EU". De hecho el diputado Tito Berni valoraba las iniciativas en este sentido junto con sus compañeros designados para este cometido.

Las iniciativas, además, se mantuvieron hasta finalizado el año 2022. Es decir, justo antes de la explosión de un caso que, sin embargo, se había empezado a filtrar un año antes. Dicho de otra manera, el PSOE mantuvo en estos cometidos a Juan Bernardo Fuentes pese a contar ya con información privilegiada de que su diputado podía estar implicado en el caso. Y es que se realizaron visitas de miembros destacados del PSOE a Canarias previamente para controlar el tema de cerca. Y durante todo ese tiempo el Tito Berni siguió con sus cometidos relacionados con los fondos Next Generation en materia de sector turístico.

Lo cierto es que Juan Bernardo Fuentes nunca fue considerado un diputado más. Es más, su predominio, por ejemplo, en materia fiscal en las filas socialistas le permitió diseñar un mecanismo de elusión fiscal para las empresas inmersas en la trama del caso. No en vano, el diputado tenía una consultora que, de hecho, fue empleada en el diseño de los esquemas de impago a Hacienda.

El Juzgado nº4 de Santa Cruz de Tenerife ha interceptado conversaciones en las que el Tito Berni alecciona a los miembros de la trama para eludir el pago a Hacienda y que la Agencia Tributaria no detecte sus movimientos.

Lucha contra el Fraude, Hacienda...

Y es que Juan Bernardo Fuentes ha sido el portavoz adjunto del PSOE en la Comisión de Hacienda y Función Pública, cargo que ha mantenido entre el 20 de septiembre de 2021 y el 14 de febrero de 2023. También ha sido portavoz adjunto en la Comisión de Hacienda entre el 7 de febrero de 2020 y el 20 de septiembre de 2021 y portavoz adjunto de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde el 7 de febrero de 2020 al 14 de febrero de 2023, fecha en la que dimitió por el caso Tito Berni o caso Mediador.

Fue también vicepresidente primero de la comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair y vocal de esa misma comisión. Fue igualmente vocal en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde el 13/02/2020 al 14/02/2023; secretario primero de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades desde el 13/02/2020 al 14/02/2023; ponente de la ponencia del Proyecto de Ley por el que se modificó la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y ponente, una vez más, del PSOE para el Proyecto de Ley por el que se modificó la Ley 26/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión desde el 15/12/2022 al 15/12/2022.

Y el papel del Tito Berni a lo largo de su carrera política no acaba ahí en materia impositiva. Fue igualmente ponente del Proyecto de Ley por el que se modificó la Ley del Régimen de Cesión de Tributos del Estado a la Comunidad Valenciana y de Fijación del Alcance y Condiciones de Dicha Cesión; ponente del Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y del Proyecto de Ley por la que se modificó la Ley General Tributaria.

Para colmo, fue el ponente del PSOE en el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha Contra el Fraude Fiscal